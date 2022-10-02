香港半馬拉松挑戰賽 林穎璋男子組封王 屈旨盈女子組由頭帶到尾
撰文：顏銘輝
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ASICS香港半馬拉松挑戰賽2022今（2日）早舉行挑戰組的比賽，林穎璋及屈旨盈分別贏得男子及女子全場總冠軍。
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香港半馬拉松挑戰賽本周末一連兩日在廸欣湖水上活動中心舉行，在第二日早上的挑戰組賽事，林穎璋以1小時12分45秒首先衝線，奪得男子全場總冠軍及男子壯年組冠軍。緊隨其後的張耀棵及陳家豪分別以1小時13分24秒及1小時13秒36奪得男子全場亞軍及季軍。
女子組方面全場頭三名均由女子壯年組運動員包辦，屈旨盈起跑後即遙遙領先，最後以1小時25分45秒奪得女子全場總冠軍及女子壯年組冠軍。而亞軍及季軍則由曾曉彤及尹詩慧以1小時27分31秒及1小時29分24秒奪得。
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