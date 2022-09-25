傑祖基柏林馬拉松刻意前半程快放 跑神賽後輕描淡寫談Sub 2計劃
撰文：吳慕兒
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「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）能人所不能，周日在柏林馬拉松刷新自己保持的世界紀錄，令世人婉惜的是，眼看正式賽事Sub 2人類大關快被打破，最終還是差1分鐘多一點。
對於這一點，賽後他回答得輕描淡寫。
傑祖基在柏林不止由頭放到尾，輕鬆第四度在這賽事封王，前半程更是以Sub 2速度邁進，賽後他氣定神閒受訪，「很開心在柏林打破世界紀錄，前半程開得快是在計劃之內。」
2小時跑完馬拉松這個人類關口，他2019年已在維也納實驗性質的賽事中做過，但並非正式比賽不獲承認。今次柏林馬拉松前半程，傑祖基幾乎如複製一樣以在維也納的同一速度去跑，只可惜在後半程、尤其是領跑員25公里離開後逐漸跌速，Sub 2擦身而過。
對於Sub 2會否是他明年再戰柏林馬拉松的目標，傑祖基沒有正面回應，只說：「讓我們計劃另一天去做吧（Let us plan for another day）」，又指出：「我會慶祝這個紀錄，需要時間去了解發生什麼事，只管繼續前行再看將來的事情。」
「我為準備工作感到滿意，我能跑得這麼快全靠團隊合作，一切歸功於整個母隊。」傑祖基稱，令他跑得更快的最大動力來自家人，還有各地年輕人，「我渴望為年輕人帶來啟發，運動團結人類，而這點正是我的推動力。」
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