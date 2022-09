傑祖基柏林馬拉松刻意前半程快放　跑神賽後輕描淡寫談Sub 2計劃

「跑神」傑祖基(Eliud Kipchoge)能人所不能,周日在柏林馬拉松刷新自己保持的世界紀錄,令世人婉惜的是,眼看正式賽事Sub 2人類大關快被打破,最終還是差1分鐘多一點。

對於這一點,賽後他回答得輕描淡寫。



傑祖基在柏林不止由頭放到尾,輕鬆第四度在這賽事封王,前半程更是以Sub 2速度邁進,賽後他氣定神閒受訪,「很開心在柏林打破世界紀錄,前半程開得快是在計劃之內。」

2小時跑完馬拉松這個人類關口,他2019年已在維也納實驗性質的賽事中做過,但並非正式比賽不獲承認。今次柏林馬拉松前半程,傑祖基幾乎如複製一樣以在維也納的同一速度去跑,只可惜在後半程、尤其是領跑員25公里離開後逐漸跌速,Sub 2擦身而過。

對於Sub 2會否是他明年再戰柏林馬拉松的目標,傑祖基沒有正面回應,只說:「讓我們計劃另一天去做吧(Let us plan for another day)」,又指出:「我會慶祝這個紀錄,需要時間去了解發生什麼事,只管繼續前行再看將來的事情。」

「我為準備工作感到滿意,我能跑得這麼快全靠團隊合作,一切歸功於整個母隊。」傑祖基稱,令他跑得更快的最大動力來自家人,還有各地年輕人,「我渴望為年輕人帶來啟發,運動團結人類,而這點正是我的推動力。」

