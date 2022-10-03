林海峰完成倫敦馬拉松惟無緣破個人最佳 屈景朗完成六大馬
撰文：趙子晉
出版：更新：
倫敦馬拉松周日（2日）圓滿結束，香港藝人林海峰跑出3小時18分08秒，與個人最佳時間僅差約5分鐘。香港跑手屈景朗則跑出2小時28分48秒，創下個人最佳時間，同時完成六大馬拉松。
林海峰近年積極參與馬拉松，2018年的琦玉國際馬拉松創下個人最佳時間，以3小時13分44秒完賽。今年出戰倫敦馬拉松，亦是六大馬的「第3隻馬」。
林海峰在首20公里保持每公里約4分半鐘的時間，中段開始時間逐漸回落，直至最後階段未能保持4分鐘內的速度，最終以3小時18分08秒衝線，以第3783名完成賽事，在男子55至59歲組位列第146位。
近年不少港人移居英國，林海峰出戰馬拉松時，同樣惹來不少注目的眼光，笑言「每隔幾K就嗌林狗、林公子、阿煎加油」，同時感激當地香港人對他的支持。今次時間與個人最佳相差約5分鐘，林海峰直言當然有進步空間，並以「努力」兩字向眾人互勉。
「『努力』有兩個『力』字，一細一大先細後大由細變大。以為好努力？其實仲可以將力度加大，總有空間進步，共勉之。」
林海峰完成「六大馬」的一半，他的下個目標是柏林馬拉松。
另外，屈景朗跑出2小時28分48秒，在男子組以第56位衝線，成為今次「倫馬」最快完成的港人，亦是個人最佳時間，順利完成六大馬拉松的最後一關。
更多馬拉松相關報道：
香港半馬拉松挑戰賽 林穎璋男子組封王 屈旨盈女子組由頭帶到尾倫敦馬拉松再有名將退賽 法拉因右臀傷患無緣主場出戰跑步｜傑祖基三大目標Sub2外尚有一項人類創舉 六大馬仍欠兩冠柏林馬拉松｜巴西名宿卡卡完成初馬 成績與球壇長跑王差幾遠？傑祖基柏林馬拉松刻意前半程快放 跑神賽後輕描淡寫談Sub 2計劃「跑神」傑祖基柏林馬拉松再創世界紀錄 曾有機會Sub 2後段跌速