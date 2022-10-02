倫敦馬拉松｜女跑手跌倒仍以史上第八快成績封后 兩秒之微未能PB
撰文：黎建明
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2022倫敦馬拉松在法拉因傷退賽、「跑神」傑祖基避戰下，肯雅跑手基普圖（Amos Kipruto）以2小時4分38秒封王。
女子組方面，埃塞俄比亞選手Yalemzerf Yehualaw雖在比賽途中跌倒，但仍能以相當快的2小時17分25秒封后。
全馬男子精英組賽事在當地早上9時40分起跑，阿莫斯基普圖在末段逐漸帶出，終以2小時4分38秒獲得冠軍，第二名埃塞俄比亞跑手Leul Gebresilase落後基普圖33秒，以2小時5分12秒完成，緊隨其後的是第三名的比利時跑手雅迪（Bashir Abdi），以2小時5分19秒完成賽事。上屆冠軍埃塞俄比亞跑手藍馬（Sisay Lemma）則以2小時7分26秒取得第七。
女子精英組方面在當地時間早上9時起跑，23歲的埃塞俄比亞選手Yalemzerf Yehualaw雖然曾在比賽途中跌倒，然而在最後5公里仍成功帶出，成功以2小時17分25秒贏得女子組冠軍，創下倫馬史上第三快成績，也是歷來第八最快。可惜她以兩秒之差，未能突破今年較早前在漢堡跑出的個人最佳時間。
第二名是肯雅跑手捷高絲姬（Joyciline Jepkosgei），她的完成時間是2小時18分7秒，第三名由埃塞俄比亞跑手Alemu Megertu以2小18分32秒奪得。
輪椅組方面，男子組冠亞軍與女子組冠軍均打破大會紀錄。男子組方面，馬素克（Marcel Hug）造出1小時24分38秒，以2秒之差力壓美國選手Daniel Romanchuk，並比自己去年創下的大會紀錄快1分多鐘，第四次奪得賽事男子組冠軍。
女子輪椅組冠軍瑞士選手Catherine Debrunner，完成時間為1小時38分24秒，比上屆由同鄉莎亞（Manuela Schar）做出的1小時39分52秒快接近1分半鐘。
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