四徑2023｜62歲陳國強激將法下高速衝線　「生還」時間上天早注定

62歲退休消防陳國強（KK）捱過3晚通宵後，年初三（24日）下午跑回梅窩碼頭，以69小時43分完成2023年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），成為今屆其中一名「生還者」。巧合的是，6943原來是KK以前的消防員編號，他笑言這個時間是「整定」。



四徑2023｜井原知一再次征服298公里四徑 鳳凰山爬頭首先抵終點

KK在年初三下午跑返梅窩碼頭，攝影師連忙跟住。（顏銘輝攝）

年初三陽光明媚的下午，KK從嶼南道高速跑下來，經過迴旋處轉彎，一枝箭奔往梅窩碼頭。多位攝影師吃力地跟在KK身後，難以想像跑了3日3夜的KK還可以這樣高速衝線。

下午3時58分，在超過30位學生、朋友、家人的歡呼支持下，KK跑到梅窩碼頭，來到被視為四徑終點象徵的綠色郵筒，第一時間親吻太太，與太太擁抱。KK花了69小時43分，跑完298公里、1.45萬米攀升的香港四大遠足徑。

KK在梅窩接受訪問說：「6943是我以前做消防的號碼，這是上天注定的。」如他賽前目標，他在70小時內衝線，成為四徑的「生還者」。

四徑不設獎牌及名次，能夠在60小時內跑完的選手，會獲得「完成者」的稱號，而在72小時內完成挑戰的，就被稱為「生還者」。今屆四徑有25位參加者，10人退賽，15人完賽返抵梅窩，當中5人為完成者，10人為生還者。

KK按四徑慣例親吻綠色郵筒。賽事總監Andre Blumberg宣布KK的時間時，特別提到他已經62歲。之後，Andre Blumberg向KK開香檳。KK很快就讓出郵筒位置，坐到電話亭前食餐蛋麵。

十多分鐘後，另一位「生還者」蔣仲威跑到梅窩。KK拿住自己的香檳上前慶祝，更與蔣仲威「合巹交樽」。KK說：「我們很多時一起跑，衛徑已經開始一起走，港島徑幾乎一齊，鳳凰徑又一齊。我們跟Karen（謝芷蕙）三人在今個活動最熟，差不多什麼都一齊，剛才也是一起上鳳凰山。」

KK與蔣仲威「合巹交樽」。（顏銘輝攝）

在最後的路段，KK加速，快過兩位長期戰友，先一步抵達梅窩。他解釋：「被好兄弟（羅）楚健激一激，決定再衝得快一點。」原來羅楚健致電KK太太，問KK預算何時回到梅窩，太太答他大約下午4時，但羅楚健就估KK要晚上8時才完成到。故此，KK就在鳳凰徑尾段不斷衝，在4時前抵達梅窩。

62歲之齡，在70小時內跑完四徑，KK說：「有點驚喜及驕傲，驕傲的是擁有健康的身體，仍然跑得到，驚喜方面就真的沒有想過是這樣的。我希望透過自己的經歷，告訴『登六』的人，年齡是不能改的，有這個年齡歲數是我們的幸福，但不要將健康、心境跟年齡掛勾。」

「若果你總覺得62歲就什麼都做不到，過了60歲了就不要做那麼多東西，那麼你的心態就會愈來愈沉。你應該要活躍點，我現在很喜歡跟青訓（學員）玩及訓練。」

「只要堅持及肯去做，其實是做得到的。我要用行動告訴大家，原來是做得到到的。」