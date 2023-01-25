四徑2023｜梁康翹三度參賽終圓夢　麥徑「睇唔到嘢」仍堅持跑落去

2023年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）有5位「完成者」以及10位「生還者」，當中只有兩位女將梁康翹及謝芷蕙能堅持全程298公里，跑完四大遠足徑，回到梅窩碼頭，親吻綠色郵筒。

梁康翹（Kimmy）5年來第3次參加四徑，鬥志頑強，目標堅定。雖然她在麥理浩徑視力出問題，在士多坐了兩小時休息，幸好情況好轉，她在之後3條徑愈跑愈有，終於一嘗心願，以68小時17分成為四徑生還者。



Kimmy在年初三下午跑回梅窩碼頭，完成四徑，成為今屆的「生還者」。（顏銘輝攝）

年初三（24日）下午2時半，Kimmy從嶼南道跑入梅窩，抵達碼頭，倚住郵筒，接受祝賀。她用了68小時17分，成為今屆四徑的生還者，也是今屆首位衝線的女跑手。她親吻郵筒，接受賽事總監Andre Blumberg的「香檳雨」儀式，與家人朋友合照。

Kimmy抵達梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

這個象徵四徑終點的綠色郵筒，是Kimmy近5年來奮鬥的一大目標。參加一次四徑的勇氣已經不簡單，兩度參賽更加要堅定的決心，而Kimmy是第3次踏上征途，可見她對完成這個挑戰的渴望。

Kimmy在梅窩碼頭笑道：「好開心，因為唔會再玩！」但休息了一晚後，她告訴記者：「有機會再考慮下玩。」

Kimmy與賽事總監Andre Blumberg擊掌。（顏銘輝攝）

在2019年，Kimmy首度參加四徑，但在麥理浩徑太慢，過了時限，未能在18小時內完成而遭淘汰。2022年，她再次挑戰四徑，在衛奕信徑退賽，未能完成。她說：「上年本身諗住完，但因為有嘢做所以開快咗，今次其實都差唔多pacing，可能練習多咗。」

今屆四徑在年三十（21日）晚上起步，由屯門逆走麥理浩徑。Kimmy在麥徑下半段開始出問題，視力愈來愈模糊。

「應該係太大風，喺大帽山吹到（眼）乾咗。」

「麥徑第3段，基本上係成段都睇唔到，一路坐低咁慢慢落。」

她透露那時下着大雨，路面濕滑，她也跣過很多次。

Kimmy在年初二跑到港島徑，她已經恢復視力，狀態也不錯。（顏銘輝攝）

眼乾影響視力的問題愈來愈嚴重，她在麥徑第2段要長時間停下來，在鹹田灣附近大浪村的士多休息兩小時。

有沒有想過在鹹田灣退賽？「我的supporter有話嚟接我，跟住我話『未夠鐘，坐多陣先』。」

離麥徑18小時限時尚有3小時左右，Kimmy動身出發，往大浪西灣走去。那時看不看到東西？「睇到啲啦。」語氣有點勉強。

Kimmy剛好趕及18小時到北潭涌，上到支援車，繼續比賽，「臨跑到出去有諗起（2019年的情況）」。

她續說：「轉衛徑上支援車，換衫食嘢，順便敷下隻眼，之後OK返就繼續。跟住3條徑就冇再睇唔到嘢，可能熱返少少。」

Kimmy在年初二跑過大潭水塘。（顏銘輝攝）

她及支援隊在南涌計過，難以趕及年初一（22日）晚過海的港鐵尾班車，所以在衛徑也放慢來跑，目標是年初二（23日）的早班車。由於衛徑橫越港島及九龍，跑手需要趕到藍田站搭車過海到太古繼續旅程。

Kimmy在年初二的狀態不錯，記者在哥連臣角及大潭水塘遇上她，她都能夠保持慢跑，笑對鏡頭，還有氣力叫聲「唔該晒」。她分別花了20小時31分及8小時50分完成衛徑及港島徑，趕船入梅窩。休息過後，開始逆走鳳凰徑。

回到梅窩終點後，Kimmy似乎有點眼泛淚光。（顏銘輝攝）

年初二晚上天氣轉涼，Kimmy抵抗寒冷與睡魔的夾擊。

「噚晚（年初二晚）我著咗好多衫上身，係暖嘅，但噚晚真係好大風。」她說：「跑引水道最眼瞓，條路一式一樣。」

Kimmy第3次參加四徑，終於圓夢跑完298公里。（顏銘輝攝）

等到年初三（24日）的日出，Kimmy精神好轉，開始登上大嶼山的高地，由大澳上靈會山，過昂坪，在中午時分連上鳳凰山及大東山。最後，她跑回梅窩，成為今屆第一位跑抵終點的女跑手，時間為68小時17分，成為四徑「生還者」。

「我覺得完成咗就好滿意。」她說：「最緊要返屋企瞓覺。」

Kimmy在追蹤網站的完成時間是68小時18分，但四徑IG則寫她用了68小時17分完成，報道以四徑IG資料為準。（大會追蹤網站截圖）

四徑官方IG寫Kimmy用了68小時17分完成。（四徑官方IG）

【2023年四徑完成者及生還者名單】

完成者（60小時以內）：

井原知一（54小時02分）

Nugo Yamanath Limbu（56小時29分）

Ryan Whelan（56小時54分）

黃家傑（57小時11分）

張祺豐（59小時30分）

生還者（72小時以內）：

傅展平（63小時23分）

鄭世傑（66小時15分）

Trevor Meding（67小時26分）

Kenneth Chan Wai Tik（67小時46分）

Mayank Vaid（68小時04分）

梁康翹（68小時17分）

陳國強（69小時43分）

蔣仲威（69小時56分）

Kurt Lynn（70小時23分）

謝芷蕙（70小時39分）