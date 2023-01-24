四徑2023｜井原知一再次征服298公里四徑　鳳凰山爬頭首先抵終點

來自日本的超馬「神人」井原知一成為2023年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）的首位完成者，他以54小時02分跑完全長298公里的香港四大遠足徑，在年初三凌晨返抵梅窩碼頭，親吻代表四徑終點的綠色郵筒。



四徑2023｜香港山界「華山論劍」年三十晚舉行 即睇25位高手名單

井原知一第二次成為四徑的完成者。（顏銘輝攝）

今屆的四徑於年三十（21日）晚6時15分起步，井原知一在麥理浩徑捱完第一晚通宵，於年初一（22日）早上8時半完成100公里的麥徑，跑到西貢的北潭涌，花了14小時14分。他是今屆第二快完成麥徑的跑手，帶頭的是尼泊爾跑手Nugo Yamanath Limbu。

他之後坐車轉到南涌，開始逆走78公里的衛徑，用上16小時9分，終於在年初二（23日）凌晨抵達赤柱。在四大遠足徑之中，井原知一花最多時間的就是衛徑，他在挑戰後感嘆：「衛徑太難了！」

雖然一直被Nugo Yamanath Limbu遠遠拋離，但井原知一直守住第2位。他轉到石澳，開始港島徑的旅程，用上8小時15分跑完，搭上10時20分開出的快船趕去梅窩。

井原知一成為今屆首位四徑完成者。（顏銘輝攝）

在年初二早上近11時，井原知一從梅窩起步，逆走70公里的鳳凰徑。他是繼尼泊爾跑手Nugo Yamanath Limbu後，第二位開始鳳凰徑的跑手。當時他被Nugo Yamanath Limbu遠遠拋離，當他從梅窩起步時，Nugo Yamanath Limbu已經過了貝澳。當井原知一到石壁，Nugo Yamanath Limbu已到二澳。四徑之中，Nugo Yamanath Limbu可說已經領先了三條半。

鳳凰山超越Nugo

不過，從大澳攀升至靈會山的路上，Nugo Yamanath Limbu緩慢下來，井原知一追了上來，之後兩人拍住上，一起去到昂坪，大約在年初二晚上10時上到鳳凰山，取得領先。在落伯公坳的路上，井原知一愈跑愈有，拉開跟Nugo Yamanath Limbu的距離，約45分鐘後就抵達伯公坳，開始上攀大東山。在晚上11時多，他已經上了大東山，向爛頭營邁進。

2023年四徑，井原知一成為首位完成者，親吻終點梅窩碼頭的郵筒。（顏銘輝攝）

最後，在年初三（24日）凌晨0時17分，井原知一從嶼南道跑住落到梅窩碼頭，步頭輕快，神情自若，接受歡呼，以54小時02分成為今屆首位完成者。按一貫四徑傳統，井原知一親吻碼頭前的綠色郵筒，接受賽事總監Andre Blumberg噴灑香檳，並獲頒紀念T恤。

香檳之外，井原知一還飲啤酒。（顏銘輝攝）

今屆挑戰的起步時間有變，由以往的早上變為傍晚，令參加者要捱三晚。井原知一說：「我喜歡改變，因為你不知之後會發生什麼！」他認為要面對改變，找尋解決的辦法。

他表示在四徑期間，也試過頭暈眼花，感覺身體能量不足，但他叫自己盡量保持正面的想法，克服了難關。對於在梅窩碼頭迎接他的支持者，他說：「我想不到會有那麼多人等我回來，你看看渡輪（碼頭已經拉閘），你們怎樣回家？」

井原知一接受噴灑香檳的儀式。（顏銘輝攝）

井原知一飲香檳。（顏銘輝攝）

井原知一並非首度參與四徑，他在2019年那屆以57小時42分跑完，成為當屆第二位完成者，也是四徑史上第8位完成者。今年再度參賽，成績比4年前快超過3小時，成功挑戰自己。

年初二晚上，氣溫下降，山上風勢更大，並下着雨。井原知一談到在鳳凰徑與Nugo Yamanath Limbu相遇時，將一件外套借給對方保暖，獲賽事總監Andre Blumberg讚賞他有體育精神。

不相信超越了Nugo

「我們一起跑，然後Nugo說『我們鬥快吧』，那麼我們就比賽，他擊敗了我。」井原知一回到終點都一段時間，仍然未知自己超越了Nugo Yamanath Limbu，以為自己是第二位完成者。

井原知一一度不相信自己超越了Nugo Yamanath Limbu。（顏銘輝攝）

井原知一回首四顧地說：「Nugo做得好，他在什麼地方？」似乎想尋找對方的蹤影。那時候Nugo Yamanath Limbu仍在大東山上，定位顯他在爛頭營一帶停滯不前，不知發生什麼事。

當在場人士再三向井原知一確認，他是首位到終點的跑手，他露出難以置信的表情，並說「不會的（No way）」。就算眾口一辭，他仍然反問：「真的嗎？」

「我沒有見到（超越了）他。（發生什麼事？）我一直都在追住Nugo。」

大概一兩分鐘後，井原知一才接受自己比Nugo Yamanath Limbu快一步抵達終點的現實。

兩小時多後，Nugo Yamanath Limbu到達終點，成為今屆第二位完成者。（顏銘輝攝）

在大東山一度迷失的Nugo Yamanath Limbu，在凌晨2時多慢慢步行回梅窩碼頭，與井原知一相擁，以56小時29分跑完，成為今屆第二位完成者。Nugo與井原知一一樣也是第二次成為四徑完成者，他在2020年的第9屆四徑，以54小時26分跑完。

在鳳凰徑尾段後勁不繼的Nugo Yamanath Limbu，平安回到終點，笑逐顏開。（顏銘輝攝）

隨後，英國的Ryan Whelan以56小時54分完成，第三人回到終點。第四位完成四徑的是本地跑手黃家餘，他的時間是57小時11分，他是今屆首位完成四徑的本地跑手。

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，只有獲邀的「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。

Nugo Yamanath Limbu給井原知一餵飲香檳。（顏銘輝攝）

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時完賽的則會是「生還者」。大會沿途不會設置補給站，也不會為參加者安排交通。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。只有在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。