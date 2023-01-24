四徑2023｜尼泊爾Nugo大嶼山遇險境　感謝井原知一鳳凰徑救他一命

2023年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），來自尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu以熱門姿態，在麥理浩徑一放絕塵。四徑之中，他在三條半的遠足徑也是遙遙領先。

不過在鳳凰徑後半段，他難敵寒冷及疲倦，精神迷糊，後勁不繼。最終Nugo被日本選手井原知一超越，在年初三凌晨2時多慢慢行落山，平安抵達梅窩，以56小時29分完成四徑。他感激在最艱辛的路上遇到井原知一，更多謝對方救了他一命。



Nugo回到終點時，情緒有點激動，忍住沒有哭。（顏銘輝攝）

尼泊爾神人不知已改例浪費1小時

今屆四徑在年三十（21日）晚上6時15分起步，Nugo很快上力，在麥徑第9段已經明顯領先，很快就跑完「帽草針」。他僅用13小時10分鐘就完成100公里的麥理浩徑，單論麥徑時間，他比去年破紀錄的黃浩聰更快。難道他有力創造新的四徑紀錄？

Nugo無法打破「衛徑必慢於麥徑」的慣例，以14小時19分鐘完成衛徑，但他仍然遙遙領先，看來有機會成為第3位「breaking 50」跑手。Nugo在年初二早上7時57分完成港島徑，之後發生一件小意外，他坐車落到中環碼頭，並不知道大會已經修例，參加者必須用雙腿從山頂跑落中環。Nugo重新返回山頂，再跑落山，錯過了原定早上8時30分的快船，要改坐9時的慢船，耗費他近1小時。

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Nugo親吻梅窩碼頭的郵筒。（顏銘輝攝）

當他抵達梅窩開始鳳凰徑時，已經用了39小時42分，要「breaking 50」的難度很高。不過他仍然是進度最快的跑手，在鳳凰徑前半段，Nugo依然發揮穩定，直至年初二入黑，經過大澳後，他後勁不繼，愈行愈慢，被井原知一超前。

年初三凌晨2時44分，Nugo緩緩地從嶼南道行落梅窩碼頭，花了56小時29分，完成298公里的四徑。他站在郵筒旁，披住尼泊爾的國旗，情緒有少許激動，淚盈眼眶，多次抹眼。他以「運氣不好（Bad luck）」形容今次的四徑，又多謝大家對他的支持及信任。在大家的掌聲中，他重新展露燦爛的笑容。

在年初三凌晨2時多，Nugo平安返抵梅窩。（顏銘輝攝）

Nugo回到梅窩後，披上尼泊爾的國旗。（顏銘輝攝）

「井原知一救我一命」

Nugo承認在鳳凰徑的路上電話曾失去訊號，打電話給支援隊時，通話也不清楚，聽不到對方說什麼。他說：「幸好他（井原知一）來了，他救了我一命。真的。」

在鳳凰徑第5及6段，由大澳沿水泥路上斜，往靈會山上攀，井原知一遇上在前面緩緩前行的Nugo。有井原知一作伴，Nugo精神了一點，一起向昂坪進發。

井原知一（右）在終點等待Nugo回來。（顏銘輝攝）

鳳凰徑下半段發生什麼事？Nugo：「我不知道」

Nugo十分感謝井原知一，他甚至說：「如果井原知一那時候沒有來到，我應該會有大問題。」年初二入夜後，由大澳到梅窩這段路，Nugo失去了之前三徑時的速度，進度非常緩慢。

對於在鳳凰徑下半段所發生的事，Nugo說得最多的是「我不知道」。與Nugo同行過一段路的井原知一，更清楚這位尼泊爾跑手發生什麼事，他認為Nugo太累了。井原知一說：「（他）迷茫，很冷。Nugo你沒大問題嗎？Nugo答我為何……非常迷茫……『人生第一次經歷這種情況』。Nugo，應該行這邊，並不是行那邊。」

Nugo接受噴灑香檳的儀式。（顏銘輝攝）

見到Nugo情況不對勁，井原知一就將外套借給對方穿。井原知一很記得路上發生的事，包括Nugo與支援隊通話，「他講完電話後，就跟我說『全部人都在等我，我要前進』。他說你要繼續去。」

直至昂坪，兩人仍然結伴同行，互相鼓勵對方上坡。上鳳凰山途中，井原知一不見了Nugo，以為Nugo行得快，在他前面，但其實他那時已經超越了Nugo，而且在落伯公坳時將對方拋離。

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Nugo不飲香檳，他餵井原知一飲。（顏銘輝攝）

當井原知一在年初三凌晨0時多跑回梅窩，Nugo就在大東山上一度迷失。當時大會的實時追蹤顯示，他的GPS訊息停滯不前，前前後後地移動，令人相當擔心，大會更一度派人趕上大東山找他，以防他出意外。

Andre Blumberg很高興見到Nugo平安落山。（顏銘輝攝）

「人生中最艱辛的一段路」

平安下山後，Nugo也不太清楚發生什麼事，難以具體說出來，「我不知道，我不能夠講到。」他只記得精神迷茫，身體很累。在寒風冷雨下，拖住疲憊的身軀，很想睡覺，出現幻覺，精神意志瀕臨崩潰，他形容這後半段的鳳凰徑，是他人生中經歷過最艱辛的一段路。

在終點，賽事總監Andre Blumberg也跟Nugo說：「在過去兩小時，我們十分擔心你，因為你有點失去方向。」

Nugo餵Andre Blumberg飲香檳。（顏銘輝攝）

Nugo以56小時29分跑完，成為今屆第二位完成者。Nugo與井原知一一樣也是第二次成為四徑完成者，他在2020年的第9屆四徑，以54小時26分跑完。他笑言會再來參加四徑，引起大家哄動，之後他補充「或者」。

他再加多句：「我當然可以，但我太太……哈哈！」