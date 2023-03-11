TNF100｜申加升由頭帶到尾力壓鄧國敏封王　尼泊爾女將刷新紀錄

今日（11日）舉行的「The North Face 100 - 2023 香港越野跑挑戰賽（簡稱TNF100）」50公里賽事，內地跑手申加升由頭帶到尾，以5小時12分49秒奪得冠軍。另一位內地跑手鄧國敏力追，奈何在八仙嶺「睇到追唔到」，慢10分鐘左右回到終點得亞軍。尼泊爾女將桑瑪雅（Sunmaya Budha）則以6小時12分25秒封后兼刷新賽事紀錄。



內地跑手申加升一直領先。（顏銘輝攝）

申加升在今次比賽一馬當先，長期領先，由頭帶到尾，唯一稍為威脅到他的是鄧國敏。在首個檢查站烏蛟騰，申加升領先鄧國敏不足1分鐘，但他速度很快，拉開優勢，在第3個檢查站鹿頸後，他領先鄧國敏接近10分鐘。

鄧國敏一直力追申加升。（顏銘輝攝）

鄧國敏上月激戰下得HK100季軍，狀態仍未恢復十足，大腿仍然有傷，所以他今戰都略有保留。他賽後表示：「前面就住跑，中間發力，差啲追上，但喺八仙嶺追唔到，所以都冇辦法。」

跑手過了鹿頸後，會經南涌郊遊徑到鶴藪，之後登屏風山、黃嶺及八仙嶺，最後跑到大美督衝線。

申加升跑過烏蛟騰。（顏銘輝攝）

鄧國敏續道：「有（望住申加升跑）呀，八仙嶺呢段好痛苦，本身爬升都好勁，第二若果選手差距唔大，其實你望到佢尾。佢上一個山，你喺下面可以望到，但望到追唔到，好辛苦呀！」

鄧國敏表示很享受望到深圳沙頭角的路段。（顏銘輝攝）

申加升前天才來港，之前未跑過這條路線，也沒有預先練習過賽道，他認為賽道最後的八仙嶺難度最高，他說：「最後CP4（鶴藪）到終點，最大的爬升就在最後一段，起伏比較大，再加最後一段下坡有技術難度。」

申加升衝線。（顏銘輝攝）

最終，申加升這位2019年HK100冠軍，以5小時12分49秒跑完，成為冠軍。申加升衝線後表示今日很熱，八仙嶺上沒有風，想找水喝，坐到大會的帳篷裏休息。

申加升表示今日天氣很熱。（顏銘輝攝）

來自雲南的申加升說：「雖然今天天氣有點熱，但不太影響自己的狀態，挺滿意自己今次比賽的成績，也算是達到預期中的時間。香港山景豐富，特別適合越野跑。再次回來香港參賽，賽道雖然不同，但山景小徑都很相似，感覺很像。」

鄧國敏贏得亞軍。（顏銘輝攝）

鄧國敏則慢10分鐘左右，以5小時23分15秒得亞軍。他很表示滿意今次成績，還提到很享受沿沙頭角海岸跑回鹿頸的路。他說：「我屋企喺深圳，喺鹿頸嗰段，我係可以望到讀書時嘅高中，就喺沙頭角，所以每次跑到嗰個位都會幾開心。」

越野跑手曾小強。（顏銘輝攝）

至於男子組季軍則是本地跑手黃浩聰。「鷹鷹」曾進傑、黃偉雄及曾小強分別得到男子組第6至8名。曾小強賽後說：「覺得自己今日整體表現平穩。其實在疫情前已減少參加比賽，希望可以陪伴家人，但TNF賽道是自己喜歡的賽道，每一段路段也很有特色，加上自己有TNF 贊助，一定要大力支持今次比賽。未來希望逐漸再次投入比賽 ，暫定5月到台灣、8月到歐洲參加比賽。」

尼泊爾跑手桑瑪雅奪得女子組冠軍。（公關提供）

女子組方面，尼泊爾跑手桑瑪雅（Sunmaya Budha）以6小時12分25秒封后兼刷新賽事紀錄，中國好手徐美玲及本地跑手黃琪珍分別奪得亞、季軍。桑瑪雅賽後說：「用了6個星期準備今次TNF100賽事，沒有預計過自己破了大會紀錄，非常開心。之前都有來過香港比賽，今次再來非常興奮，滿意自己成績。」

「The North Face 100 - 2023 香港越野跑挑戰賽—50 公里賽事」賽果

男子組

第一名：申加升 (05:12:49)

第二名：鄧國敏 (05:23:15)

第三名：黃浩聰 (05:41:32)

女子組

第一名：桑瑪雅 (06:12:25)

第二名：徐美玲 (06:46:38)

第三名：黃琪珍 (07:13:21)