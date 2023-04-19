跑出「非人類」速度得季軍　英女跑手被揭作弊　2月曾創世界紀錄

英國女跑手薩姬絲域絲琪（Joasia Zakrzewski）在今月初一項50英里的超級馬拉松賽事中贏得季軍，但她的全球定位紀錄被發現有古怪，有段時速高達57公里，比100米世界紀錄保持者保特的速度還要高，超出人類能力範圍。賽會經調查後證實，薩姬絲域絲琪約4公里路違規坐車，估計她賺到25分鐘時間，已經褫奪她的銅牌。



薩姬絲域絲琪在4月7日的50英里超級馬拉松中，以女子第3名衝線。（賽會Facebook）

在4月7日舉行的曼徹斯特至利物浦50英里賽（M2L ULTRA）中，47歲的英國女跑手薩姬絲域絲琪以7小時25分多衝線，以全場第12位完成，女子組排名第3，獲得女子季軍。

不過，薩姬絲域絲琪的成績很快遭到質疑，被指有4公里路坐車，估計賺到25分鐘時間，而且根據大會的全球定位紀錄顯示，她有段1.6公里的路僅花1分40秒完成，時速高達57公里，屬於非人類能力做到的速度。

薩姬絲域絲琪衝線一刻。（賽會Facebook）

牙買加短跑名將保特在2009年創下9.58秒的100米世界紀錄時，在55至75米階段曾錄得最高時速也只是44.7公里。薩姬絲域絲琪的速度比保特的最高時速還要快得多。

賽會在前日（17日）褫奪薩姬絲域絲琪的成績，宣布另一跑手史姬絲（Mel Sykes）補上得銅牌。賽會表示已完成調查，過程中檢查過追蹤系統及全球定位數據，亦查詢過活動工作人員、其他跑手以及薩姬絲域絲琪本人，證實有她乘搭交通工具，故取消其成績及資格。賽會已經將報告交給英國越野跑總會以及英國田徑總會。

薩姬絲域絲琪（左）與女子亞軍紐頓（Emily Newton）一起領獎合照。（賽會Facebook）

薩姬絲域絲琪的一位朋友接受《BBC》訪問，該友人說：「她說比賽時感到不適及疲倦，想過退賽。她全力配合賽會調查，並會向他們完整交代發生什麼事。她真的為帶來的不安感到抱歉。」

薩姬絲域絲琪（左）賽後被投訴，賽會經調查後證實她作弊。（賽會Facebook）

薩姬絲域絲琪是英國的知名跑手，在2014年曾代表蘇格蘭參加英聯邦運動會的馬拉松項目。在2020年，她曾到澳洲參加一項24小時挑戰賽，跑出236.561公里得冠軍。今年2月，她參加台北超級馬拉松，在限時48小時內跑到411.5公里，刷新女子世界紀錄。她還創下過蘇格蘭24小時跑紀錄、蘇格蘭100英里紀錄以及英國200公里紀錄。

薩姬絲域絲琪在2月到台北參賽，打破女子48小時跑得最遠的世界紀錄。（Facebook）

褫補得銅牌的史姬絲表示：「這是對我的喜訊，但對體育精神而言，則是個噩耗。以下的事（褫補得銅牌）之所以發生，是因為有一位競爭對手作弊。」

史姬絲在周一獲告知褫補得銅牌。（賽會Facebook）

被問到賽會是怎樣發現薩姬絲域絲琪作弊坐車，史姬絲說：「太多人注意到她有問題，並各自聯繫了賽會，他們不得不展開調查。」她還批評薩姬絲域絲琪怎會有顏面在衝線後領獎，「究竟為什麼有人可以在作弊下衝線仍然去領獎及影相呢？」