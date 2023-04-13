渣打馬拉松2024｜明年1月21日舉行　同場上演亞洲馬拉松錦標賽

渣打馬拉松賽期終於落實，之前盛傳的11月賽事不復見，賽會今天宣布，新一屆賽事於2024年1月21日舉行，同時亦是第19屆亞洲馬拉松錦標賽。



今年2月舉行之渣馬，原定為2022年11月賽事，但因疫情改期並釀出不少風雨，最終於2023年2月上演，賽會稱為「第25屆渣打香港馬拉松」。

2023年的第25屆渣馬推出「萬金計劃」，成為一時佳話。（資料圖片）

至於真正的「2023渣馬」，亦即第26屆賽事，之前傳出今年11月舉行，但根據長跑主辦者組織Association of International Marathons and Distance Races（AIMS）於3月21日更新的賽期表，這一屆渣馬由今年11月的檔期更新到明年2月。香港田徑總會主席關祺早前已亦暗示，「明年我哋會繼續舉辦渣馬，我哋會揀最好的時間畀大家，一定係最涼快，可以跑最好的時間出來」

大會今日發出新聞稿正式宣布，新一屆渣馬將於2024年1月21日舉行，稱為「渣打香港馬拉松2024」，同場亦會舉辦第19屆亞洲馬拉松錦標賽，近45個亞洲地區或國家的選手將來港爭奪亞洲冠軍殊榮。

另外，明年渣馬亦將更換贊助商，由過去幾屆的Nike改成adidas。

其中四名「萬金先生/小姐」楊文俊（左起）、譚嘉敏、馮靜恩及呂偉強，為大會拍攝宣傳照。（公關提供）

【渣馬/渣打馬拉松】周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

回顧2023年2月的第25屆渣馬：