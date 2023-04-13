渣打馬拉松2024｜明年1月21日舉行 同場上演亞洲馬拉松錦標賽
撰文：李思詠
出版：更新：
渣打馬拉松賽期終於落實，之前盛傳的11月賽事不復見，賽會今天宣布，新一屆賽事於2024年1月21日舉行，同時亦是第19屆亞洲馬拉松錦標賽。
今年2月舉行之渣馬，原定為2022年11月賽事，但因疫情改期並釀出不少風雨，最終於2023年2月上演，賽會稱為「第25屆渣打香港馬拉松」。
至於真正的「2023渣馬」，亦即第26屆賽事，之前傳出今年11月舉行，但根據長跑主辦者組織Association of International Marathons and Distance Races（AIMS）於3月21日更新的賽期表，這一屆渣馬由今年11月的檔期更新到明年2月。香港田徑總會主席關祺早前已亦暗示，「明年我哋會繼續舉辦渣馬，我哋會揀最好的時間畀大家，一定係最涼快，可以跑最好的時間出來」
大會今日發出新聞稿正式宣布，新一屆渣馬將於2024年1月21日舉行，稱為「渣打香港馬拉松2024」，同場亦會舉辦第19屆亞洲馬拉松錦標賽，近45個亞洲地區或國家的選手將來港爭奪亞洲冠軍殊榮。
另外，明年渣馬亦將更換贊助商，由過去幾屆的Nike改成adidas。
回顧2023年2月的第25屆渣馬：
渣打馬拉松｜盤點精英跑手與藝人跑鞋之選 周潤發蔡思貝同一品牌渣打馬拉松｜大會派217萬獎金予達標跑手 一文睇清「萬金」名單渣打馬拉松｜拆解「萬金先生小姐」時間 死線前5分鐘瘋狂達陣渣打馬拉松｜217跑手獲頒1萬元特別獎金 比銀碼更重要的身份象徵渣打馬拉松｜屈旨盈奪半馬亞軍 工作優先惟熱愛有很多方式渣打馬拉松｜蔡思貝出戰半馬刷新PB 梁諾妍「SUB 4」完成全馬渣打馬拉松｜黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬 靠的是意志跑的是感情渣打馬拉松｜黃尹雋陷贊助風波 不穿Nike著李寧 「裝備更適合」渣打馬拉松｜張耀樑殺入全馬本地三甲 通宵工作再練跑締素人傳奇渣打馬拉松｜萬金先生之爭有人歡喜有人愁 萬金小姐：獎金吸引渣打馬拉松｜全馬最快本地女跑手黃卓寧 渴望代表香港出戰亞運渣打馬拉松｜羅映潮半馬封后 衝線後與周潤發合照「原來佢咁高」渣打馬拉松｜周潤發1:03:58跑完10公里 自言年輕 幾年後轉全馬渣打馬拉松｜紀嘉文壓黃尹雋膺全馬最快香港跑手 為病重父親而戰渣打馬拉松｜黃子圖衛冕10公里 對延續三鐵代表渣馬佳績感高興渣打馬拉松｜紀嘉文全馬本地最快 黃啟樂半馬封王 一文睇清賽果
渣打馬拉松2024將於哪天舉行？
渣打馬拉松2024將於2024年1月21日舉行。
2023年的渣打馬拉松，最快的香港跑手是誰？
2023年渣馬最快本地跑手，10公里是黃子圖及蔡欣妍、半馬是「情侶檔」黃啟樂和羅映潮、全馬是紀嘉文及黃卓寧。藝人周潤發參加10公里賽事，亦引起全城熱話（詳情按此）。