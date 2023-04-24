倫敦馬拉松｜東京奧運兩金得主初戰全馬　阻滯頻頻戲劇性封后

對荷蘭跑手夏辛而言，冠軍從來不易。這名東京奧運雙金牌得主首度出戰倫敦馬拉松，賽前有傷在身，比賽途中曾經兩度拉筋，為了去水站拿水時，差點被電單車撞倒，最終堅持至衝線，結果初馬即贏冠軍，難怪這名跑手都笑言：「我就為了戲劇而生。」

另外，男子組由肯尼亞跑手傑圖封王，而這名23歲跑手以2小時1分25秒衝線，創出史上男子全馬第二快的時間。



東京奧運女子5000米及10000米雙料金牌得主夏辛（Sifan Hassan），由田徑場轉戰路跑，在倫敦首度出戰全馬拉松。

這名30歲荷蘭跑手的初馬，以峰迴路轉形容絕不為過。夏辛賽前臀部已有傷在身，她在今仗更兩度站下來拉筋，嘗試舒緩傷勢，其後被領先集團拉開28秒的距離，當時賽事剩餘17公里左右。

為《BBC》擔任專業評述的前世界紀錄保持者列基芙（Paula Radcliffe），眼見夏辛停下來，直言：「她（夏辛）需要停下來，需要有人協助她停止，而非繼續跑下去。」

夏辛兩度停下來拉筋，但她依然可以如常作賽，並收窄差距。（Twitter截圖）

夏辛不如列基芙所料，沒有退賽之餘，夏辛更慢慢收窄距離，愈跑愈有，與領先集團愈來愈接近。夏辛的難關也豈止一個，賽事進入最後階段，戰至38公里左右，當她想拿水補給時，發現水站在路的另一面，她突然跑向另一面，差點被電單車撞到。

縱然如此，夏辛沒有受影響，收復失地取回領先位置，當她衝線時，更似乎不知道原來終點已到，最終以2小時18分33秒衝線，首戰全馬即意外奪冠。

夏辛在「倫馬」封后，連她自己也始料不及，原本這名荷蘭跑手完成賽事為目標，想不到成績遠比預期，「我認為自己在某個位置就會退賽，因為當我加速時就有痛楚，但我想獲得更多跑全馬的經驗，甚至我認為自己無法完賽。」

有趣的是，原來夏辛在賽前曾經掙扎過是否出賽，「我今早起床時，我覺得自己跑全馬的決定是十分愚蠢，我簡直不知道自己有了什麼毛病，我甚至害怕到哭了。」談及水站一事時，她指因為齋戒月而沒有練習，即使當時差點被撞，但她一心只想完成賽事。

由不想出賽﹑兩度停下來﹑差點被電單車撞﹑到最終奪冠，夏辛這個奪冠劇本峰迴路轉，她也不禁笑言「我就為了戲劇而生。」（I was born for drama.）

夏辛衝線時十分興奮。（路透社）

不放棄的因子，彷彿早已在夏辛的血液裏。兩年前的東京奧運，夏辛出戰女子1500米初賽時，最後一圈與對手相撞倒地，人仰馬翻，眼見不少對手已揚長而去，她依然沒有放棄，立即爬起發力狂追，最後400米狂奔，在終點前超越所有對手，以小組首名衝線。

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▼夏辛熱血狂追變第一 ▼

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肯尼亞跑手距離世績僅16秒 法拉第9名衝線

男子組方面，「跑神」傑祖基擔任鳴槍嘉賓，肯尼亞跑手傑圖（Kelvin Kiptum）在最後12公里發力，成功撇開其他對手，他的時間一度有機會打破世績，傑圖最終以2小時1分25秒衝線，距離傑祖基所保持的世界紀錄僅差16秒，成為史上第二快完成全馬的男子跑子。

傑圖倫馬封王，造出的時間與世界紀錄僅差16秒。（Getty Images）

至於最後一次出戰倫馬的英國傳奇跑手法拉（Mo Farah），以2小時10分28秒衝線，以第9位完成賽事，亦是他馬拉松生涯史上最慢的一次。沿途不少人為法拉打氣，賽後坦言十分感動，並會好好記住這種感覺。