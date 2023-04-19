波士頓馬拉松︱傑祖基解釋失準只有一個原因　不認同賽道具挑戰性

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）在波士頓馬拉松的表現令人大跌眼鏡，生涯第3次在馬拉松落敗，跑得第6名，創下個人最慢的馬拉松紀錄。

外界紛紛猜測傑祖基失準的原因，例如賽道難度高、天氣欠佳、太早帶頭、錯失水站。在賽後一日（18日），傑祖基首度接受傳媒訪問，解釋失準原來與傷患有關，跑到30公里時左大腿出問題。



「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）首度在波士頓馬拉松亮相，只得第六名。（路透社）

傑祖基周一首次參加波士頓馬拉松，在32公里後跟不上領先集團，最後僅跑出2小時9分23秒得第6名，時間是他歷來18場全馬比賽中最慢。38歲的傑祖基賽後沒有接受訪問，只發表了一份簡短聲明，但他休息一天後，在周二接受傳媒訪問。

波士頓馬拉松︱跑神傑祖基生涯最慢全馬 全程被圍攻 冷雨中落敗

天氣濕凍下，傑祖基一開始帶上手套及頭巾出戰。（路透社）

「我不是戰無不勝的。」傑祖基說。他18次出戰全馬，只輸過3次。他是奧運馬拉松兩金得主，也是馬拉松的世界紀錄保持者，被外界視為「跑神」。

大家都想知「跑神」在波士頓失準的原因，傑祖基向記者解釋，快跑到30公里時，他的左大腿出現問題。他說：「我的左大腿跟不上。我認為這就是問題所在。我盡全力去做一切應對，但未能見效，所以我決定保持一個舒服的速度跑到終點。」

被追問傷勢詳情時，傑祖基笑着回應：「我不是醫生。」

有沒有想過因傷退賽？傑祖基分享比賽時的想法：「我在腦海中跟自己說了很多話，我覺得不能退賽。人們總說贏是很重要，但參與及完賽也是一件美妙的事。」

傑祖基帶住領先集團跑。（路透社）

被問到負傷仍堅持完賽的原因，他答：「馬拉松就是人生，體育就是人生。堅韌是其中一個成功的要素。如果你不夠韌力，什麼地方也去不同。故此，堅持是一件美事，這正是所需要的。」

有記者問他，一開始帶頭的策略是否太進取，傑祖基不認同：「這是體育，你需要推動自己向前。體育就是不斷推自己向前，我很享受這個過程。」

傑祖基六大馬拉松戰績

賽事／最快時間／往績

倫敦／2小時2分37秒（2019）＊／5次參賽，4次冠軍

柏林／2小時1分9秒（2022）＃／5次參賽，4冠1亞

東京／2小時2分40秒（2022）＊／首次參賽即封王

波士頓／2小時9分23秒（2023）／第6名

芝加哥／2小時4分11秒（2014）／首次參賽即封王

紐約／未曾參賽



＊為賽事紀錄

＃為世界紀錄



今次是傑祖基第一次參加波士頓馬拉松，有分析認為多上落的賽道可能影響他的發揮。傑祖基也不認同這個說法，「這並不是太大挑戰。我的訓練十分全面，包括上斜、落斜及平路，所以沒有挑戰。我認為跟天氣都沒有關係，問題只有一個，就是大腿。」

傑祖基後來跟不上領先集團。（路透社）

在訪問中，他向支持者道歉，他解釋：「我承諾過會跑一場成功的比賽，所以我很抱歉，你們大部分人都期望我會贏。」

被問到會否再挑戰波士頓馬拉松，傑祖基答：「絕對會。」但外界推測他不會出戰明年的波馬，相信他會留力備戰巴黎奧運。

傑祖基有備而戰，仍未能在波士頓封王。（路透社）

對於短期內的計劃，他表示會跟團隊好好商量，再安排訓練及賽事，而目前最重要的任務肯定是專注於心理及身體上的恢復。