法國跑手創出倒後跑馬拉松世界紀錄　「披醒」快到超出預期｜跑步

大家有沒有想過倒後跑馬拉松的話，最快可以造出怎樣的時間？

在過去周日，一場於法國東南部城市聖波萊羅芒（Saint-Paul-lès-Romans）舉行的馬拉松比賽中，法國跑手迪路斯泰（Guillaume de Lustrac）跟朋友打賭，倒後跑一次馬拉松，他不但成功完賽，還以3小時25分24秒打破倒後跑馬拉松的世界紀錄。



這是電影《天能》的片段嗎？怎樣可以倒後跑得那麼快！

29歲的迪路斯泰本身是一位長跑好手，最快曾經造出2小時33分32秒的馬拉松PB（個人最佳）成績。4個月前，他跟朋友打賭，試一次倒後跑馬拉松，之後他開始倒後跑訓練，到周日的比賽驗證訓練成果。

迪路斯泰倒後跑馬拉松，破了世界紀錄。（網上圖片）

迪路斯泰賽前沒有想過破什麼紀錄，只想完賽，但成績出乎意料之外，跑出3小時25分24秒，在109位參加者中以第19名衝線，並刷新倒後跑馬拉松的世界紀錄。前紀錄是由德國跑手祖根斯（Markus Jurgens）造出的3小時38分。

迪路斯泰分享自己的時間紀錄。（網上圖片）

迪路斯泰賽後說：「我跟高興跟家人、未婚妻及朋友分享這個時刻，但我的腳趾現在沒有感覺！」他的團隊全程拍攝，稍後會將片段交給健力士世界紀錄，再等待確認。

迪路斯泰表示十分疲倦，跑落斜尤其困難。（網上圖片）

他續說：「我之前未試過倒後跑，在首次訓練，我跌倒了。老實講，一開始我都不知道自己能否做到，我覺得只有10%機會跑得到，但最後的時間還比我預計快。」

根據跑步應該用程式計算，迪路斯泰以4分51秒的平均配速完成了這次倒後跑馬拉松的挑戰。他賽後說：「開頭比我預計跑得快，其實我犯了錯誤，每公里比我計劃中跑快10秒，我真的很擔心跑到30公里時會『撞牆』。結果，跑到40公里才『撞牆』，但我知道這個速度可以破紀錄。」

迪路斯泰表示跑得比計劃中快。（網上圖片）

他認為倒後跑比正常跑辛苦得多，他說：「明顯更加體力化，因為用到的肌肉不同。這並不好玩，尤其是落斜的時候。」