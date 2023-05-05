沙田10K衝線蝦碌片段網上瘋傳　冠軍跑手盼網民別怪義工｜跑步

在周日（30日）舉行的沙田10K河畔賽，著名本地跑手葉雅傑以33分16秒贏得男子冠軍。葉雅傑衝線時一波三折，第一次遭義工撞到，第二次差點被義工絆倒，到第三次才能「靚靚仔仔」衝線。

葉雅傑三度衝線的短片在網上廣傳，成為一時熱話，有留言批評該名義工不專業。葉雅傑希望網民不要針對義工，相信她是一時緊張，「佢都幾可憐，大家睇完當笑片就算」。



沙田10K過去周日早上起跑。（Running Man Athletic Club Facebook）

沙田10K河畔賽在周日早上8時半起跑，約1600人參加，跑手由城門河副河出發，沿河畔跑出去，經過沙田畫舫及馬鞍山海濱長廊，至聽濤雅苑折返，回去衝線。本地跑手葉雅傑以33分16秒首先衝線，贏得男子冠軍，而女子組方面則由黃詠儀以40分28秒封后。

葉雅傑及黃詠儀分別贏得男、女子冠軍。（Running Man Athletic Club Facebook）

葉雅傑連續兩日出賽皆贏冠軍

葉雅傑上周六參加香港田徑錦標賽，跑出32分33秒得男子冠軍，到周日再在沙田10K封王，兩日兩戰10公里贏得兩個冠軍。他表示為比賽準備已久，有心衝時間，他滿意田徑錦標賽的成績，但沙田10K的時間就比他預期慢40到50秒左右。

經過兩次的蝦碌，葉雅傑順利衝線。（Running Man Athletic Club Facebook）

葉雅傑的沙田10K衝線片段，在賽後數天在網上廣傳，網民的焦點並非贏冠軍的葉雅傑，而是一位手忙腳亂的義工。從片段所見，一位揹藍色背囊的女義工負責在終點拉帶，迎接葉雅傑回來。當葉雅傑衝線，這位義工突然行到路中心，與葉雅傑相撞。

【葉雅傑衝線與義工相撞（按圖放大）】

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葉雅傑已完成賽事，鎖定時間及冠軍，但由於衝線時出現「蝦碌」情況，攝影師難拍出靚相，大會邀請葉雅傑再衝線。不過，義工再度出錯，葉雅傑未跑到終點，就鬆手放下了衝線帶，差點絆倒葉雅傑。終於，葉雅傑第三度衝線，才順順利利。

【葉雅傑再衝線險被絆倒（按圖放大）】

這段葉雅傑三度衝線的影片在社交網站廣傳，有網民批評義工的表現。葉雅傑就希望網民別怪她，他說：「唔好針對個阿姐，佢都幾可憐，大家睇完當笑片就算。」

葉雅傑第三次衝線終於順順利利。（網上片段截圖）

葉雅傑講述當時的情況，在正式的第一次衝線時，他留意到那位女義工行往路中心，已有提防，收慢腳步，所以撞得不應。在第二次衝線時，他亦早一步見到衝線帶掉到地上，能夠及時跨過，並沒有被絆倒，只是跨跳動作較大。他強調這兩次衝線都沒有受傷。

葉雅傑說：「冇乜特別，個阿姐係義工嚟，第一次緊張，冇訓練過，可能臨時拉伕。」他表示沙田10K在賽前3到4日前才獲政府批准舉行，懷疑主辦單位人手安排較趕急。他說：「感謝大會所有工作人員。義工、攝影師等先可以搞到一個比賽。」

贊助機構負責人體諒主辦單位

沙田10K由香港馬拉松推廣社主辦，Running Man Athletic Club冠名贊助。贊助機構負責人文少杰當日也在終點，目睹衝線「蝦碌」一幕，承認有工作人員出錯，拉帶有問題。他說：「笑下冇乜所謂，唔好太怪責義工同主辦機構，大家都好耐冇搞過比賽，之後再睇下所有嘢點做得好啲同完善啲。」

沙田10K吸引了超過1600名跑手參加。（Running Man Athletic Club Facebook）

在疫情期間，絕大部分比賽無法舉行。文少杰表示，香港馬拉松推廣社已經有3年多沒有舉辦比賽，可能有些義工已經移民或離開了崗位，接手的人經驗不足，或者很耐未有做過，不知應該怎樣做。

文少杰透露，疫情後舉辦跑賽的申請手續比之前複雜。他說：「希望日後可以唔使咁複雜咁去申請一個比賽，可以多啲時間準備比賽細節，今次前兩日先有批文，好多嘢要同時間進行，多咗份擔心。」