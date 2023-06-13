曾小強與精英跑手齊挑戰室內跑步機慈善賽　鬥快完成100公里

撰文：陳旭暉
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越野跑好手曾小強在內多個香港精英跑手，共同參與跑步機慈善賽，挑戰在最短時間內完成100公里。
500多位跑手在兩天賽事中共累積跑逾2000公里，冠軍隊伍Pegasus以5小時27分時完成100公里。

「100公里跑步機慈善挑戰賽」是全港首個用跑步機進行的室內大型跑步活動，通過一連兩日多個組別的賽事，眾跑手成功挑戰三項聯合國可持續發展目標（Sustainable Development Goals），包括良好健康與福祉（Good health and well-being）、性別平等（Gender equality）及減少不平等（Reduced inequalities）。

今次活動同時為有需要人士送暖，跑手每跑10公里，主辦機構飛越啟德便會捐出相當於700卡路里的食物予慈善組織惜食堂。

賽事打破三項聯合國可持續發展目標。（大會圖片）

出戰精英組的越野跑手曾小強表示，自己經常在山上跑，很少在室內比賽，感到很大挑戰，但對無電滾動式跑步機的環保概念很認同，靠自己能力去推動跑步機。他亦享受隊際比賽和隊友一同合作。

越野跑手曾小強稱較少參加室內比賽，今次跑步機賽事是很大挑戰。（大會圖片）

全場最細跑手10歲女生接力跑100公里

全場最年輕跑手是今年10歲的陳懿芯，她與父母一起參加100公里接力賽，母親為前港隊成員。陳懿芯表示，她熱愛跑步，平時每星期會跑2至3公里練習，今次參加比賽，感覺很緊張和開心。

全場最年輕跑手是今年10歲的陳懿芯，她與父母一起參加100公里接力賽。（大會圖片）
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