跑步比賽復常遇阻滯時有怪現象　運輸署願意調整一項安排方便搞手

今年香港的體育活動陸續復常，但在跑步界卻出現阻滯，有些路跑及越野跑比賽要臨時更改路線，或者開賽前幾日才收到准許通知，令到舉辦賽事變得困難重重。這個問題相信與運輸署在疫情期間收緊封路門檻有關。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜透露，近大半年收到一些跑賽主辦單位求助，指運輸署向他們提出新要求，規定賽會須提供一份交通影響評估報告。這份報告要由賽會委託第三方顧問公司撰寫，一次費用接近20萬元，跑賽搞手因而大失預算。

《01體育》就此事向運輸署查詢，署方表示近日忙於其他事項，預計下周初回覆。



3月的「The North Face 100 - 2023 香港越野跑挑戰賽」更改路線，出起點後要經狹窄的山徑跑往美湖路，再橫過汀角路接八仙嶺自然教育徑，未如以往般可以直接跑汀角路，結果導致初段跑手「大塞車」。多場在吐露港科學園舉辦的路跑賽事，亦要變成「倉鼠跑」。

內地跑手申加升贏得「The North Face 100 - 2023 香港越野跑挑戰賽」冠軍。（資料圖片/顏銘輝攝）

4月底的「沙田10K河畔賽」在立法會議員協助跟政府溝通後，開賽前4日才獲批，有驚無險開賽。有份幫助的鄭泳舜說：「當時我覺得有困難的，因為大家都未知在這個新安排之下，究竟準則是怎樣！所以當時都要花了很大的力氣去傾。」

鄭泳舜本身有跑步習慣，參加過長跑比賽。他說：「我跑了很多年科學園、沙田那些路，我覺得一直以來都取得平衡。那些比賽大多很早就完結，對行人路的影響不是很大。」

在4月底的沙田10K順利舉行。（資料圖片）

疫情後，為何辦跑賽會變得一波三折？部分與運輸署有關。運輸署收緊對跑賽封路的審批，包括要求所有主辦單位提供交通影響評估報告。主辦單位需要委託顧問公司撰寫報告，鄭泳舜表示每份花接近20萬元，令搞手們大失預算。假設一個跑賽收每位參加者250元報名費，意味住其中800名跑手的報名費是用來請人寫交通影響評估報告。

鄭泳舜認為：「我覺得整體不是很理想，對於很多其中小型的體育會，其實都窒礙他們的發展。」

他建議運輸署應改善有關安排，在支持體育活動與減低對其他道路使用者影響前提上，取得適當平衡，並盡快訂立清晰指引，方便跑賽搞手申請，並按不同的參賽人數規模訂出合適的申請條件，例如大規模比賽才需要提交顧問公司的報告，人數不多的中小型跑賽就可以由主辦單位自行提交資料。

鄭泳舜及陸瀚民安排幾位比賽搞手與運輸署代表見面。（鄭泳舜Facebook）

鄭泳舜及另一立法會議員陸瀚民，日前與幾位籌備跑賽的主辦單位跟運輸署代表見面。鄭泳舜透露運輸署的反應正面，願意調整提交交通影響評估報告的安排，「即不會要求主辦單位一定要提交所有交通影響評估報告」；運輸署亦會考慮推出清晰的申請封路安排指引。

被問到運輸署何時落實相關措施，鄭泳舜說：「理論上你現在去跟運輸署傾的時候，應該會有更多的支援。現在是夏天，相對上比賽較少，希望他們及早做好準備，到秋季開始多比賽的時候，會有一個較好及理順的安排。」