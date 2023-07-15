跑鞋推薦｜ASICS KAYANO 30大革新　與NIMBUS統領慢跑鞋各有千秋

【跑鞋推薦2023/慢跑鞋/緩震跑鞋】GEL-KAYANO是ASICS最受歡迎、也是最頂級的慢跑鞋，由1993年誕生第一代開始，其為扁平足或腳掌過度外翻（內旋）而設的足弓支撐設計，說得上歷久不衰。經歷30年，品牌為GEL-KAYANO 30來一次大變革，也令KAYANO與品牌另一旗艦慢跑鞋GEL-NIMBUS的分別愈見明顯，相信解答了不少跑友「KAYANO同NIMBUS有咩分別」的疑問。



作為ASICS王牌穩定型慢跑鞋，踏入30周年，GEL-KAYANO 30迎來大改革，不再純粹加硬足弓位置防止腳掌內傾（例如第29代的LITETRUSS，在中掌內側使用高密度泡棉支撐足弓），卻在整個中底（後跟至前掌）使用全新4D技術：

1. 後跟：增加鞋跟弧度

2. 中掌內側：以全新幾何切割的一塊特別橡膠托住足弓

3. 整體闊度：加寬鞋跟、中掌及前掌的橡膠大底

4. 長時間著用：橡膠具適應能力，隨跑友步履調整，且能長時間著用不會踩扁

文字抽述或許抽象，以下這張圖就看出GEL-KAYANO 30與上一代的分別，跑友可想像為GEL-KAYANO 30像一隻寬闊的船，剛剛好包住腳掌：

【跑鞋推薦2023】ASICS GEL-KAYANO 30（左）的中底，明顯比GEL-KAYANO 29（右）寬闊，尤其留意中掌內側足弓位置。（公關提供、網上圖片）

事實上，ASICS並非首個品牌採用加闊但非加硬的技術製造支撐型跑鞋中底，HOKA說得上是這方面的先驅，但眾所周知日本品牌向來穩陣且質素有保證，GEL-KAYANO 30這次改革，除了中底加闊，亦大幅增加厚度，中底後跟和前掌厚度由第29代的25毫米/15毫米，變成40毫米/30毫米，但重量只由10.5安士增至10.7安士，這受惠於輕巧的FF Blast+ ECO中底物料。

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟總結著後感：「跑鞋體積大了但重量只是略略增加，換言之吸震力比之前更好。以前的KAYANO必須體重『有番咁上下』，方能感受中底那種『軟腍腍』，但今代一踏地已明顯感到中底豪華的舒適度。」

GEL-KAYANO 30的後跟也省掉了招牌的heel clutch硬殼，外露的緩震GEL物料也完全收藏於中底之內。

【跑鞋推薦2023】ASICS GEL-KAYANO 30（左）跟GEL-KAYANO 29（右）對比，前者中底更闊，剛好四周包住腳掌。（公關提供、網上圖片）

【跑鞋推薦2023】ASICS GEL-KAYANO 30跟GEL-KAYANO 29對比，後者的緩震GEL依然外露（後跟透明藍色），新一代則完全置於中底內。（公關提供、網上圖片）

【跑鞋推薦2023】ASICS GEL-KAYANO 30的緩震PURE GEL。（李思詠攝）

雖然中底比之前柔軟，但由於明顯增加闊度承托腳掌，楊肇麟認為今代GEL-KAYANO的中底穩定度依然，跑動時腳掌不會左搖右擺，這亦是GEL-KAYANO跟同品牌另一王牌慢跑鞋GEL-NIMBUS的分別。

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟。（李思詠攝）

不少跑友會問，同是ASICS的頂級慢跑鞋，兩者有何不同？GEL-KAYANO是扁平足適用的穩定型跑鞋，GEL-NIMBUS則是中性跑鞋，適合普通腳形。只要垂直俯視，便見到GEL-NIMBUS的中底遠比GEL-KAYANO窄，始終GEL-NIMBUS沒有承托足弓的特別裝置，所以不用特地加闊中底。

【跑鞋推薦2023】ASICS GEL-NIMBUS（左）的中底，明顯比GEL-KAYANO（右）窄，中掌內側位置亦沒有特別設定用以承托足弓。（李思詠攝）

【跑鞋推薦2023】從這個角度看，明顯看到ASICS GEL-KAYANO 30（右）和GEL-NIMBUS（左）的中底闊度分別。（李思詠攝）

那麼著用感覺又如何？楊肇麟說：「穿著GEL-NIMBUS，不會有GEL-KAYANO那種腳掌四周被完全承托的感覺，物料也略為柔軟，始終中性跑鞋非為扁平足人士而設，跑友靠自身力量已能穩住腳掌，所以跑鞋物料最講求的不是實淨程度，更著重舒適度。」

RUNDERFUL日前舉辦GEL-KAYANO 30試跑活動，由荃灣如心廣場出發跑青公。（公關提供）

GEL-KAYANO 30以外，GT-4000亦是ASICS的穩定型慢跑鞋，並保留了傳統設計。至於其他品牌，New Balance的Fresh Foam X 860和adidas的Solar Boost，也是頂級的穩定型慢跑鞋。

【跑鞋推薦2023】adidas SOLARBOOST 5。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023】New Balance Fresh Foam X 860。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023】ASICS GT-4000。（官網圖片）

2023年7月跑鞋新款：

跑鞋推薦｜2023年7月新款：ASICS New Balance推王牌緩震及競速鞋

睇更多新手入門跑鞋款式：

跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代 六款減肥跑鞋新手必入

CP值極高的跑步健身兩用跑鞋推介：

跑鞋推薦2023｜700元以下全能跑鞋 跑步健身兩用性價比高極抵買

資深跑手實測鞋評：

跑鞋推薦2023｜ASICS New Balance等詳細鞋評 冠軍跑鞋最新上架