UTMB2023｜毅行者冠軍楊志成首戰殿堂級山賽　通宵訓練盼克服弱點

香港越野跑手楊志成（Joseph Yeung），戰神越野總教練及Salomon HK合約跑手，原先將會在2020年參加UTMB，因為疫情推遲了3年，今年第一次挑戰UTMB賽事。擁有UTMB index 761和ITRA index 739 的他抵達沙木尼，正備戰今年UTMB。

撰文：楊志成



楊志成（右）抵達沙木尼，仍在適應時差。（由作者提供）

因去年工作被調出九龍區，上下班時數增加不少，在平衡工作、訓練、跑會及家庭4大崗位，Joseph只能盡量減少社交活動，一星期5日在放工後若不是教班，就會全安排於訓練上。每星期的周末是Joseph的假期，也是訓練重點。他會每兩星期抽一個周末與學生一齊訓練，期望教學相助，雖然訓練的質量大減，但能見到學生們的進步，Joseph作為教練是喜悅及驕傲。

追蹤楊志成比賽的連結：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/222

楊志成（左）抵達沙木尼，準備UTMB的比賽。（由作者提供）

Joseph越野跑成績，作為一個工作繁忙的業餘跑者來說是非常亮麗，繼去年四徑成為完成者後，今年2月毅行者與香港3名頂尖精英越野跑手組隊取得毅行者總冠軍，並以11小時38分打破香港華人紀錄，接下來一星期後的Salomon 100 的100公里賽事亦取得總冠軍，隨後在4月又參加了UTMF日本環富士山超級越野馬拉松100英里賽事，這場是Joseph為準備UTMB 的一個預賽，嘗試跑100英里越野賽（原來Joseph 完成四徑前，最長的越野賽也只是100公里）。

這場比賽，令Joseph更加清楚，他是不能捱夜及敵不過睡魔，通宵跑步是Joseph弱項。雖然UTMF以香港人最快時間27小時完成，但卻不是他心中的目標時間。

楊志成將會在9月1日出戰UTMB的比賽。（由作者提供）

為了克服這弱項，Joseph好特意安排在完成一整天正職工作及跑班教學教後，帶著疲累的身軀在深夜開始訓練至翌日下午，精神恍惚拖着疲憊的身軀去訓練，帶着沒有靈魂的肉體跑步，每一步都是艱苦，訓練是有血有汗。

楊志成（中）與出戰TDS的香港跑手曾小強（左二）合照。（由作者提供）

大部分跑手已經一早來到沙木尼（Chamonix）作準備，當大家見到這篇訪問時，原來Joseph才剛下飛機，因為工作關係以致沒有多餘時間提早到來適應時差、天氣、環境及試路。UTMB是殿堂級的越野比賽，Joseph一直想來朝聖及參與其中，今年終於成事。但Joseph認為第一次參加UTMB，若給予自己太大目標，會令自己不能好好享受比賽所帶來的樂趣。

在參加今年UTMB的香港跑手中，楊志成是UTMB index最高的一位。（網上截圖）

Joseph目標是順利完成這場171公里，10000米攀升的比賽，與太太車厘子及同行幾位好朋友一同在終點線上相擁。有什麼喜悅，會比有家人及多位好朋友接放學來得更大呢？

【本文獲作者授權轉載；編輯略為修改內容】

2023 UTMB小資料：

開賽日期：9月1日晚上6時（香港時間9月2日凌晨0時）

賽道長度：171公里

賽道攀升：9967米

