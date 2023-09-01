UTMB 2023｜K神缺席勢變大混戰　9.2凌晨起步　附焦點跑手介紹

每年一度的國際性越野跑盛事UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）比賽將於香港時間9月2日凌晨0時起步，有哪些跑手值得留意？



大會追蹤網站：https://live.utmb.world/utmb/2023/utmb

UTMB是全球最享負盛名的越野跑賽，在歐洲的阿爾卑斯山舉行，每年都聚集大批精英跑手挑戰。UTMB的賽道穿越法國、意大利和瑞士，長約171公里，總攀升大約10000米。跑手會由法國小鎮Chamonix起步，繞一圈回到Chamonix衝線。

去年報道：UTMB 2022｜神級跑手最後發力四度封王 冠亞軍尾段拍住跑創SUB 20佳績

2022年UTMB，Kílian Jornet在觀眾的歡呼下衝線，但他今年因傷避戰。（Twitter）

被稱為「K神」的四屆冠軍兼場地紀錄保持者Kilian Jornet因傷退賽，令今屆UTMB男子冠軍之爭有更大懸念。在「K神」避戰下，其中一位熱門是美國跑手Jim Walmsley。去屆UTMB，Jim Walmsley前半段領放，大好形勢，可惜最後受傷患影響「爆偈」，無以為繼，不但在最後三十多公里被「K神」過頭，而且三甲不保，以第4名完成。

Jim Walmsley希望成為首位贏得UTMB的美國男跑手。（Instagram）

Jim Walmsley是美國西部100英里耐力跑（Western States Endurance Run）的3屆冠軍，也是場地紀錄保持者。在今屆UTMB的參賽者中，Jim Walmsley的UTMB積分最多，有934分。33歲的Jim Walmsley獲獎無數，但在UTMB的表現總是差一點，今屆是他第5次參賽，他在2018及2021年未能完賽，在2017年跑第5，最佳成績是去年的第4名。

4屆冠軍François D’Haene（左）表示在訓練跟不上Jim Walmsley的速度。（Instagram）

Jim Walmsley在4月的Istria 100贏得冠軍。上月，他與4屆UTMB冠軍、法國跑手François D’Haene一起訓練，後者更在社交網站表示「在這個早上的訓練，我難以跟得上Jim Walmsley。或者我未準備好跑100英里，或者他已經準備好」。François D’Haene今年不會參賽。看來，Jim Walmsley狀態不錯，有力成為UTMB史上首位贏得男子冠軍的美國跑手。

上到100英里的UTMB，Petter Engdahl能否有足夠耐力保持到速度？（Instagram）

29歲的瑞典跑手Petter Engdahl也不容忽視，他是2021年55公里的OCC季軍，去年轉戰100公里的CCC以「SUB 10」成績奪得冠軍，今年就首次挑戰100英里的UTMB。他在6月初到奧地利參加越野跑世錦賽，在短距離40公里排第13名，之後他就來到Chamonix備戰。他的UTMB積分有930，在今屆參加者中僅次Jim Walmsley。對於跑慣較短途的Petter Engdahl，耐力與後勁是最大的考驗。

2022年UTMB的三甲：冠軍Kílian Jorne（中）、亞軍Mathieu Blanchard（左）及季軍Thomas Evans。（UTMB Facebook）

31歲的英國跑手Tom Evans是另一位冠軍競逐者，他是2018年的CCC冠軍，去年UTMB最後超越Jim Walmsley獲得季軍。Tom Evans今年狀態勇銳，在100公里的美國黑峽谷超級越野賽（Black Canyon Ultra）排第2名，之後在英國的50公里Ultra-Trail Snowdonia獲得冠軍。到6月的美國西部100英里耐力跑，他再贏冠軍。他的UTMB積分有916，在今屆參加者中排第3。

2022年的UTMB，冠軍Kílian Jorne在終點等待Mathieu Blanchard衝線。（UTMB Facebook）

36歲法國跑手Mathieu Blanchard去年在UTMB跟「K神」拍住上，最後得亞軍，也造出「SUB 20」的佳績。Mathieu Blanchard今年參加過3項超長途山賽，皆未能贏得冠軍，其中在美國西部100英里耐力跑排第7名。

楊志成將會出戰UTMB的比賽。（由受訪者提供）

較值得留意的中國跑手有運艷橋和趙家駒，兩人的UTMB積分都超過900，他們都有躋身前10名的實力。香港代表方面，實力最強的相信是「戰神」楊志成，他的UTMB積分760，為今屆最高分的香港跑手。楊志成是應屆毅行者冠軍，與黃浩聰、曾福祥及胡文津刷新香港毅行者本地華人紀錄，接下來再在一星期後的Salomon 100的100公里賽事贏得總冠軍。今屆是楊志成首次挑戰UTMB。另外，黎智成、黃家傑也是值得留意的香港男跑手。

UTMB2023｜毅行者冠軍楊志成首戰殿堂級山賽 通宵訓練盼克服弱點

Courtney Dauwalter被視為女子冠軍大熱。（Instagram）

女子方面，38歲美國跑手Courtney Dauwalter毫無疑問是頂頭大熱。她在2019及2021年連贏兩屆UTMB女子冠軍，其中在2021年，她更造出賽道的女子紀錄封后。她的UTMB積分有851，為今屆最高的女子選手。

Courtney Dauwalter近一年保持極高水平，連續兩年贏得美國硬石100越野賽（Hardrock 100 Endurance Run）冠軍，並打破場地紀錄。她還是今年美國西部100英里耐力跑的冠軍，並以15小時29分創出新的場地紀錄。憑此佳態，說不定她可以創造歷史連贏硬石、西部及UTMB三項大賽。

Blandine L'Hirondel去年贏得100公里的CCC冠軍。（Instagram）

32歲的Blandine L'Hirondel是今屆另一位UTMB積分超過800的女跑手，有809分，這位法國選手是上屆CCC冠軍。居港的匈牙利跑手Eszter Csillag也值得留意，她的UTMB積分有765，在今年美國西部100英里耐力跑得第3名。

最強的中國跑手是向付召，她的UTMB積分有762，她是2020年的HK100冠軍。有趣的是向付召及Eszter Csillag今年組隊參加香港毅行者，與Jeff Campbell及Ryan Whelan贏得全場亞軍，打破男女子混合組紀錄。

張敏怡將首次出戰UTMB。（顏銘輝攝）

張敏怡專訪1｜香港越野跑女一挑戰UTMB 尋找跑山快與樂的平衡

香港跑手方面，當然要留意張敏怡。她是今年HK100女子冠軍，也是應屆香港山路錦標賽長距離女子冠軍，6月代表香港參加越野跑世錦賽。這位正職為骨科醫生的業餘跑手，UTMB積分有663。這是她首次挑戰UTMB賽，她期望可以在30小時內完成。

UTMB 2023焦點香港跑手追蹤連結：

楊志成：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/222

張敏怡：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/225

黎智成：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/626

黃家傑：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/724

甄智貽：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/499