香港跑手曾小強TDS賽亞洲第一衝線　克服腸胃不適Hip痛完賽圓夢

香港越野跑手曾小強在TDS賽以全場第19名衝線，成為今屆最快的亞洲跑手！他花了23小時26分31秒走完約154公里的崎嶇賽道。

曾小強表示這是他生涯其中一次最艱苦的比賽，氣溫寒冷，雨雪的天氣令山徑一片泥濘，上落都很滑。比賽初段，他曾經肚痛，需要在野外「就地解決」，另外由中段起，他的Hip位痛楚，影響上山的速度。不過，他克服難關，最後40公里充滿力量，超越多名跑手，跑出一個令他滿意的成績。



曾小強賽前領取號碼布。（The North Face Adventure Team Facebook）

每年一度的越野跑盛事UTMB本周舉行，其中TDS（全名為Sur les Traces des Ducs de Savoie；中文為薩瓦公爵足跡尋蹤賽）賽事在當地時間周二凌晨起步，由意大利的庫馬約爾（Courmayeur）跑去法國的沙木尼（Chamonix）。今屆TDS的賽道長153.5公里，總攀升9316米。雖然TDS的賽道比UTMB賽（環勃朗峰超級越野耐力賽）短，但攀升上落更頻密，難度更大，更考驗跑手的技術。

TDS賽在當地時間周二凌晨起步。（The North Face Adventure Team Facebook）

曾小強是香港越野跑界的「一代宗師」，過去6次參加UTMB，曾跑入前20名，保持過UTMB賽的最佳香港跑手成績，後來他的紀錄被黃浩聰打破。為了陪伴家人及疫情封關，曾小強闊別UTMB這項盛事7年，今年再披甲上陣，轉戰TDS賽。他賽前希望突破自己，輕裝上陣，盼在22小時內跑完，跑入前10名，希望登上頒獎台圓夢。

比賽期間有雨有雪，天氣寒冷，凍到手指都僵硬。（The North Face Adventure Team Facebook）

賽事在周二凌晨開跑，跑手摸黑攀升到海拔2000米以上。曾小強表示起點已經很凍，只有個位數的氣溫，之後上到山就更寒冷。他表示TDS的賽道比UTMB有更多的小徑，上落更加頻繁，在雨雪天氣下，山徑變成泥濘，無論上落都很滑。他記得有些山頂位置鋪滿積雪，連路也看不見，幾個選手一起用GPS手錶覓路。

他賽後說：「一上2000米就有雪，就算戴手套啲手指都麻晒，要用牙先咬開到啲Gel（能量啫喱）。」

大約跑了30公里，他更遇上困難，肚子很痛，「嗰段係落山路，冇地方俾你（如廁），同埋我嗰陣好後，好多人」。好不容易，他找到個地方，花了點時間「就地解決」，之後用樹葉抹一抹，用溪水洗一洗手，就繼續上路，幸好肚痛的情況亦大有改善。

曾小強在頭幾個檢查站的排名在百名以外，但他愈跑愈有，在當地時間周二早上跑完51公里，落到Bourg Saint Maurice時，排名已經升到76位。這是第一個支援站，休息了8分鐘就再起程，排名升到60位。在這個時候，他開始覺得Hip（臀部）位有點痛。

曾小強頭三十公里的排名在100位之外，但他愈跑愈有。（The North Face Adventure Team Facebook）

曾小強今次參加TDS，背後有包括黃浩聰在內的The North Face團隊支持。黃浩聰今屆UTMB沒有參加任何賽事，主力支援曾小強，在每個支援站為他準備好食物及飲料。曾小強多謝團隊支持，大讚黃浩聰「佢梗係掂啦，知道晒點做，我每次入支援站都好順」。

曾小強表示，周二早上是最難捱的一段時間。他賽後憶述：「朝早個人好攰，唔係好想去fight（戰鬥），好想慢落嚟，個人有啲掙扎。」他表示透過信仰，一邊跑一邊唱詩歌去克服這個情緒上的關口。

跑過兩座高山，完成九十多公里路後，曾小強在周二下午落到Beaufort。那時候，曾小強的排名已經升到36位，他是領先的亞洲選手。儘管克服了情緒的低潮，但曾小強的Hip痛愈來愈嚴重。

在支援站，黃浩聰為他準備好一盒飯及一杯熱朱古力。曾小強吃飯時，黃浩聰就為他斟水，準備物資。曾小強那時表示「Hip痛，上山痛」，「唔知點解會有」，但他表示不需要按摩。Hip痛對上山尤其影響，只能咬緊牙關堅持，難以發揮速度，幸好跑平路及落山則不會痛。

曾小強賽後估計因為路面太滑，身體長時間要用額外的力量去保持平衡，令肌腱受傷。他在賽後一日接受訪問時表示，屈膝提腿仍感到痛楚。

外在環境天氣惡劣，自己又有身體不適，但曾小強愈跑愈好，跑入前20名內。（The North Face Adventure Team Facebook）

跑長距離就像經歷了人生的一課。跑100公里以上的比賽，再強的跑手，身體或者意志也會出問題，關鍵在於怎樣去處理。曾小強說：「唔好懷疑自己，去搵返自己，再去面對。」人生總有高低，跑山也是一樣。在最後40公里路，他覺得自己又上力了，「最後40K充滿力量」，「追到前面好多跑手」，「不停過人都好興奮」。

大約跑了130公里，曾小強攀升最後一座高山時，他表示剛才落山的路很辛苦，雪撲面而來，路面非常滑，充滿泥濘，而且視野很差，十分困難。儘管環境惡劣，但他愈戰愈勇，最後在當地時間周三凌晨跑到終點衝線。據大會紀錄，他花了23小時26分31秒完成153.5公里，累積攀升9316米，但他表示實跑了157公里。

曾小強全場排名第19位，也是第一個衝過終點的亞洲跑手。在他所屬的男子45至49歲組別，他則是排名第2。他很滿意這個成績，因為夢想成真了。他在2008年第一次參加UTMB，很羨慕登上頒獎台的跑手（要排名前10位）。他參加了6次UTMB，也未能達成目標，但今次出戰TDS取得組別第2名，終於可以登上頒獎台。

他希望大家也不要放棄夢想，「將夢想放喺心度，時機到就拎返出嚟」。

曾小強在24小時內跑完TDS衝線。（The North Face Adventure Team Facebook）

儘管在TDS取得不錯的成績，但曾小強坦然承認不再享受這種超過100公里的超長途山賽，「唔似以前咁鍾意」。他接下來會專注參加途程約50公里的比賽，途程短一點，訓練也可以少一點，他希望將更多的時間留給家人，照顧家庭。