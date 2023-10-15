MGC︱最強市民跑手川內優輝12秒之差與奧運擦肩　大迫傑再得第三

2024巴黎奧運馬拉松日本代表資格，一場傾盆大雨，幾乎改變一切。各位跑友，大概不會忘記2018年波士頓馬拉松經典一幕——同是滂沱大雨，擁有「最強市民跑手」稱號的日本著名跑手川內優輝早段領放，最終一放到尾擊敗一眾非洲熱門選手勝出這項全球六大賽事之一，爆出個不小的冷門。

今場選拔賽已屆36歲的川內優輝再次在大雨中初段一馬當先，差點重演5年前波士頓那一章，可惜他尾段被對手追上，得到第四名，以12秒之差跟奧運資格擦身而過。似曾相識的不止惡劣天氣與川內優輝大爆發，還有跟4年前那場MGC一樣，日本跑界焦點人物大迫傑再次只得第三名。



從這場相片可清楚看見川內優輝（紅衫）與奧運入場券（身穿黃衫的亞軍跑手赤崎曉）的距離。（MGC）

日本馬拉松風氣盛行，是東京奧運之中最受國民注目的賽事之一，為隆重其事，日本田徑總會4年前特別將奧運選拔賽命名為Marathon Grand Championship（MGC），頭兩名選手即可獲得奧運入場券，餘下一席須視乎有沒有選手能在三大指定賽事中刷新日本紀錄，如無人做到的話，席位會由MGC第三名選手獲得。

賽事辦得相當成功，日本田總於是繼續用同一方式選拔2024巴黎奧運男、女子馬拉松代表。4年前MGC，賽前被公認為大迫傑和設樂悠太兩虎之爭，結果由中村匠吾、服部勇馬兩位黑馬選手取得頭兩名，大迫傑只得第三，中段一度帶頭的設樂僅以第14名完賽。

前日本馬拉松紀錄保持者大迫傑衝線一刻也狀甚痛苦。（MGC）

今年MGC焦點人物換成日本馬拉松紀錄保持者鈴木健吾與大迫傑的對決，結果賽事再次偏離「劇本」，中途殺出了大家熟悉的川內優輝。這位「最強市民跑手」全馬最佳時間2小時7分27秒當然相當快，不過他在2021年琵琶湖馬拉松創下的PB，當時僅列第10位，換言之前面有9個同胞較他更快，獲得冠軍的正是以2小時4分56秒刷新日本紀錄的鈴木健吾。

川內優輝在日本未必是速度最快或冠軍數目最多的跑者，勝在「老是常出現」，寓賽於操又有好成績。他名下擁有多項世界紀錄，當中包括：2013年創下兩星期內跑出兩隻2小時10分鐘之內的馬拉松；2014及2017年先後創下一年內12次馬拉松跑入2小時16分鐘的紀錄；他生涯過百次馬拉松跑進2小時20分鐘以下，當中23次更在2小時11分鐘之內，還有其他未能盡錄，全部前無古人。

今屆MGC在大雨中起跑。（MGC）

惡劣天氣之鬼帶足35公里

日本紀錄之前為大迫傑創下的2小時05秒29秒，這位日本跑界領軍人物由東京奧運後宣布退役，未幾又改變心意復出賽場，令他與鈴木健吾成為今年MGC主角。 然而惡劣天氣之下，川內優輝又一次早段領放，戰至35公里他一直在首位，及後才被小山直城、赤崎曉及大迫傑為首的「主車群」追上。鈴木健吾在11公里左右因傷退賽。

今年澳洲黃金海岸馬拉松冠軍小山直城在末段瘋狂衝刺，這位27歲跑手在38公里開始發力，以2小時8分57秒勝出，赤崎曉以2小時9分6秒次名衝線，兩人雙雙獲得巴黎奧運入場券，大迫傑以5秒之差又一次在MGC得第三，又要留待東京、大阪及福岡三大馬拉松後，奧運資格才可望落實。

根據日本田總定下規則，MGC冠、亞軍取得兩個席位外，男子馬拉松最後一席要視乎上述三大馬拉松之中，有沒有跑手達到目標指定時間2小5分50秒，超過一人達標的話，時間最快一人可出戰明年奧運。如果無人做到，便由MGC第三名跑手、亦即是大迫傑獲得資格。2016里約奧運他出戰5000米及10000米賽事，2020東京奧運在馬拉松得第六名，如再獲資格，巴黎會是他第三度出戰奧運。

川內優輝力戰得第四名。（MGC）

「一個沮喪的名次，但無遺憾」

川內優輝終以2小時9分18秒得第四名，從赤崎曉、大迫傑跟他三人預備衝線一刻鏡頭可見，川內優輝在二人身後不太遠，他跟亞軍赤崎曉的成績只相差12秒，奧運資格曾經離他這麼近，如今又是那麼遠。

他賽後在社交媒體發文稱，「這個一個沮喪的名次，但我能在相隔好一段時間再次付出所有，已沒有遺憾。」對於今日天氣狀況，大概全場只有他一個跑手會這樣形容：「天氣很好，我帶頭的時間較想像中長，加上沿途民眾大力支持，這真是場令人很享受的馬拉松。多謝大家的留言，我會繼續盡最大努力。」

奪冠的小山直城賽後稱沒有理會其他跑手的策略，對於末段加速狂奔，他說：「我的團隊叫我有咁快跑咁快」。25歲的亞軍跑手赤崎曉直言，「我很興奮，從未想過這麼快便可入選奧運代表隊。」