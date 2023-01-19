東京直擊｜大迫傑給香港跑友的話　從跑步淬鍊自我成長｜專訪有片

日本通關後的第一趟東瀛之旅，目標人物是大迫傑。

因着與驛傳體育有限公司合作，今年將在香港開辦訓練班，亦會揀蟀到日本跟隨他的個人企劃Sugar Elite訓練，大迫傑與團隊早前（1月9日）在東京新宿舉辦記者會，宣布新一年進軍香港市場。

深受香港跑手喜愛的他，身形纖瘦，個子不高，留了長及眼眉的髮型，戴上一雙金色細圈耳環，看起來並不像兩女之父，反而帶點孩子氣。

記者會後的專訪，靦腆的大迫傑少了記者會上公開發言那份拘謹，透過翻譯盡量回答問題。我們談到跑步的價值、成功的要素、自身的發展和對香港的冀盼，雖然約25分鐘的訪問裏未能說得深入，但對於喜歡跑步的你我他，總有片言隻字觸及心坎。

01體育東京直擊



東京直擊第一回：

東京直擊｜大迫傑進軍香港 開辦跑班及教練班 年底訪港親自教跑

【東京直擊大迫傑】大迫傑接受《01體育》專訪，靦腆的他話語不多，但總有片言隻字說中跑友心聲。（楊宇翹攝）

關於長跑的價值

大迫傑在2021年東京奧運前已宣布奧運後退役，但不消幾個月，他又復出跑界。離開競技場那段短暫的空窗期，他對長跑有着點點的反思。想跑什麼、想透過長跑改變什麼，無論是精英跑手如他，還是素人跑手如你和我，都應該抽空思考一下。

問：為什麼退役了短短的日子就回歸跑界？

答：契機是芝加哥馬拉松。那場比賽裏，我看着Galen Rupp跑，就刺激我要復出。

問：可以具體說說他的什麼刺激了你？

答：沒有特別一點，我就是覺得他十分有型。

問：退役前與退役後，長跑對你的意義有什麼不同？

答：退役那段日子，我不像以前只顧每天埋頭苦幹練習，多參與了不同的長跑活動，例如是教不同都道府縣的小孩子跑步，為全國不同的地域貢獻。是以，復出之後，我能夠從更廣闊的視野去看跑步這回事，帶出長跑的真正價值。

問：長跑的真正價值是什麼？

答：全世界有不少大賽，除了自己全力爭勝，也應該多與該個地域的跑手交流，以長跑幫助不同的地方。還有教小孩子跑步，我指的是除了正確的跑步知識，還要培育他們自小對長跑有思考，明白長跑的意義。

【東京直擊大迫傑】一臉孩子氣的他，怎看也不像兩女之父。（EKIDEN提供）

關於何謂成功

對於「成功」，大迫傑在訪問裏說的，雖然難免老生常談，但只要曾經為長跑猶豫、掙扎過、再奮鬥過，回想達到目標一刻，就覺得大迫傑說得有道理。

問：何謂成功？

答：跑步過程中不只是成績，是你給自己定了目標後，按部就班一步步達成。這是一種自我成長，當中能夠突破自己，就已經成功了。

問：你現在有什麼目標？

答：坦白說沒有一些特定的長遠目標，短期目標就是看看有什麼比賽，部署自己的比賽計劃，然後努力訓練。

問：年齡的確影響跑手的身心狀態，你怎樣看年齡的關口？

答：很多高齡跑手仍然表現出色，所以我不認為年齡是局限。其實每個跑手都會經歷成長期和停滯期，重點是你有沒有做正確的事，例如留意身體變化，相應調整。

問：你有偶像或者學習的對象嗎？

答：我沒有特定的偶像，因為每個人身上都帶着不同的東西，譬如是營養師、甚至是每一篇訪問，都有值得學習的道理。我們要多留意身邊的人事物，生活就是一種學習。

【東京直擊大迫傑】大迫傑說，跑步不只是成績，過程中更是自我成長。（EKIDEN提供）

關於與香港的合作

對香港跑友而言，大迫傑今次帶來的當然是好消息，雖然以青少年跑手及教練培訓為計劃第一步，但未來將有更多「搞作」，詳情陸續公布。他亦為香港跑友留下鼓勵之言，當我們困惑、猶豫、掙扎時，點到即止的短短幾句，卻隨時是啟發思考的引子。

問：你希望給香港跑友帶來什麼體驗？

答：很期待親自到香港跟大家一起跑步，我會將我所學到的最新資訊帶到香港，特別是提高大家的跑步安全意識。

問：你去年底在福岡舉辦了一場比賽，有機會在香港也辦一些賽事嗎？

答：我一直想舉辦比賽，不只在福岡，先是全國各地，之後拓展到海外。我不了解香港的地勢和路況，不知道可以舉辨怎樣的比賽，但我希望有更多高水平跑手參加我的賽事，就像福岡那場，我們以打破全國紀錄為目標。

問：你之前說在芝加哥馬拉松看到Galen Rupp，覺得他很有型，其實不少香港跑友也是你的支持者，覺得你很有型。

答：謝謝。（害羞地笑了，是訪問中難得的笑容）

問：你有什麼鼓勵之言送給香港跑友？

答：永遠要跟自己決鬥，除了成績、紀錄，過程中也是自我挑戰和突破。要感受自己在成長中的得着，享受當中的每個挑戰。

【東京直擊大迫傑】含蓄的他難得展露笑容。（EKIDEN提供）

大迫傑來港開跑班有什麼詳情？ 大迫傑旗下的Sugar Elite，2023年先以青少年班和教練培訓班為主，亦會揀選香港跑手到日本訓練。 大迫傑會來香港嗎？ 大迫傑將於2023年下旬來香港，詳情稍後公布。

跑友們想看最新跑鞋實測，可點擊以下連結：

跑鞋推薦｜各大跑鞋詳盡鞋評 最強山鞋品牌NNORMAL推全能戰靴 100公里實戰測試