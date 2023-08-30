張敏怡專訪1｜香港越野跑女一挑戰UTMB　尋找跑山快與樂的平衡

香港越野跑「女一」張敏怡將於9月1日在歐洲出戰殿堂級山賽UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），期望在30小時內跑完約171公里賽道。正職為骨科醫生的敏怡是一位率性隨心的跑手，自稱「超級不自律」，但為了今年的賽事，她會到最討厭去的運動場跑圈，增強肌肉力量，希望提升速度，跑出一個不會令自己遺憾的成績。



張敏怡表示大浪灣是個練上落樓級的好地方。（顏銘輝攝）

在UTMB前大半個月，相約敏怡到石澳大浪灣接受訪問。她有點餓，想先吃點東西。她在大浪灣的一間餐廳前考慮了幾分鐘，將門前的餐牌翻來覆去，又問店員「你隻雞脾係點整」。我心想，比賽臨近，難道她要特別注意飲食？

入座後，她苦惱地在雞脾及麵之間掙扎了幾分鐘，決定叫碗蘿蔔牛腩公仔麵，加一杯凍奶茶少冰少甜。我這時才問她，剛才是不是要計算熱量及卡路里？敏怡有點錯愕地答：「我純粹諗唔到食咩。」原來我想得太多。

敏怡又高又瘦，身形健美，她表示近年沒有刻意減肥。（顏銘輝攝）

「做運動就係為咗亂咁食嘢都唔肥」

講開食，順道代公司女同事發問，平時有什麼保持體態的飲食心得？敏怡大笑說：「冇呀，我冇注意飲食。咁你跑、做運動就係為咗亂咁食嘢都唔肥。你做嘢好攰、好大壓力嗰陣，仲要呢樣嘢、嗰樣嘢唔食得，咁咪會好唔開心。」敏怡擁有鋼條般身形，又高又瘦，原來全靠運動。

我說起有些跑手的生活及訓練很有規律，她又大笑道：「我係好唔自律，超唔自律，我冇見過一個人好似我咁唔自律。」我不禁接着說「但都可以跑得咁快」，可能這就是天賦。

她表示自己吃東西的速度很慢，可以邊吃邊說。

我與敏怡的訪問就由這碗牛腩麵開始。

敏怡在出發到歐洲參加UTMB前接受訪問。（顏銘輝攝）

跑山以樂趣先行

敏怡是應屆香港山路錦標賽長距離女子冠軍，6月代表香港到奧地利參加越野跑世錦賽，在長距離組別跑得女子37名，為時間第3快的亞洲女跑手，連續兩屆世錦賽排40名以內。毫無疑問地，她是當今香港越野跑的「女一」。

在9月1日，她將首次挑戰UTMB，希望可以在30小時內跑完這條長約171公里、攀升超過1萬米的賽道。她說：「唔係話一定要做到好成績，但希望呢次我係盡到力，令我覺得冇遺憾。」在去年UTMB，只有16位女跑手可以30小時內跑完，所以敏怡這個目標絕不簡單。

為了應付UTMB，今年做了什麼準備？

她有想過找教練，或者制訂訓練計劃，但發現很難執行，「可能我要就返工，同埋我個人好難好有discipline（紀律）咁去跟program（計劃）。我覺得要有樂趣、好玩，先可以逼到自己訓練或者跑山，我最尾都有啲random（隨意）。」

敏怡表示最討厭去運動場跑圈，但一班人一起跑的話就可以。（顏銘輝攝）

討厭運動場跑圈

為了這項大賽，敏怡已有點改變，沒有那麼隨心，逼自己下點苦功，希望改善弱點，「我今年有兩樣嘢同以前唔同，我會加返一啲運動場嘅訓練，同埋一啲肌力嘅訓練。呢兩樣嘢我係最差。我覺得自己嘅耐力唔使再特別去針對，係我本身比較強嘅嘢，但我冇辦法又有耐力又有速度。」

不過，敏怡仍強調討厭去運動場跑圈，「我係一個好鬼懶嘅人，我自己一個係好憎去運動場，每次去跑圈之前我都好唔想去，但諗到成班人一齊跑，我先至肯去囉。初頭諗住去到hea跑算，但有一班人喺隔籬就唔會hea跑，唔知點解整整下就會搏到盡，所以真係唔可以冇咗（The Peak Hunter）同學仔。」

在7月的天空跑歐洲錦標賽，張敏怡（左一）及陳家強（右一）分別得公開組的女子、男子亞軍。（受訪者提供）

敏怡今年到歐洲參加過兩個比賽，寓賽於操，6月的奧地利世錦賽外，還有7月到黑山出戰天空跑歐洲錦標賽，獲得公開組別的女子第2名。她認為自己更適應歐洲的山路，有助UTMB的發揮。

「大致適應歐洲路況，唔會因為適應唔到路況而發揮唔出自己嘅水準。」她說：「幾年前，覺得自己跑亞洲賽好過歐洲賽，因為路況天氣問題，我覺得而家有機會減少地利對我造成嘅影響。」

在2023年的HK100，張敏怡成為女子冠軍。她表示這個冠軍贏得有點幸運，因為有實力強橫的內地跑手未有落場跑。（顏銘輝攝）

有沒有想過跑到什麼名次？敏怡認為名次是難以控制的東西，跑本地賽還可靠幸運取得好排名，但UTMB的高手太多。

她說：「好似HK100或者TNF100，我覺得贏到，有部分係運氣成分，可能係啲勁人撤咗、冇完賽或者冇嚟，但人哋呢啲大賽，就算有幾個勁人冇嚟，都仲有更多嘅勁人喺度，冇得靠運。」敏怡的UTMB積分有663分，在參賽的女跑手中排名第51。

在今年6月的世錦賽，謝覺偉（左起）、張敏怡、黃浩聰及曾進傑4位港隊代表順利完賽。（曾進傑Instagram）

沒有打算全職跑山

為更上一層樓的成績，「阿歹」謝覺偉、黃浩聰及「怪獸」曾福祥這幾位香港男越野跑手都選擇全情投入這項運動之中。敏怡有沒有想過全職跑步？

「冇。」敏怡答得很堅定：「唔會。」

她講到幾個原因，例如自己不是當教練的人才，不懂向學生傳授理論，又指自己記性差，骨科醫生是一門講求手藝的工作，若果放下工作幾年，她擔心忘記了怎樣做手術。她還提到自己在世界性比賽的排名僅列中游，沒有轉全職的實力。

跟她聊了個半小時後，我覺得最主要的原因是壓力。

敏怡喜歡笑，經常笑到這樣「見牙唔見眼」連腰都彎。（顏銘輝攝）

在跑山這件事上，敏怡想保持一個快與樂的平衡，她會去盡力訓練及比賽，但不會推自己到極限。她害怕一旦超越那條界線，就不再享受這項運動。

如果想跑得更快，就要投入更多，但投入更多，卻可能影響日常生活，加重身心負擔，減少跑山的歡樂。

在訪問中，敏怡經常提到「隨意」這個詞語。飲食隨意，訓練隨意，練跑路線隨意，狀態起伏隨意，「狀態好就加量，唔好咪休閒啲」，「我覺得只要你有練到，無論係練過啲咩都會有進步」。只有業餘跑山，才有率性的資格，若果變成全職，就失去順其自然的快樂。

敏怡是個隨意率性的女生。（顏銘輝攝）

2017年接觸越野跑

敏怡自小熱愛運動，中學時代學過劍擊，入過體育學院訓練，代表過香港少年劍擊隊出賽，但跑步及行山就純屬「玩玩下」，本身絕不是跑步人。她在2017年初次接觸越野跑也是無心插柳，有朋友邀請她一起參加山賽，「當係一個做運動嘅機會，又有朋友，咪一齊玩下。」

她記得第一個參加的比賽是山野之王，「我覺得好辛苦，拗過幾次柴，但之後我又繼續玩喎，唔知點解。嗰次嘅印象，起碼我都完成到，冇我想像中咁辛苦。」

「後尾發現自己幾有天分，於是咪繼續玩落去。」

怎樣發現有天分？她笑道：「唔知點解跑跑下就攞到獎，咁咪有天分囉。」

敏怡喜歡跑到大浪灣游泳，但她表示不太擅長游泳，只是「唔會浸死」的水平。（顏銘輝攝）

在2018年，敏怡工作崗位有變，閒暇較多，投放更多時間訓練，在山上不斷跑，儲里數及攀升。努力有回報，她在2019年成績突飛猛進，在多項山賽嶄露頭角，成名戰是在海外參加環富士山越野賽（UTMF），以27小時14分贏得女子第5名；UTMF的賽道長約165公里。同年，她揚威多項本賽山賽，包括贏得TNF100女子冠軍，並在Garmin100夥拍黃浩聰贏得混合組冠軍。

她說：「啲人嗰陣識我係因為UTMF拎咗第5。嗰陣覺得長距離最適合我，我可以表現得最好。」

幾年間，敏怡成長為香港越野跑最強的女跑手。（顏銘輝攝）

四徑女子紀錄保持者

2020年，敏怡更進一步，參加298公里的香港四徑超級挑戰，以62小時47分成為「生還者」。2022年，她再戰四徑，以57小時53分成為史上最快的女「完成者」。四徑可說是香港最艱辛的超長途山賽，需要連走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。

「我已經好滿足嘞，60個鐘內已經好犀利。」敏怡無意第3次參加四徑挑戰更快的紀錄，續說：「跑山有目標係好，但你都係鍾意嗰樣嘢，enjoy（享受）為主。如果你為咗追求某個目標太刻苦，而忘記咗你鍾意呢樣嘢嘅初心，我覺得適得其反。」這個答案貫徹她對跑山的態度。

快與樂之間，若果出現矛盾，她絕對會選擇樂的一邊。

穿過這條橋，離開沙灘，就開始上山的路。（顏銘輝攝）

在大浪灣的餐廳做完訪問後，敏怡帶我行到沙灘末端的山徑，沿無盡的石級登山。她表示這裏有上千級樓級，是練習上落級的好地方，沿路開揚，海景漂亮，也很適合拍照。

來到敏怡主場，上山時，我還可勉強跟她邊行邊說，汗流浹背地跟上。然而，折返下山時，就完全跟不到她的速度。雖然她一定有遷就我，但她一邊落，一邊說話，通常說到第三句左右，我已被拋離到聽不清，只能向前方大喊：「我聽唔到，等埋我！」若果我停下來拍張風景照，更加會連她的「尾燈」也看不到。

等我一等，你落得咁快，我聽唔到你講嘢嘞！（顏銘輝攝）

香港越野跑「女一」的落山速度，確實厲害！

6年時間，三十來歲的敏怡由一張越野跑的白紙，成長為香港山界首屈一指的女跑手。她怎樣看待「女一」的身分？

「我覺得只不過係人哋畀我嘅稱呼，或者只係一啲暫時性嘅嘢，可能過幾個月就有其他人追過我。所謂嘅排名都有升有跌，我唔會話太在乎。」

「如果香港有更多人有更高嘅水平，我會更加開心。」

「耐力係需要時間去浸，可能有啲佢哋未浸得夠，遲啲就會有好多人有我嘅耐力同時速度又比我快。」

她拾起一個貝殼，要聽聽有沒有海浪聲。（顏銘輝攝）

UTMB（約171公里）

起步時間：9月1日晚上6時（香港時間9月2日凌晨0時）

追蹤張敏怡：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/225