COROS 100越野跑賽｜賽道縮短至72公里　多處山徑因山泥傾瀉封路

在10月舉行的越野跑賽COROS SPARK 100的100公里賽事改道，由於山上多處塌樹及山泥傾瀉，多段山徑封路，所以100公里的賽道需要縮短至72公里，起點由南涌改到大埔元墩下。至於10公里、半程馬拉松以及50公里賽程目前不受影響。



受近來連番極端惡劣天氣影響，香港多處出現水浸、塌樹、路陷及山泥傾瀉等情況，各區多段道路包括郊野公園及山徑受事故影響而封路。為確保賽事能於安全的環境下舉行，連日來大會緊密跟政府有關部門聯絡以了解各賽程的路線所受的影響及修復進度。

根據最新得到的消息指出，目前受影響的賽事路線包括：鶴藪水塘、八仙嶺、衛徑第7及6段的部分路段，被封閉的路段及周邊的路徑均不適宜進行賽事，而修復日期亦難以確定，有鑒於賽事日期將至，大會平衡於參加者及工作人員的安全、籌備安排的可行性及賽手的體驗，現決定更改原定100公里路線及相關安排。

最新安排詳情如下：

日期：2023年10月1至3日

新起步時間：2023年10月1日晚上7時30分

新起點：元墩下-大帽山郊野公園6號郊遊地點 (原定路線的CP2) - Google地圖位置:https://goo.gl/maps/FM4ZU76fZtCi2K1u5

終點：西貢北潭涌

新路線：元墩下至西貢北潭涌

更改一：刪減原定起點南涌至元墩下約26公里距離

更改二：衛徑第7段W084到達鉛礦坳後，改為"沿麥理浩徑第7段M137往草山及針山到達CP1-城門水塘主壩"

新路線的地圖及下載GPX檔案：https://www.sephk.com/corosspark100/route.php#72km

新總距離：約72公里

新總攀升：約3644米

新時限：29.5小時

新iTRA分數：3

新UTMB index：50K

大會穿梭巴士往新起點的開車時間有以下更改 (適用於有購買車票的參加者)：

屯門：17:30

太子：17:50

銅鑼灣：17:40

已加購的CP4行李寄存：改名為CP2沙田坳晨運園地的「行李寄存」將維持不變