TransLantau140｜香港女一張敏怡挑戰向付召　今晚梅窩起步鬥通宵

香港越野跑賽Translantau（飛越大嶼）將於今（10日）晚在大嶼山展開，賽道長129公里的重頭戲TransLantau 140會在晚上10時開跑。

這項賽事雲集中外精英跑手，男子組競爭激烈，趙家駒、多吉、運艷橋等內地跑手及川崎雄哉、万場大等日本跑手皆有力爭冠，香港跑手則有楊志成及廖科樂等爭取前列。在女子組，內地跑手向付召將面對「香港女一」張敏怡的挑戰。



張敏怡（左起）、向付召、運艷橋及曾福祥在活動中合照，前三人會參加129公里的賽事，而曾福祥就跑50公里。（由公關提供）

追蹤賽事連結：https://live.utmb.world/translantau/2023

Translantau為UTMB世界系列賽的其中一站，是香港每年其中一項最重要的越野跑盛事，吸引到不少中外好手來港參加。今屆賽事分為四個距離組別，分別是140公里、100公里、50公里及25公里。受颱風及暴雨影響，部分山徑因山泥傾瀉封閉，140公里及100公里組別需要改道，前者改為129公里。

2023年的TransLantau由周五起連續三日舉行。（TransLantau Facebook）

今年TransLantau 140的熱門有內地跑手趙家駒，他在今年2月的HK 100得亞軍，他在4月更連贏濟南超級越野挑戰賽100公里及環富士山超級越野賽（UTMF）的冠軍；上月，他到韓國比賽，得到濟洲越野挑戰賽（TransJeju）第4名。

另一位不容忽視的內地跑手是多吉，他今年在4項於內地舉行的越野跑賽摘金，包括100公里的寧海越野挑戰賽。多吉今年初都有來港出戰HK 100，取得第6名，而在今年的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），他以第14名完成，為排名最高的亞洲跑手；到上月的濟洲越野挑戰賽，他則力壓趙家駒得季軍。

向付召（左）及運艷橋出席賽前的活動。（由公關提供）

在今年的UTMB中，僅有兩位亞洲跑手躋身前20名，多吉以外就是第19名的運艷橋，這位36歲中國跑手亦有力爭奪冠軍。

內地跑手以外，今年日本跑手的實力都很強，代表人物有川崎雄哉，他在今年的UTMF僅慢趙家駒約兩分鐘得亞軍。在今年的越野跑世錦賽長距離組別，他與香港跑手謝覺偉一起衝線得31名，並列亞洲第2名。另一位日本跑手万場大則是應屆UTMF殿軍，而在濟洲越野挑戰賽就排第10名。

這項比賽在大嶼山舉行，分為4個不同的距離組別。（TransLantau Facebook）

今年還有幾名歐洲好手參賽，例如法國的Julien Chorier、Louis-Christophe Moissonnier、英國的Thomas Joly及挪威的Anders Kjærevik，還有十分熟悉香港山徑的外籍「地膽」Jeff Campbell及Salomon Wettstein。值得留意的本地跑手有「戰神」楊志成、「楚大俠」羅楚健及廖科樂等。

TransLantau 140的女子組方面，「香港女一」張敏怡有力登上頒獎台，挑戰內地高手向付召。向付召今年初與Jeff Campbell、Eszter Csillag、Ryan Whelan組隊參加毅行者，贏得全場亞軍，並打破男女子混合組紀錄。向付召是應屆UTMF女子冠軍，更是UTMB的女子殿軍。在最近的濟洲越野挑戰賽，她贏得冠軍。

向付召是現今中國以至亞洲的最強女越野跑手。（由公關提供）

在牌面上，向付召獨佔鰲頭，在她之下的跑手包括有本地代表張敏怡。張敏怡是上屆TransLantau 100的女子季軍，在年初更贏得HK 100女子冠軍，之後在UTMB得女子第17名。向來擅長長途賽的張敏怡，有力在今屆賽事爭入三甲。張敏怡以外，另一位本地跑手梁康翹亦有力躋身前列。

TransLantau 140會在今晚10時於梅窩銀河花園起步，預計最快的跑手會在周六中午跑回梅窩的終點。TransLantau 140的賽道由梅窩開始，先繞芝麻灣一圈，過貝澳後上大東山及鳳凰山，之後跑往西南邊的狗嶺涌，折上大澳後走東澳古道，接「昂坪棧道」登山，經石壁郊遊徑往水口，上伯公坳後落東涌，再行黃龍坑郊遊徑的天梯上去，到雙東坳後走蓮花山那邊落白芒，最後登老虎頭後回梅窩。全程129公里，6700米攀升。

TransLantau140路線高度圖。（大會網站截圖）

Translantau（飛越大嶼）各組別的起跑時間及預計最快跑手衝線時間。（大會網站截圖）

在其他距離組別中，男子50公里也值得關注，來自斯洛伐克的Peter Frano是應屆越野跑世錦賽長距離季軍，加拿大的Christian Meier更是應屆UTMB的TDS賽冠軍。菲律賓的John Ray Onifa則是香港山賽常客，他曾刷新港島徑的最快已知時間。在50公里，本地跑手陣容也是星光雲集，包括黃浩聰、曾福祥、陳家強及黃偉雄。

在100公里賽，則要留意香港女將黃琪珍，她近兩年急速冒起，成為本地山賽的三甲常客。她在今年初的HK 100得女子第11名，之後在Salomon 50得冠軍，接着在The North Face 100的50公里賽得季軍。在應屆的香港山路錦標賽，她是女子組亞軍，僅在張敏怡之下。在濟洲越野挑戰賽，她跑出女子第5名。