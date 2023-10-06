周潤發11.19挑戰人生首場半馬拉松　「睇下真係會唔會跑死我！」

68歲的周潤發日前榮獲第28屆釜山國際電影節的亞洲電影人獎，他在記者會上透露，會在11月19日參加人生首個半馬拉松比賽。他會在釜山跑10公里訓練，回港後繼續操，備戰半馬，並笑言「睇下真係會唔會跑死我」！周潤發表示拍戲已成過去，他在60歲後專注跑步。



周潤發出席釜山國際電影節的記者會。（Getty Images）

周潤發昨日（5日）在電影節的記者會上說：「人去到咁上下，搵到啲自己鍾意嘅嘢，同埋對身體又好，就keep住去做。嚟緊11月19號，我會喺香港跑一個半馬拉松，呢個會係我第一次跑嘅半馬。」

剛巧，第一屆「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於2023年11月19日舉行，是港珠澳大橋通車後首辦長跑賽。

周潤發在今年2月的渣馬完成10公里。（資料圖片/高詩琦攝）

他表示連續兩日在當地跑步，大讚釜山風景靚。他續說：「我會積極喺呢度訓練多……聽日10K（公里），咁然後我就返去繼續訓練，去到11月19號之後，睇下真係會唔會跑死我！」

他跟記者說笑：「睇下會唔會跑死我，跑死咗以後就唔使寫（假新聞）。」

周潤發之後以英語回答另一條問題，表示放下演藝生涯，在60歲後開展跑步生涯。他說：「我現在改跑馬拉松。不拍戲，去跑步（No more acting, running now.）。」

「我人生中的第一部分完結。60歲之後，我開始跑馬拉松7年。我過去的故事是電影，現在的是馬拉松。」

在2月的渣馬，男女子半馬冠軍情侶檔黃啟樂、羅映潮（中）與發哥合照。（資料圖片/高詩琦攝）

周潤發在2022年12月參加香港越野錦標賽，以56分39秒衝線完成10公里，在男子先進組41名跑手中排第37。

在2023年2月的第25屆渣打香港馬拉松，周潤發也是參加10公里，他以大會時間1小時03分57秒完成，而個人時間則為58分58秒。