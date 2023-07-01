別叫我賭神｜破解周潤發全黑跑裝　鍾情本地品牌短褲　跑鞋信Nike

周潤發喜歡一身全黑衣著跑步行山，究竟他平時喜歡穿什麼品牌的裝備？為宣傳電影《別叫我〝賭神〞》，周潤發上周五約了一班跑手到西九龍海濱拍宣傳片，到電影周四正式上畫，他在傍晚跑了6公里，穿梭九龍5間戲院謝票。由於今次有更多發哥跑步的照片及影片流出，可以了解他所穿的裝備品牌。



《別叫我〝賭神〞》的電影公司發布宣傳片段，發哥與一班跑手在西九龍海濱跑步。（網上片段截圖）

以往周潤發的行山跑步照片大多是大頭自拍，甚少會影到發哥的下身，不知他喜歡穿什麼品牌的跑褲及跑鞋。今次為宣傳電影，平時喜歡跑山的發哥走進九龍鬧市，無論是電影公司，還是影迷跑友，都拍了很多發哥跑步的全身照片及影片，令大家可以認到發哥的跑步裝束。

發哥與約20位跑手合照。（網上片段截圖）

發哥拍攝跑步宣傳片衣著（23/06）

從發哥與其他跑手的大頭自拍照所見，黑帽子的前方有Arc'teryx始祖鳥的圖案，加上帽子後方的索帶設計，相信他戴的是Arc'teryx Norvan Hat。發哥所穿的運動背心，心口正中就有Under Armour的商標，而他的黑色短褲則是香港本地品牌T8的出品。

發哥穿的是T8跑褲及Nike的緊身褲。（網上片段截圖）

緊身褲通常較難認，但這次明顯見到有「一剔」，自然是Nike的產品。跑鞋方面，以白色為主色，很易認到是Nike，再仔細研究顏色特徵，估計很大機會是Vaporfly 3路跑鞋。

相信發哥穿的是Nike Vaporfly 3。（網上圖片）

帽子：Arc'teryx Norvan Hat Black

上衣：Under Armour

短褲：T8

緊身褲：Nike

跑鞋：Nike Vaporfly 3



發哥跑戲院謝票衣著（29/06）

發哥跑戲院的衣著幾乎跟上周五拍宣傳片一樣，但下身略有不同。緊身褲未見明顯標誌，難以確認品牌。鞋方面，這對以黑色為主色，「一剔」依然明顯，但不似Vaporfly 3。從照片見到白色中底有個橙色的方式標誌，可能是「ZoomX」，估計是Invincible 3路跑鞋。

發哥在謝票也是戴Arc'teryx帽子及Under Armour運動背心。（網上片段截圖）

帽子：Arc'teryx Norvan Hat Black

上衣：Under Armour

短褲：T8

緊身褲：未能認出

跑鞋：Nike Invincible 3



在周四謝票，估計發哥穿的跑鞋是Nike Invincible 3。（受訪者提供）

估計發哥所穿的是Nike Invincible 3。（網上圖片）

電影《別叫我〝賭神〞》在幾年前拍攝，記者入場看過電影，估計發哥在戲中穿過兩個品牌的跑鞋，分別是ASICS及Salomon。在戲中，當發哥在澳門練跑時所穿的是ASICS，而在香港跑山的應該是Salomon，但眼力有限，未能認出款式。另外，發哥在戲中有穿Salomon的黃色運動上衣以及黑色跑山背囊。

發哥在戲中用了Salomon的上衣及背囊。（網上片段截圖）

翻查發哥今年2月參加渣打馬拉松10公里的照片，他也是戴Arc'teryx的帽子以及T8短褲，上衣及緊身褲品牌未能辦認。發哥當時穿的跑鞋是Nike Vaporfly 2，看來發哥幾喜歡Nike的跑鞋，Arc'teryx帽及T8褲也是他的常規裝備。

周潤發在渣馬穿Arc'teryx的黑色帽子。（高詩琦攝）