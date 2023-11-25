毅行者2023｜90後女生回味「黐線」百里路　憑意志追時間超越紀錄

樂施毅行者2023的終點上，4位香港90後女生經歷一生難忘的激動時刻，

甄智貽（Angie）、黃琪珍（細比）、梁康翹（Kimmy）、張敏怡的隊伍以13小時52分完成，成為毅行者史上最快的女子隊。當衝線那一刻的興奮平靜下來，她們坐下來，回味這次憑意志扭轉劣勢的賽事。



張敏怡（左起）、梁康翹、黃琪珍及甄智貽贏得毅行者女子冠軍。她們換衫後上台，與完成時間合照。（顏銘輝攝）

周五晚上，4位女將創紀錄完成毅行者。洗澡更衣後，回到會場，上頒獎台，與不同支持者合照。比起衝線時近乎失控的狂叫爆喊，她們的情緒平伏下來，一起坐下接受訪問。

這個訪問也讓她們重新回味這場經歷過高山低谷的比賽。

梁康翹帶頭，張敏怡及黃琪珍做出「V」勝利手勢。（顏銘輝攝）

她們以以13小時52分贏得今屆毅行者的女子冠軍，並以1分鐘之微刷新舊紀錄，成為史上最快的毅行者女子隊。

「好興奮，冇諗過！」黃琪珍說：「當知道做到嘅時候真係好激動，同埋好感動，我哋4個人一齊合作做到，真係好開心。」

隊長甄智貽說：「喺驚魂中慢慢意識到自己真係做得到，最後望住錶、盤算仲有幾耐，都唔係幾有把握，但我哋4個女仔可以拉得、推得、拖得嘅都合力，最尾爆發出小宇宙衝返嚟，而家真係開始醒覺，我哋真係做到嘞！」

跑到九龍水塘時，梁康翹及張敏怡帶頭。（顏銘輝攝）

梁康翹說：「好多謝咁多位隊友，拖我返嚟，我差啲累咗大家。」還未說完，身邊的隊友紛紛說「唔好咁講」。

張敏怡說：「我覺得好驚喜，諗唔到真係做到。我哋都係behind time table（落後預定時間），嗰陣都覺得冇可能（創紀錄）。今日天氣好熱好曬，中間都叫做有個轉捩點，個天陰返啲，同埋我哋本來定咗目標去城門用9個鐘，我覺得係差好遠，喺（麥徑）第四段嗰陣都覺得差好遠。最尾我哋真係追得返少少時間，先覺得好似有機會，然後就搏盡埋去。」

這支女子冠軍隊在下午4時半左右經過九龍水塘。（顏銘輝攝）

與其說是訪問，不如說是4位女生的聊天，記者在旁聽多問少，主要聆聽及記錄她們的感想。可能尾段身體不適，梁康翹較沉默；張敏怡頭腦清晰，對賽事細節、時間部署如數家珍；甄智貽的話也不多，但說話充滿窩心，令人感覺洋洋暖意；黃琪珍就最激情，妙語連珠，滔滔不絕，十分澎湃。

談到哪一段路最困難，她們討論了一會，由張敏怡有條理地答：「我覺得有兩個位係困難，（麥徑）第四段嗰度開始behind schedule（落後進度），我哋嘗試出動下拖繩，雖然追唔返原本個時間，但都只係慢5、6分鐘左右，然後我哋就發力，針草帽都係好盡力，去跟返14個鐘嘅時間表。」

梁康翹（左）、黃琪珍、甄智貽、張敏怡手拖手衝線，打破紀錄。（顏銘輝攝）

她們花了6小時47分跑了46.1公里，走完麥徑第四段，抵達基維爾營檢查站。之後，她們用多兩小時，共花8小時47分到走私坳檢查站。跟着，她們用了個半小時多，走過針山及草山，落到鉛礦坳。那時日落，天氣轉涼，在較舒適的天氣下，她們由針山起發力追落後，向14小時內的目標進發。

梁康翹說：「喺大帽山，聰sir（黃浩聰）話一個鐘要上到頂，真係要上到頂，即刻唔傾偈。」黃琪珍接着說：「專注係咁上。」黃浩聰是她們的重要支援隊成員，陪跑超過80公里，出力之外還出謀獻策。

在登雞公山的路上，黃浩聰負責殿後。（顏銘輝攝）

張敏怡說：「嗰段Kimmy超勁，一馬當先。」梁康翹說：「唔係呀，我跟住佢（黃琪珍）喳。」黃琪珍又馬上說：「我跟住聰sir喳，係佢帶得好。」

面對大帽山，她們僅用約1小時20分，就上完山再落到荃錦坳的檢查站。儘管之後再無高山峻峰，幾乎全程落斜，但若要成為史上最快女隊，她們需要用約2小時去完成餘下的20.4公里。

張敏怡講到第二個困難的路段，她說：「最尾嗰20K（公里），大帽山衝落嚟係OK嘅，但喺連姐嗰位，我覺得我哋做到14個鐘內，但破唔到紀錄，然後我哋由連姐跑到落吉慶橋，得返一個鐘，嗰陣仲有10K。」

甄智貽補充：「係10.8K呀。」

衝線後，她們又累又激動。（顏銘輝攝）

張敏怡續說：「我諗我哋得一個鐘點跑10.8K！嗰啲仲要唔係平路，有上有落。我好記得聰sir同我哋講『你哋自己決定，呢個係你哋嘅目標』。」

在這個追時間的關鍵位置，梁康翹身體不適。張敏怡說：「嗰陣Kimmy肚痛，我哋都驚佢唔舒服，我問Kimmy『我哋再用唔用拖繩』，我知道Kimmy好辛苦，但佢都肯。就算被人拖嘅一個都係好辛苦。於是我哋就試，其實我都覺得我哋唔得，因為真係好難。」

走完環大欖涌水塘的山徑，她們回到麥理浩徑，餘下皆是引水道旁的馬路。張敏怡說：「去到引水道，我哋知係差少少，要跑到5分45嘅pacing（5分45秒跑一公里的配速），跟住我有嘗試拖過Kimmy一陣，但我發現自己都做唔到5分45。」

四人都哭了。（顏銘輝攝）

甄智貽柔柔地說：「我都有幫手推下背脊，但都唔係幫到好多。」

在這個時候，黃琪珍站出來，自薦代替張敏怡去拖梁康翹。

張敏怡說：「其實琪珍儲咗好多力。」

梁康翹難忘那一刻：「佢（黃琪珍）一拖，好似有架車拉緊我。」

黃琪珍說：「我唔識，但我會嘗試，我都想做到。」

張敏怡說：「佢（黃琪珍）勁有火，跟住我聽到Kimmy講『你拖到好似聰sir咁』，我心諗『得嘞！就交畀佢啦』！」

她們又笑又哭，按捺不住那種瀲動。（顏銘輝攝）

黃琪珍說：「我以為你會接力返……我都係盡做，都係辛苦你，你拖咗咁多程，我臨尾先至幫手，我唔知自己拖到，我唔好意思就真。」

甄智貽低聲地說：「我都有喺背脊推下Kimmy，但推到好似非禮佢咁。」

黃琪珍說：「聰sir話呢個安排幾好，如果我一早就拖，可能我一早就唔掂，呢個係最好嘅安排，錯有錯著。」

張敏怡說：「其實好多位我哋都係隨機應變。」

大合照。（顏銘輝攝）

甄智貽對黃琪珍說：「突然間嗰下，你話『好啦，我試下（拖繩）啦』，如果你再遲啲試，我哋就唔夠（時間）。」

黃琪珍說：「因為嗰團火，我都好想做到，我係咁咆哮，落到去，3分披咁衝返去，我叫你『Kimmy，頂埋去』！我都唔知，最尾真係好癲！」

張敏怡說：「最尾衝終點嗰下真係嗌出嚟！」

「黐線呀！」一講起衝線，已分不出是誰說這句話。

如果要她們用一個詞語形容那一刻，相信「黐線」也正好道出那種瘋狂。

黃琪珍說：「我哋4個喊晒，用盡全力。」

張敏怡說：「今朝起步嘅時候，我冇諗過搞成咁！」

收起淚水，影張靚靚合照。（顏銘輝攝）

甄智貽、黃琪珍、梁康翹及張敏怡都是本地的頂尖女跑手，第一次組隊。促成這支女子夢幻組合的是梁康翹，她負責邀請3位隊友以及多名支援隊。張敏怡說：「今次準備最充足嘅係Kimmy。隊長Angie就係負責同樂施會周旋，幫我哋填表。」甄智貽說：「因為我抽籤抽中。」

黃琪珍說：「我哋4個比賽見得多，真係冇夾過。」

甄智貽說：「我哋4個齊上齊落。」

「我哋真係做得好好！」多於一人齊聲道。

她們沒有忘記所有支援隊，黃琪珍說：「最緊要我哋唔使攞嘢，書僮真係好緊要，所有supporter（支援隊）都超好。」之後4人七嘴八舌，大讚不同支援隊成員，「要水有水、要pole（行山杖）有pole」，張敏怡說：「基本上你講就有。」

她們與支援隊合照。（顏銘輝攝）

她們又再疊聲，主要想說「冇咗任何一個人都做唔到」。

黃琪珍說：「其實好開心，係4個90後本地女仔一齊做到，我哋差唔多年紀又差唔多pacing，目標又一致，又有團火，真係好難得，講一世、記一世，可一不可再 ！」

黃琪珍續說：「一個人可能好易做，但4個人真係要夾。敏怡一個人跑可以好快。」

甄智貽說：「我哋互相幫忙。」

張敏怡說：「真係互相幫忙，個意志真係要4個人一齊！（毅行者）好玩之處就係一team（隊）人。一team人總有長處短處，最緊要夾到。」

她們除了是女子冠軍，還是今屆全場第4名。（顏銘輝攝）

黃琪珍說：「我哋冇拗過交。」

張敏怡亦說：「冇人發脾氣，冇人有唔開心。」

最後，記者問她們有什麼想跟隊友說，馬上湧出各種多謝，「多謝你哋」、「多謝你哋邀請我」、「辛苦晒」。

下年會繼續？她們異口同聲地「嘩」！

甄智貽微笑道：「為回報我哋嘅supporter，我哋support返佢哋啦。」