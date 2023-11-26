毅行者2023｜男女混合組別三強激鬥　楊志成夫婦隊伍針山後上奪冠

上屆全場總冠軍的隊長「戰神」楊志成，今屆改與太太鄭潔兒（Cherry）拍檔，加上兩位跑會教練何學綸及譚俊業，參與毅行者男女混合組別。

今屆混合組別相當精彩，三強鼎立，鬥得激烈。頭段由熱門曾軒正隊領先，中段消防隊搶上首位，最後楊志成隊在針山爬頭，以14小時51分贏得冠軍。



曾軒正隊是第4支經過雞公山的隊伍。（顏銘輝攝）

今屆毅行者男女混合組別的競逐可以分為三部分，在頭三段麥徑約33公里路上，編號8158的曾軒正隊領放，在頭三個檢查站都守在全場前6名。8158隊伍由兩男兩女組成，曾軒正為隊長，隊員有唐振華、葉琬婷、王芷琦。

葉琬婷（中）上山。（顏銘輝攝）

楊志成的隊伍編號8006，隊員有他的太太鄭潔兒，以及兩位跑會教練何學綸及譚俊業。他們初段時間未算進取，花1小時55分跑抵大浪西灣，為第9支到首個檢查站的隊伍，在男女混合組別中排第2名。再花個多小時，他們跑抵北潭坳檢查站，全場排第10位。

楊志成隊用了4小時52分完成頭三段麥徑，到達企嶺下檢查站，不但全場排名下滑至第11位，男女混合組別次席亦岌岌可危，被編號8040的「消防混合隊」追至僅兩分鐘差距。

在麥徑第四至七段，混合組別形勢出現翻天覆地的變化，變成三強混戰。一直領先的曾軒正隊有人出狀況，速度明顯慢下來，之前守在第3位的消防混合隊一口氣超越了楊志成隊及曾軒正隊，在畢架山檢查站升上混合組別首名。

到接着的走私坳檢查站，消防混合隊仍領先，位居全場第6名，比升上混合組別次席的楊志成隊快8分鐘，而曾軒正隊則守在第3位。楊志成記得，當他們入檢查站時，消防混合隊就剛離開。

楊志成隊衝線一刻。（受訪者提供/William leung攝）

楊志成透露，他們在上針山成功爬頭，超越了消防混合隊。落草山後，他們成為首支入鉛礦坳檢查站的混合隊伍，時間為11小時正，比消防混合隊大概快3分鐘到站。

由麥徑第八段起，混合組別形勢明朗化，楊志成隊逐步建立優勢。經過大帽山，落到荃錦坳，楊志成隊用了12小時30分到檢查站，將領先優勢稍為拉開到7分鐘。最後20公里落山及環塘路，他們保持領先，以14小時51分衝線，成為今屆男女混合組別的冠軍隊伍，也是全場第7名。消防混合隊慢16分鐘跑到屯門終點，得混合組別亞軍。

楊志成隊以14小時51分衝線，贏得混合隊冠軍。（受訪者提供/William Leung攝）

楊志成連續兩屆毅行者以隊長身分贏得冠軍，在今年初舉行的上屆賽事，他與黃浩聰、曾福祥及胡文津以破本地華人紀錄贏得全場冠軍，而在今屆則兌現承諾跟太太參賽，於混合組別奪標。這兩次贏冠軍的隊伍編號也是8006。

楊志成夫婦賽後接吻。（受訪者提供/William leung攝）

楊志成賽後表示贏混合組冠軍是意外驚喜，無心插柳，「其實真係好戲劇性」、「好夢幻」、「諗住無期望無失望，陪老婆完成就算」。他甚至沒有刻意邀請陪跑支援，「定點support（支援）都係搵幾個就算」。

他表示：「原來自己做時間、做PB（個人最佳時間），和帶人做時間、做PB，其實一樣有滿足感。今次8006由我帶領、帶pace（配速）下，3名隊員佢哋毅行者賽事都PB了。」

在部分路段，楊志成用繩拖鄭潔兒上山。（受訪者提供）

進步最大的肯定是楊志成太太鄭潔兒，她之前只參加過一次毅行者，當年行出33小時，今屆時間比之前快了一倍多。在賽事中，他們常常用到拖繩戰術，由楊志成拖住鄭潔兒前進，加快整體速度。

楊志成透露，他們這隊人並非一帆風順，「何學綸在麥三也出現狀況，又嘔又無力，在大帽山又冷又寒，但佢好堅毅，頂足70公里，繼續和我們一齊努力前進。Isaac（譚俊業）處變不驚，佢無狀況出，佢幫我哋照顧綸sir。」從大帽山落斜時，鄭潔兒不慎跌倒，多處擦傷，膝蓋流血，負傷跑完最後20公里，賽後要到醫院洗傷口。