超級市民跑手黃美英︱追求每次進步的獎盃獵人　由乜都唔識變精英

香港跑界有一奇女子黃美英，她是本地長跑賽事常客，常常踏上頒獎台，隨年月增長，速度不但沒有減慢，反而愈跑愈快。2023年柏林馬拉松，她以3小時1分鐘完成，距離Sub 3（3小時內完成42.195公里馬拉松）愈來愈接近。

她的跑步之旅相當神奇，小時候未有機會接觸跑步，也沒有參與任何運動，直到出來工作一段日子，經同事介紹下開始健身，由踏上跑步機一刻開始，便再沒有停下來。



黃美英由踏上跑步機一刻開始，便再沒有停下來。（盧翊銘攝）

《跑步人誌．超級市民跑手系列》



跑步，是跟時間競賽的運動，距離、速度、成績全部都由數目字組成。對數字的追求，可以無窮無盡，冷冰冰的一組組數字背後，是一個個淚與汗交織的熱血故事。



頂尖運動員追逐分秒，大家較容易理解，畢竟那是他們的職業追求，那麼對本身有正職的跑手而言，是什麼推動他們不斷求進？



跑步是一項很公平的運動，出於人類本能，人人能跑，付出愈多，必定有所回報，長跑尤其如此。高手無樣睇，他們可以從事文職，可以是會計師、物理治療師、護理人員、行政人員……每日返工放工大家身邊可能都有一個「超級市民跑手」在你左近。



「如果知道跑步咁叻，就一早開始練。」

訪問中途，親切的美英忽然開玩笑地說出這一句，當中不無遺憾。可惜世上沒有如果。即使如此，她的長跑之路也較不少人走得更快，也更遠。美英開始跑步的經歷，跟絕大部分人不一樣，她在中國內地長大，沒有參加過陸運會，也沒有學界，甚至連運動本身，也是奢侈。年幼時在家鄉湛江的課外活動，是跟隨爸媽到田裏放牛。

長大後來到香港，她在醫院工作，經同事介紹某健身室有月費優惠，於是開始做gym。「在跑步機上跑，一跑就一個鐘、兩個鐘。」沉悶，幾乎就是跑步機的同義詞，美英卻樂此不疲，一直不知道簡簡單單的跑步可以這麼快樂，原來的她就如脫離大海的魚兒，直到踏上跑步機開始，才如魚得水，那一年，她已經超過30歲了。

美英昔日在醫院病房工作，需要輪班，現在改變崗位，訓練時間可更穩定。（受訪者提供）

最緊要好玩

美英當時在醫院病房工作，需要輪班，正好趁上班前後空檔到健身室，一個星期3、4次，反正已付月費，當然是多多益善。剛好有個同事跑開渣馬，介紹她參加，離開跑步機，首次參加比賽便是21.0975公里的半馬拉松（半馬），結果2012年首戰渣馬半馬後一試愛上，自此「年年報名，每年目標快少少。」

「之前無練習，求其自己跑」，首戰半馬已跑出1小時56分，之後開始參加其他比賽，不諱言：「跑無耐已攞獎，獎項令我有動力再跑」。美英自此展開一段玩命之旅——「好鍾意比賽，咩比賽都報」，路賽、山賽通通不放過，「返夜周日早上收工，回宿舍換件衫便坐的士去比賽」或是「周日比完賽再返工」，有時更一星期跑兩場，「比賽當練習」，從搶韁程度可見她對跑步和比賽的渴求。

美英回望最初學跑步的日子，直言「咩都唔識」，時間和經驗累積，一步步成為民間高手。（盧翊銘攝）

跑會奇遇記

為求進步，她也像不少人一樣參加跑會，可是「衝interval（間歇跑）好辛苦，成班人很快，我跑得慢跟不上，唔敢跑」，反而不及自己練習自在，朋友帶她到城門水塘，「一個圈約8K（公里），熟咗（路）自己跑，得閒就去，一星期一次。」城門水塘離她家不遠，而且空氣好又可以練斜路，正好為渣馬備戰，「初初跑一圈，之後兩圈、三圈，有時最多四圈。」

跑了數年渣馬，每次都是臨比賽才操練，半馬已覺辛苦，一路不敢報全馬。由2014年加入跑會，到2015年終在其他跑友一起參加壯膽下，到大阪跑初馬，自言在長課不足又乜都唔識之下，跑出3小時30分。不停比賽不停跑，身體承受不了，難免不時受傷，「初初唔識，傷住都去跑，點知跑完仲痛」。

美英近年愈跑愈快，與Sub 3只差一分多鐘。（盧翊銘攝）

愈戰愈強的秘訣

跑步經驗和知識從時間和失敗中累積，3、4年時間成績停滯不前，2018年她隨另一長跑教練馮華添到美國跑波士頓馬拉松，在添Sir指導下，2019年渣馬終見突破，以3小時15分完成。之後每年進步一點，2021年倫敦馬拉松3小時08分，2023年渣馬3小時06分，同年柏林馬拉松更跑出3小時01分。

成績突破的分野，信不信由你，美英說，從前沒有理會飲食，開始加碳減碳後，渣馬即跑出「315」（3小時15分），她直言可能是心理作用，成績確一路進步。更重要的是，之前不懂如何訓練，練習也欠缺系統，「轉會」後跟時間差不多的跑友一起練習，不用再感到害怕，也學會儲足里數，打穩根基。與此同時，工作崗位轉換，她不用再輪更通宵上班，訓練日程可更穩定。

美英說：「跑馬拉松，跑果時真係好辛苦，不過跑完又好開心，好享受」。（盧翊銘攝）

她有一個夢

每個全馬跑手都有一種近乎完美主義的堅持，美英也不例外，「之前無諗住跑六大（波士頓、紐約、芝加哥、柏林、倫敦及東京馬拉松），好貴，要20幾萬」。有趣的是，她最初不知道東京馬拉松是六大之一，2017年跑完才知道，接着波士頓、紐約、倫敦、柏林逐一完成，「跑吓跑吓，又無得唔去嘛」，只差最後一隻芝加哥，她已經報名參加2024年10月的賽事。

最難忘的一次是2018年波士頓馬拉松，一身只有背心、短褲和薄風褸，遇上豪雨和寒冷天氣，不怕冷的她「返到終點成個人震晒」，那年波馬的確難忘，正是日本「最強市民跑手」川內優輝在惡劣天氣下爆冷奪冠那一次。只跑出3小時30分，令她心有不甘，2024年除了例牌參加的渣馬，以及最後一隻六大芝馬，還會再次跑波士頓「復仇」。

說着說着，美英突然語重心長：「跑馬拉松，跑果時真係好辛苦，不過跑完又好開心，好享受」，難怪不少人說馬拉松選手總帶點自虐。

+ 12

後記：這麼近那麼遠的2：59：59

美英既然已跑到3小時01分，距離Sub 3只有一步之遙，她當然希望能跑進2小時59分59秒內，同時亦不想強求，「Sub 3很難，男生也未必跑到，我不知能否做到，未來希望保持到3小時零幾分左右。」

她對比賽和成績相當進取，為何突然保守起來？或許這正是馬拉松在練習和真正比賽之間的微妙之處，從練習中可推算出比賽成績，當日比賽成績往往受制現場環境和各種不明因素，一切也沒保證。她在跑班現隨Sub 3小組練習，「全部都是男的，只有我一個是女的」，美英自豪地說。

她的目標是「每次都有進步」，也是她練習和「長跑長有」的最大動力。然而比起冷冰冰的成績和時間，美英對跑步和比賽的熱愛，那份單純的快樂充滿感染力。她起步較別人遲根本不重要，關鍵是當機會來臨時，雙手緊緊抓住，2023年12月廣州馬拉松已是她第20隻全馬，從什麼也不懂的素人進步成精英跑手，不變的是她對跑步那團不滅之火。

《跑步人誌．超級市民跑手系列之四》

