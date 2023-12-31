超級市民跑手Carman︱不怕包尾的堅持　「沒有所謂垃圾里數」

龜兔賽跑的童話故事，人人都聽過，在功利至上的香港，大家都只想當兔子贏在起跑線，根本沒有人有耐心當後發先至的烏龜。

會計師譚嘉敏（Carman）近年在本地長跑賽事獲得不少獎項，今年更成為Sub 3（3小時內完成42.195公里馬拉松）跑手，大家只知她跑得快，她從小到大的運動經歷，卻往往由包尾開始——不怕輸，令她一而再突破自己，甚至登上頒獎台。她不介意當起步最慢的烏龜，「因為我覺得不會永遠包尾」。



會計師譚嘉敏（Carman）今年成功在馬拉松跑進3小時。（黃寶瑩攝）

《跑步人誌．超級市民跑手系列》



跑步，是跟時間競賽的運動，距離、速度、成績全部都由數目字組成。對數字的追求，可以無窮無盡，冷冰冰的一組組數字背後，是一個個淚與汗交織的熱血故事。



頂尖運動員追逐分秒，大家較容易理解，畢竟那是他們的職業追求，那麼對本身有正職的跑手而言，是什麼推動他們不斷求進？



跑步是一項很公平的運動，出於人類本能，人人能跑，付出愈多，必定有所回報，長跑尤其如此。高手無樣睇，他們可以從事文職，可以是會計師、物理治療師、護理人員、行政人員……每日返工放工大家身邊可能都有一個「超級市民跑手」在你左近。



「我呢世人都無諗過Sub 3。」

今年3月東京馬拉松，她給自己定下三個目標時間：下限3小時10分、中間3小時5分、最快3小時3分，結果狀態大勇的她跑出2小時59分鐘，事隔9個月她仍感到難以置信：「好夢幻，點解會做到？」

Sub 3背後，當然下過苦功，比起艱苦訓練更重要的可能是，失望的時候，拒絕放棄。

Carman不怕包尾，一步步踏上長跑好手之路。（黃寶瑩攝）

瘦小女孩包尾變第一

Carman小時候個子瘦小，中學跟大隊參加學校水運會、陸運會，都是陪跑份子，直到中三那年暑假開始到泳會練水，一星期兩次訓練，體格漸漸強壯一點，水運會初踏頒獎台，人生首個金牌卻是中四那年跑400米，「無練習，都係一衝落場就跑」。她就讀的中學注重學術和藝術，體育方面參與便好，因此贏得陸運會金牌「好開心」的同時，又自知不算什麼。

她當時的重心還是讀書和游泳，隨泳會出外比賽，對手較校內水運會強大得多，「成日游包尾，都覺得醜怪」，然而隨泳會練習短時間內已見進步，她覺得自己不會永遠包尾，並以此為比賽目標。猶如電影橋段那樣，跟一個橫掃校內比賽的師妹同場較技，對方一句嘲諷：「見到你真係好，今次唔洗包尾」，激發起她「唔可以衰畀人睇」的決心，「你唔想包尾，我夠唔想。」

Carman曾是游泳健將。（受訪者提供）.

她努力練習，會考後轉教練提升訓練量，中七那年終於首次擊敗那個撂下狠話的師妹，獲得水運會全場總冠軍。勝過昔日曾經崇拜的對手，升讀中文大學後繼續練水，當年曾有個港隊夢，「游水距離太遠，一定入唔到，適逢泳會有位拯溺教練加入，曾憧憬過入拯溺港隊。」

可惜這個夢極速粉碎，只得90多磅的她，「比賽要抬一個入滿水的假人公仔，好重，我抬唔起，好快放棄咗。」

Carman曾玩過曲棍球，一次受傷令她開始練跑。（受訪者提供）.

曲棍球比賽受傷柳暗花明

在游泳方面再無突破，漸漸心淡，大學畢業加入四大會計師樓當核數師，根本無時間運動，一切便停下來。2008年首次參加渣打香港馬拉松，也是因為「公司有免費名額」，10公里賽事「跑吓行吓、等同事」，用上1小時20分鐘完成。

直到離開Big 4，被朋友慫恿加入一支新成立的曲棍球隊，才重拾運動興趣。可是她先是爆眼角須縫針，繼而被對手打傷膝部受創，復健期間開始跑步，打算有信心先再落場，不料加入跑會不久，參加首場比賽便獲獎，「10公里比賽，頭8名都有獎」，「好似叻過打波」。

曲棍球逢周六有比賽，跑步多數在周日，兩者之間取捨，她覺得自己不太適合打波，而且她想起有個人生必做的選項，「跑跑吓，回想起細個一直想在香港跑一次馬拉松，覺得跑上青馬大橋好型，好想大叫」，因此她沒有重返球場，專攻跑道。

東京是她的「福地」，三次馬拉松都有好成績。（受訪者提供）

平台期與傷患不斷

她不敢一開始便挑戰渣馬賽道，初馬先找一隻賽道較容易的跑，2015年名古屋女子國際馬拉松以3小時47分完成，達到賽前的Sub 4目標；一年後首爾馬拉松再次3小時26分突破個人最佳時間（PB），並獲得跑手趨之若鶩的波士頓馬拉松資格。

2017年首戰渣馬全馬，終於踏上夢寐以求的青馬大橋，她終究沒有如願大叫，笑言：「驚叫完Sub 330唔到」，3小時28分完賽順利當上「千金小姐」；4月波士頓馬拉松又曬又熱，她說經驗不足下前段開得太快，「好快爆咗，跑3小時30分11秒，好唔開心。」

現在回想，她認為在太短時間內上全馬，每周里數只得50至60公里，基礎不夠好，練跑以來傷患不斷，由足底筋膜、前脛骨、ITB（髂脛束）等輪流受傷，「耐力、里數不足，當時跑會的訓練program注重速度，體格不夠強壯應付，跑姿亦不好。」

Carman（紅衫）2018渣馬出戰半馬賽事獲組別季軍，首度踏上渣馬頒獎台。（受訪者提供）

重生後再遇挫折

惘然之際Carman改隨黃嘉文教練門下，經黃Sir耐心又仔細糾正她的動作和跑姿，里數方面又提升至每周70公里以上，打好耐力基礎，並循循善誘勸告注意飲食（唯獨就是戒不掉最愛的珍珠奶茶），全方位無微不至照顧之下，又迎來另一次突破期，各項距離PB，2018渣馬出戰半馬賽事獲組別季軍，「第一次踏上渣馬頒獎台，諗都無諗過。」同年東京馬拉松，更跑出3小時12分鐘新PB，「無諗過劈10幾分鐘，好開心。」

之後在毫無預兆下，又進入另一個平台期，「跑極都跑唔到，練極都練唔到」，她曾試過跑跑吓頭暈、全身乏力，看醫生驗血後證實患上缺鐵性貧血，「鐵蛋白指數正常為12至150，我不足1。」按醫生指示食鐵丸，她形容在一個月內「起死回生」。

Carman在黃嘉文教練細心指導下進步良多。（受訪者提供）

「沒有所謂垃圾里數」

狀態正好，不巧遇上疫情無從發揮，連運動場也封閉，只好每日落街慢跑，兩、三年下來日子有功，在她不知不覺間儲足里數底，今年初先在渣馬贏得萬元獎金，繼而在東馬Sub 3。以前跑會教練曾言：「跑垃圾里數無用」，她則認為「沒有所謂垃圾里數」。

「你又不是天份高過人，憑什麼追上對手？」里數正是其中一環，她明白達到一定水平，難以再求突破，「不期望大突破，目標企穩Sub 3一段時間」。她曾經有過弱弱的拯溺港隊夢，很快幻滅了，長跑又如何？「我以前都覺得40歲太遲，但張耀樑、黃詠研（Joyce） 仲努力緊」，我可唔可以係下一個奇蹟？」

身為會計師的Carman，擅於揸盡每分每秒安排在閒餘時間增添里數。（受訪者提供）

後記：跑第尾有什麼好怕？

長跑時常在跟數字競賽，會計師練跑的好處就是，擅長趕死線，揸盡每分每秒安排在閒餘時間增添里數，「我真的會打開excel，將工作日程表與訓練日程表詳細比對，每月做好規劃。」工作要求的準確與仔細，應用在長跑訓練相得益彰。

由游水到跑步，Carman都不是一鳴驚人之輩，反而是一步步拾級而上，「千祈唔好怕落後，5000米場地賽，常被屈旨盈、黃卓寧等𠝹完一圈又一圈，好多次第尾。」她反問：「第尾有咩好怕？」

「同高手比賽，才有機會令自己有朝一日變成高手」，她的心態是，「怕包尾被人笑，拒絕參與競爭，水平便只會一直落後。」就算在田總舉辦的精英賽中當炮灰，她都要參加，「細個都包尾慣，同咁高水平的對手一齊跑，我包尾都叻吖。」

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《跑步人誌．超級市民跑手系列之三》

