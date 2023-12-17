台北馬拉松︱羅映潮半馬封后　吳保錡成功挑戰全馬後多謝網民負評

撰文：吳慕兒
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今個周日（17日）長跑賽事相當旺場，本港既有「香港街馬2023」及「美津隆香港半馬錦標賽」兩項大賽，台灣也上演台北馬拉松，香港長跑好手羅映潮出戰台北馬拉松獲女子半馬拉松冠軍，而近年愛上跑步的藝人吳保錡亦在台北首度挑戰全馬，以4小時9分鐘完成賽事，賽後他在社交媒體長文抒發感受。

台北馬拉松今日亦在11度寒風中舉行。（臺北馬拉松Facebook）

冬季季候風來襲，不止影響香港，台灣同樣氣溫急降，台北馬拉松在11度寒風中舉行。香港長跑好手羅映潮發揮不錯，以1小時17分45秒在女子半馬拉松賽事贏得冠軍。

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ERROR成員吳保錡平日的工作總是負責搞笑，他對跑步相當認真，為備戰今次台北馬拉松，他花上10個月時間練習，他以4小時9分鐘完成全長42.195公里的全馬賽事。賽後他在社交媒體發布長文，感謝教練謝覺偉（阿歹）的教導助他成長，「你令我學習了很多，也令我長大了很多，沒有你的話我可能不會感受到跑步的魅力。」

他同時感謝醫生過去一年為他診治，以及跟他一起成立大埔民間體育會的柳俊江，「我愛你們啊大埔民間體育會，大家要繼續一齊跑步。」

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ERROR成員吳保錡在台北馬拉松成功首度完成全馬賽事。（吳保錡Facebook）

網民惡意留言　為保錡練跑添動力

他感言，「今天終於完成訂下一年的目標，一開始跑步的時候，很多留言說我扮跑步扮做運動，我很感恩的，因為他們給了我更多的動力，就算扮，都要用心的扮。」

「在演藝路上，我是一個小丑，每天要扮好笑、扮搞笑、扮開心，但我願意這樣做，因為只要我決定去做的時候，我就全力去做。我是一個小人物，但希望我這個小人物，能令到大家都學習堅持。放棄，很容易，堅持很難。但只要學習堅持，人生自然更加快樂，開開心心快樂每一天，快樂人生。」

保錡11月初曾隨教練謝覺偉到美國，見證對方首度參加紐約馬拉松，當時他接受《01體育》訪問曾提及，希望在今次台北馬拉松能4小時內完成初馬，「第一次，唔夠膽開個咁勁目標畀自己，未來10K希望可以突破45分鐘」。

雖然跟目標時間相差9分鐘，但他看來已經收貨，深知自己不會是最快的頂級跑手，比起冷冰冰的時間與成績，也許對他而言能夠堅持到底才最重要。

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