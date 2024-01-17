一個周末兩場香港跑界大賽　HK100渣馬賽前小貼士｜戰神越野來稿

今個星期將會舉行HK100及渣打馬拉松，這兩場是跑界盛事，一場是100公里越野跑大賽，另一場是一年一度的馬拉松盛事。戰神越野教練團，分享一些比賽小貼士，給參加這兩場比賽的跑手們參考。文：Joseph（戰神越野）



HK100 half的路線圖及高度圖。（由作者提供）

HK100 half （港百）

距離：56km

56km的路程，攀升約2200米，跑手可以用北潭坳做一半作分水線，因為跑到北潭坳剛好是28km。請留意，北潭坳不是CP，不能接受他人支援。您的目標時間，半程要有10-15分鐘 buffer就可以。

56km路況可跑性甚高，但千萬不要因為路程短及可跑性高，而跑爆自己，要懂得聆聽身體，感受身體，留力在下半程28km。50km路程與HK100Full 是一樣，在攀上雞公山之巔後，就會落山跑落終點。

HK100 Half 跑手們加油！

HK100的路線圖及高度圖。（由作者提供）

HK100 （港百）

距離：103km

103km的路程，攀升5200米，榕樹澳CP是50km，我們可以將榕樹澳訂為上下段，前段50km路況可跑性高，後段50km係上落山路況，幾座大山都係在後段出現。因此，請務必保留一定的體力應付後50km。

時間分配方面，假設您目標是跑男金人時間sub 16，即到榕樹澳CP建議是7小時至7小時半，下半程您將會有8小時多去應對。跑手們請儘量在您的目標時間，預留多30至45分鐘在後段大攀升的路況，後段迎接您們，將會是雞公山、馬鞍山、畢架山、獅子山、針山、草山及大帽山。只要好好分配體力，控制每個CP時間，跟自己說後半程其實不難，因為這是我們越野跑手熟悉的路段，大家加油，請堅持及好好享受103km的樂趣。

HK100 獎項

*人仔系列*

男金人 sub 16 女金人 sub 18

男銀人 sub 20 女銀人 sub 22

男銅人 sub 24 女銅人 sub 26

完成：sub 30

HK100跑手們加油！

渣馬全馬賽道。（由作者提供）

渣馬全馬高度圖。（由作者提供）

渣打馬拉松–全馬

距離：42.195 km

渣打馬拉松，3橋3隧，跑到港島區仍要不斷上落斜，在眾多馬拉松比賽中，屬於魔鬼賽道，不具有快速道路應有的條件，但作為我們香港人的主場，仍具有參加的價值。無論是男sub 3，女 sub 330，跑界一直流傳沒有在渣馬做過，就不是千金/萬金/先生或小姐。

渣打馬拉松頭20km是上斜路況為主，這前半程要經歷昂船洲大橋、汀九大橋，兩座大橋風力極大，風阻加上斜會消耗跑手們很多體力。所以，請您必須要懂得留力，控制自己。20km後，會有一大段落斜，請好好把握這路況，一直跑到西隧約34km。由西隧36km開始是一段長命斜，之後上橋及落橋。最後2.195km，請不要預留平路配速時間，因為在40km還要上多一座橋，這很費力也很費時，然後就跑入銅鑼灣市區返終點。

馬拉松的開始，是在30km開始！30km後，有力就慢慢加上去，直到35km後可以全開。如果30km後感到無力……就請繼續keep ，繼續keep，盡量維持配速，心裏要不斷跟自己說，您是可以的！

最後， 一場馬拉松，6成是跑力，4成是意志，堅持去跑，堅持為達成自己的目標而奮鬥！

全馬跑手們加油！

渣馬半馬賽道。（由作者提供）

渣馬半馬高度圖。（由作者提供）

渣打馬拉松–半馬拉松

21.0975km

半馬拉松賽道相對全馬，攀升少極多，但請跑手們也不要太興奮，用10km速跑，15km後通常會大跌速。半馬請用半馬速跑，比10km慢，但又比全馬速快，17km後，最後4 km 如果真的還有很多體力，就轉用10km速衝返終點。

渣打半馬跑手們加油！

渣馬十公里賽道。（由作者提供）

渣馬十公里高度圖。（由作者提供）

渣打馬拉松–十公里

渣馬10公里賽事，起點係東區走廊，接近炮台山，一開始有少許上斜，約1公里。但通常對跑手影響甚少，因為大家初段是有氣有力又士氣高昂。 10km路況不是全平，是上落上落，上斜會慢少少，請不要緊張，不需要刻意追目標配速，因為很快又會落斜，在落斜時自然會追回上斜時失去的配速。

10km比賽，通常跑到5至7km，辛苦情況會出現，氣喘及無力的感覺。請大家要堅持，因為在第7公里就是落斜，由炮台山落斜跑進銅鑼灣鬧市衝線。換句話說，第7公里順落，最後2公里可以放題衝返終點。

渣馬10公里跑手們加油！

Joseph是香港著名越野跑手。（資料圖片/顏銘輝攝）

還有幾日就要比賽，大家應要訓練也訓練完畢，未訓練的也不可能現階段訓練得及去比賽。

接着這幾天請放鬆心情，吃好些睡好些，尤其是比賽前兩三日請睡多一點，比賽前一晚可能因緊張，及早起床去比賽而很大機會睡不好。

之前有跑過的路線，可以在腦海中重溫一次，未跑過的可以參考下面的海拔圖，或多或少有一個心理準備。

預祝大家有一個開心、順利、滿意的比賽，加油！

【文章獲戰神越野授權轉載，編輯稍為整理；原文刊於戰神越野Facebook專頁】