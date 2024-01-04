渣打馬拉松2024︱出發前終極Checklist　3大必需品緊記要做一件事

2024渣打香港馬拉松（渣馬）1月21日舉行，各位參賽跑手準備好未？

踏入最後備戰階段，為大家準備一份力求簡潔的備忘清單，不妨檢查一下，以防甩漏。



渣馬又來了，大家預備好未？（資料圖片／盧翊銘攝）

渣馬終極Checklist

必需品：號碼布、行李寄存膠袋、早餐（記住食但唔好太飽）

裝備：GPS手錶（已充電）、比賽衫褲鞋襪

防曬用品：太陽帽、太陽眼鏡

補充用品：Power gel（可用腰包袋住）、鹽糖、電解質丸或水劑

護理用品：搽凡士林（胸部防刮、腳趾防起水泡）

輔助工具：後備扣針（號碼布）、配速手帶、緊急聯絡人方法（寫在號碼布背後）

保溫用品：手套、手袖（如天氣冷）、薄風褸

後備用品：八達通、散紙（上岸搭車走用）

賽後用品：毛巾（跑完抹身）、拖鞋



三大必需品，缺一不可

每個跑手需要的用品均會稍有出入，可按個人喜好及需要增減，但渣馬比賽號碼布及行李寄存膠袋兩大必需品一定不能漏，另外還有一項不能帶上的「必需品」——食早餐。

渣馬最早出發的賽事組別，未夠早上6點便起步，就算在匆忙之中也別忘別早餐。畢竟長跑賽事能量消耗不少，不吃早餐後果可以很嚴重。吊詭的是，早餐必須要吃，同時要注意別吃得太飽，較為理想的做法是早點起床吃早餐，讓身體有足夠時間消化，又不用空肚上陣。

渣馬是香港跑界年度盛事。（資料圖片）

GPS手錶，緊記別做漏一件事

此外，當然要帶齊比賽時穿著的衫褲鞋襪，以及GPS手錶。賽前忘記為手錶叉電，是不少跑手曾犯下的大意失誤，重要的事情要講3次，所以記住記住記住要為手錶叉足電。

賽前記住要為GPS手錶叉足電。（資料圖片）

半馬及全馬選手須配備能量啫喱（Power gel）、鹽糖及電解質丸或水劑等各種補充用品，能量啫喱可帶上一個腰包袋好；怕曬的朋友可戴上太陽帽及太陽眼鏡；當日如天氣較凍或本身怕冷，可額外選戴手套、手袖、薄風褸。

配速手帶、後備扣針（號碼布用）可視乎個人需要；出發前檢查一下有否在號碼布背後填上緊急聯絡人方法，以防萬一。如對賽事信心不大，可隨身帶上八達通和散紙，一旦不幸「上岸」，也可乘車到終點。有需要亦可將毛巾、拖鞋放入行李寄存膠袋，可供賽後使用。

日本著名跑手設樂悠太也曾在比賽中乳頭滲血。（黃金海岸馬拉松官網）

男士很易疏忽的一點

最後有一點必須注意，連精英男跑手也經常做漏而出事的，就是賽前為胸部搽上一層凡士林（Vaseline），以防被衣物刮損。對於胸部護理，女跑手一般都較為注重，反而男士們往往忽略這點，比賽期間乳頭擦損滲血的例子很常見，就連日本著名跑手設樂悠太也曾在2019年黃金海岸馬拉松試過（見上圖）。

凡士林很有用，不止用於胸部防刮，賽前也可在腳趾搽上一點，對防止起水泡也有幫助。

看到這裏，相信閣下已一切就緒。祝願各位跑手盡情享受渣馬賽事，平安順利完成，加油！