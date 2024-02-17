跑鞋推薦｜ASICS NOVABLAST 4過百公里實測　四分半披續航力佳

【跑鞋推薦/路跑鞋鞋評】筆者穿過ASICS跑鞋，但NOVABLAST系列則是第一次。碰巧近日正為下一場馬拉松比賽備戰，正好透過各種訓練測試ASICS NOVABLAST 4。

NOVABLAST 4一如其定位，是長距離跑的好拍檔。一來因為其相對溫柔的回彈與推進，二來跑鞋壽命同樣令消費者滿意。

撰文及圖片提供：跑手T

【跑手測試後以第一身撰文，文章經《01體育》編輯修改】



ASICS NOVABLAST 4 Spec

重量：224克（女裝US 8）

中底厚度：後跟40.5毫米 / 前掌32.5毫米

前後掌落差：8毫米



【跑鞋推薦2024】ASICS慢跑鞋NOVABLAST 4實測鞋評。（李思詠攝）

先把ASICS NOVABLAST 4拿上手感覺一下，頗為「墜手」。對比上一代，今代的鞋身改用針織布面，增加鞋布的延伸性，腳趾可以更自如的在鞋籠活動，加上前掌位闊，空間感充足，闊腳掌跑手應該會喜歡，腳形窄的朋友可以嘗試細半號鞋碼，看看感覺如何。

急不及待把NOVABLAST 4穿上腳，筆者喜歡鞋跟位置那個小圈，令鞋子更易穿上。另一個特別之處同樣在鞋跟，鞋領設計沿着足跟往斜上方延伸，這個設計能加強腳跟跑動時的穩定性。

【跑鞋推薦2024】ASICS慢跑鞋NOVABLAST 4實測鞋評：後跟設有小圈，方便跑手抽住鞋子穿著。（李思詠攝）

鞋舌在鞋籠內延伸連住兩邊，像翅膀包裹腳背，省去傳統鞋舌要用鞋帶穿過中間橋位固定位置。然而新鞋舌設計在跑動時有輕微移位，雖然腳部沒有不適，但筆者還是比較喜歡傳統固定方法。

穿上腳後，雙腳直立，NOVABLAST 4的8毫米前後掌落差（後跟40.5毫米 / 前掌32.5毫米），令身體有明顯站不穩的感覺，重心前傾，想向前跌。中底以FF BLAST PLUS ECO物料製造，用手指使力掐下，回彈感覺清晰銳利。筆者以為環保物料彈性可能稍遜，原來甚有驚喜，跑動時給予我一種如彈床般的韌力，即使沒有碳纖維板加持，在維持中高速度（配速約4:30）的發揮仍然不俗。

【跑鞋推薦2024】ASICS慢跑鞋NOVABLAST 4實測鞋評。（跑手T提供））

筆者穿ASICS NOVABLAST 4跑了約125公里，訓練內容如下：

1.青山公路均速跑12公里（含上落斜路段），配速約5:10

2.雨中長課32公里，沿吐露港來回，配速約4:40

3.大約10次輕鬆跑，每次約8至12公里，配速約5:20至-5:40



單看外表及腳感，筆者認為NOVABLAST 4最適合長課和較長距離的Tempo Run，所以特別以此鞋配合馬拉松練習。

綜合多課練習，NOVABLAST 4的表現與筆者期望接近，中底物料堅靭富彈性。如果同品牌的Magic Speed 3附以碳纖維板令推進力更爽快，GEL-NIMBUS則以豪華級緩震的柔軟腳感見稱， NOVABLAST 4單憑中底物料已能給予跑者推進力，又不致為小腿帶來負擔，續航能力不俗，即使應付青山公路的上斜路段，其推進力有助分擔雙腿負荷，絕對適合速度要求不太嚴苛的長距離訓練。

如果要批評，NOVABLAST 4的外底物料抓地力有待改善，在乾爽的地面沒有問題，但在雨中長課會有輕微「跣軚」的感覺，或許是筆者跑姿在加速時過度後抓使然，需要稍稍調整。

另外，NOVABLAST 4鞋面的針織物料略嫌厚身，在雨中容易吸水變重，鞋面雖然有多個小孔疏氣，但在濕暖的環境中透氣度仍略嫌不足。

NOVABLAST 4擅長長距離跑，無論是均速跑或是末段加速，表現都恰如其分，在慢於4:30的配速範圍游刃有餘，入門至中階跑手可用以應付多種訓練，對高階跑者來說則是輕鬆慢跑的好拍檔。筆者曾嘗試以NOVABLAST 4跑更高速的間歇跑，但始終鞋身較重，應付「四分披」以下有點吃力，休息中途改穿Magic Speed 3立即順暢自如，所以大家必須注意跑鞋特性和定位，不要浪費一雙好跑鞋。

最後一點，跑鞋耐用度應該會是消費者關心的地方。NOVABLAST 4 的耐用程度甚高，筆者在穿著NOVABLAST 4 接近125公里後，大底紋理仍清晰可見，中底彈力絲毫無損，對於高跑量的馬拉松跑手，評分絕對會提升。

跑手簡介

跑手T，跑齡9年半，PB 2:59:18。對雪糕、芋圓、珍珠奶茶零抵抗力，只好日跑夜跑消耗卡路里，心願是試盡天下間的珍珠奶茶和跑鞋。



跑手T。

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