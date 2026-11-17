隨著社會結構轉變，獨居生活成為越來越多人的選擇，根據台灣中信銀行發布的2026家庭理財暨家庭型態大調查顯示，台灣40歲以上族群中，每4人就有1人面臨單身獨居老人問題，雖有近七成人已準備專款，但因長期護理與傳承規劃不足，多數人尚未採取具體行動，專家呼籲應及早建立財務決策機制，為獨居老人人生做好完善準備。



現年70多歲的謝敏雄從中年就開始獨居生活，至今仍老當益壯，不僅在家自己做重訓，更享受著一個人生活的自在。謝敏雄表示，獨居非常自由，出門不用向人報告，回家也不必打招呼，想睡多久就睡多久，一切都能隨心所欲。

談到獨居老人的人生，他認為自己過得很輕鬆愜意，因為保持規律的生活作息和良好的飲食習慣，很少在外面吃東西，都是自己下廚料理。

獨居老人民眾財務封閉 僅一成做好代理安排

隨著時代變遷，嚮往獨居、不婚甚至不生的人越來越多。根據中信銀行發布的調查發現，在台灣40歲以上族群中，每4人就有1人面對單身獨居老人問題，有近七成人雖已準備專款，但由於長期護理與傳承準備不足，大多數都還沒有具體行動。

中信銀行財富管理產品處副總尹志龍指出，這個族群認知到獨居老人問題很重要，但確實還沒有開始行動，他稱之為「欲言又止」的現象。

七成長者做了退休準備，但過半感不足；三成以上因家人期待不同難開口。（AI生成圖片）

尹志龍進一步說明，由於家庭型態不同，有70%的人做了退休跟醫療準備，但實際上有一半的人覺得準備不足。在「言」的部分，有三成以上的客戶表示，對於退休、傳承、保險等規劃，因為家庭成員的期待都不同，所以都不敢說出口。

中信銀行表示，調查發現「單身無子女」族群的名下重要文件、投資理財及銀行帳戶等資訊，大多數家人都不清楚，當中還有高達54.6%的人憂心長期護理支出及高齡失智失能後無法自主處理財務，但卻只有10.3%做好醫療或財務代理安排，整體理財方式相對封閉。



尹志龍進一步分析，在「又」的部分，將近有七成以上的客戶擁有不動產及股票，其中30%的不動產在資產比例中高於現金的26%，對他們來說是重資產而輕流動性，情況相對複雜。

最後「止」的部分，這些人都知道這些事情很重要，但過半數都沒有採取行動，因此「欲言又止」是這次調查的重大發現。

單身獨居老人財務風險高 專家籲用「TALK法」

面對家庭結構變革下的趨勢，中信銀行建議採用「TALK」理財心法。

獨居老人財產規劃「TALK」理財心法。（01製圖）

「TALK」理財心法4大重點：

+ 3

T（Target）

盤點目標，規劃「存老本」，評估退休生活所需以及退休金流試算。

A（Allocate）

專款配置，規劃好未來醫療與長期護理預備金。

L（Legacy）

明確傳承，運用保險、信託及遺囑等工具，提早布局財富移轉。

K（Keep）

適用安養信託、意定監護（類似香港的「持久授權書」EPA）等機制守住「保本」，降低成為獨居老人後可能因失能、失智或詐騙產生的各種財務危機。

尹志龍強調，民眾應該建立自己的決策機制，在能夠自主的時候，為未來的不確定性做準備，並保有自己的選擇權，尤其對於這群人來說，可以透過法律信託的方式，做好醫囑等相關準備。

台灣家庭理財專家精算媽咪珊迪兔也提醒，父母總以為把最好的都留給孩子就是愛，但如果沒有準備好自己的晚年，未來孩子要負擔的可能不只是金錢，還包含請假陪病等問題。

珊迪兔強調，單身沒有子女的人，最大的風險不只是錢夠不夠，而是突然住院、失能或失智時，沒有人知道錢放在哪裡。獨居老人人數逐漸增加，暮年人生應提早布局，避免各種意外吞噬一生辛苦累積的財務心血。

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