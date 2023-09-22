腦霧｜常有瞬間斷片失憶、注意力不集中？醫生提醒可能是失智前兆

你是否曾經瞬間斷片，完全記不起自己正在做什麼、想什麼，甚至說什麼呢？尤其是新冠疫情後，許多人都面臨該困境，會懷疑自己是失智了、還是腦霧作祟？精神科醫師說明，其實，你只是有了「專注力障礙」！



隨著感染新冠的人愈來愈多，對於後遺症的討論也日益增多，最常聽到的莫過於「腦霧」，就算是康復了，也有1/3的新冠康復者飽受「腦霧」症狀困擾，出現注意力不集中、記憶力出問題、思考能力下降、疲勞頭暈及抑鬱焦慮等。

據台灣楊聰才診所心理衛教中心院長楊聰財表示，以全台感染新冠肺炎患者已超過千萬推算，全台腦霧後遺症的人數應超過300萬人！而腦霧的各種症狀可能會持續數月或更長的時間，並且對生活、工作和家庭產生負面影響。

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注意力至關重要，別忽視短暫缺失

在心理學中，「注意力」被定義為人的心理活動指向和集中於某種事物的能力，同時，也是智力的基本構成因素之一，對於人的學習、工作、人際交往、休閒運動等都相當重要，也能因此避開許多危險時刻。

他曾收治一位40多歲的王姓患者，去年染疫後已康復，但近期卻明顯感到思考障礙、注意力不集中，甚至偶而因「斷片」遺漏了重要的工作，與同事溝通還出現雞同鴨講狀況，因而被主管約談及告誡，差點工作不保，只好就醫檢查。

透過「專注力測驗」CPT（Continuous Performance Test），發現他的短期注意力值出現異常，顯示患者在短時間的專注力出現嚴重障礙；而衝動值與警覺值（長期注意力）都高於正常均值，需要進一步接受藥物治療。在搭配調整生活作息後，王先生的症狀大幅減輕，也找回工作自信。

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是腦霧還失智？用科學方法來釐清

「腦霧」是一種常見的長新冠後遺症，與常見的失智症、注意力缺陷、過動症等，皆屬於神經系統認知障礙。楊聰財說，腦霧若短期沒有改善，除了生活品質大幅下降，還可能演變成焦慮症，不可不慎。

目前針對腦霧已有許多自我評測表，但大多都是主觀認知，他建議，還是需要依靠「專注力測驗CPT」，又稱為「知覺測驗」來釐清，用科學方式佐證才能真正對症下藥。

楊聰財說明，專注力測驗CPT是一種透過電腦軟體技術測試，用於評估患者的注意力、反應時間、反應正確率等指標，並可檢測出腦霧的存在。該測試已經被廣泛應用於診斷和監測腦部疾病，包括精神疾病、認知障礙及腦損傷等。

專注力測驗CPT主要用於評估短期與長期注意力缺陷，以及衝動失控等腦力狀況，透過15分鐘測驗將受測者的注意力、衝動值、持久性專注力及警戒性等各方面評估「指數化」得出13個數值，再將各數值交叉比對。

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腦知覺下降要注意，及早監測避腦損

楊聰財說明，對於CPT測驗出現異常的患者，若檢測結果為「不穩定」等級者（指數 30〜69），建議先調整生活作息，並保持充足的睡眠和適當的運動，減少壓力和焦慮來源，有助提高注意力和認知能力。

較嚴重的異常（指數大於70）患者，會建議進行心理治療與藥物治療，透過認知行為治療及心理諮商，幫助患者控制和管理自己的行為模式，必要時搭配藥物和營養補充品，增加腦部神經傳導物質濃度，從而提高患者注意力和認知能力。

他提醒，不管是否曾經感染過新冠病毒，平常都應多留意自己是否有注意力不集中的症狀，因為腦霧也可能是失智前兆。如果感到大腦疲勞、無法專注、思考障礙等症狀持續數周，應及時就醫並接受相關檢查，以便早期發現、早期治療。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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