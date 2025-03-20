預防失智｜10式腦手協調運動活化大腦！4穴位促氣血循環提神醒腦

如何預防失智？台灣物理治療師簡文仁提供「10式腦手協調運動」，透過這套健腦操，讓腦動、身動、互動，幫助大腦活化，有效預防失智症。



10式腦手協調運動 改善和預防失智

簡文仁提出「三動樂活抗腦」觀念，一是腦筋活絡，二是身體運動，三是增加互動，他自創「10式腦手協調運動」，透過考驗大腦的靈活性和專注力，幫助活化大腦，可以改善和預防失智的發生。

10式腦手協調運動（按圖👇👇👇）

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一等一：兩手臂高舉過頭，大拇指比讚。

二字V：兩手臂高舉過頭成V字形，手指比YA。

三像山：兩手臂舉至胸側並揮動，手指比三。

四不是：兩手臂舉胸前交叉揮動，手指比四。

五跳舞：兩手臂伸直舉至胸前並前後動作，兩腳也跟著前後動作，手指比五。

六月芥菜假：有心手指比六，放在胸前。

七孔咩呼喘：手指比七，手指從嘴巴，接著往前伸直手臂，跟著深呼吸。

八仙過海隨人變通：手指比八，在胸前、頭頂隨意揮動。

九彎十八拐：手指比九，兩手臂在胸前往左右揮動。

十要十角，一塊散散：手臂放鬆，輕鬆抖動。



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4穴位促進大腦活化

台灣中醫師鄒瑋倫提供4穴位，能夠促進氣血循環，達到提神醒腦的效果。

四神聰穴

位於百會穴前後左右約2指距離的4點（百會穴位於鼻尖往上和兩側耳尖往上至頭頂的交會點），按摩此穴位可以刺激氣血向上流動，根據中醫理論，腎氣不足時，髓海便會空虛，造成腦力不充足，按壓百會穴2至3分鐘，有助於促進氣血循環，讓腎氣往升，提升精神和腦力。

金津玉液穴

分別位於舌下線兩側，左側為金津穴、右側是玉液穴，中醫通過針灸刺激，達到提神醒腦的功效，而一般人可按壓外金津玉液穴，位於甲狀腺軟骨的上方旁開處，使用按摩棒或刮痧棒刺激，直到產生刺痛和痠脹感，同樣能提神醒腦。

四神聰穴、金津玉液穴（健康2.0授權使用）

眉衝穴

位於眉頭直上入髮際處，此穴主要是幫助腎氣不足的情況，能夠讓氣血上行，達到髓海和大腦，有助於氣血通暢。

印堂穴

位於兩眉之間，此穴可以通過旋轉的方式來刺激，有助於改善氣血流動，特別是對於出現精神症狀的病患，可維持身心的平衡，避免身心狀況急劇惡化。

眉衝穴、印堂穴（健康2.0授權使用）

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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