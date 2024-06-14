《死侍與狼人》7月先上映，不過Marvel為咗省返靚個招牌，已經準備好多動作，比如同可樂合作，推出咗好多可口可樂 Marvel 特別版包裝，可以抽全球得20隻嘅Hot Toys Iron man 銀紅色限定版figure。另外又在銅鑼灣 Fashion Walk 搞宣傳活動，有勁多打卡位。



可口可樂由即日起至 7 月 2 日在銅鑼灣 Fashion Walk 搞了一個體驗展，場內有死侍 、洛基、雷神、蟻俠、紅巫，費尼克局長、黑豹等Marvel角色的裝飾，在戶外還有其他6個英雄、共3組巨型Marvel可樂罐「街頭出動」打卡位。再加上同場有Hot Toys的Echo Base專門店，喜歡漫威英雄的朋友值得一去。

死侍 x 狼人

死侍 x 狼人巨型Marvel可樂罐打卡位

火箭 x 樹人

火箭 x 樹人巨型Marvel可樂罐打卡位

Iron-man x 雷神

Iron-man x 雷神巨型Marvel可樂罐打卡位

中庭有互動元素玩，追蹤品牌IG就可以用自拍機跟狼人、死侍、奇異博士或黑豹影合照，並可即時下載到手機。

中庭有互動元素玩，追蹤品牌IG就可以用自拍機跟狼人、死侍、奇異博士或黑豹影合照，並可即時下載到手機。

而近排大家應該都會發現，市面有可樂Marvel特別版發售，原來支裝版的蓋底有QR code參加即抽即獎活動，有機會贏到香港限量20套的別注版Hot Toys鐵甲奇俠Mark III (紅、電鍍銀色) 1:6 figure。另外，即日至 7 月 31 日期間，只要在指定零售點或網店買滿指定 金額汽水，亦有其他Coca-Cola x Marvel 禮品換領。