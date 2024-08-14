東京JOYPOLIS完全介紹 動漫遊戲迷遊日必玩好去處｜3大必玩設施｜疫後開關加上日圓低水，相信不少人早已開始報復式瘋狂遊日；《香港01》科技玩物頻道為大家介紹一個雖然存在已久，但相信很多人都未必去過的遊樂場「東京歡樂城」東京JOYPOLIS，動漫遊戲迷下次去東京時就多一個好去處。



動漫遊戲迷遊東京好去處「東京JOYPOLIS」 合家歡、拍拖約會均適合

東京 JOYPOLIS（東京歡樂城） 是由 Sega 營運（現時已改由 CA Sega Joypolis 營運，為 SEGA 及中國主題樂園有限公司共同持有）的大型室內遊樂場品牌，最初在 1996 年於台場開設，後來擴張至青島和上海。

東京JOYPOLIS。攝影：林卓恆

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位於台場的東京 JOYPOLIS 雖然已有接近 30 年的歷史，但相信不少港人即使常遊東京也未必有去玩過；最近人氣動漫《出租女友》連載最新劇情正好就講到和也及水原將要進行約會，和也打算將行程定在 JOYPOLIS，並且在約會前實際到 JOYPOLIS 踩點，正好介紹一下這個東京遊樂好去處，無論是不是動漫迷都能享受的地方。可以放心的是 JOYPOLIS 在 2012 年時進行過全面翻新，裡面不會有任何老舊感覺。

《出租女友》（網路圖片）

JOYPOLIS 特色是設有大量 VR、體感型的遊玩設施，例如需要戴上 VR 頭盔遊玩的對戰遊戲，又或是各種坐上動感坐椅、會左搖右晃甚至 360 度旋轉的機動遊戲等。而許多遊戲在機動之餘還有詳細的背景設定，以至於會有員工負責演出劇情及帶領玩家進行遊戲，玩起來的感覺可說是介乎美國冒險樂園和 USJ 之間。

記得香港曾經都有多部室內過山車，現在好像已幾沒有了。

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也因為 JOYPOLIS 是由 Sega 營運的關係，裡面的設施和遊戲也有不少和 SEGA 旗下 IP 有關，由《超音鼠》到《House of The Dead》以至《逆轉裁判》等都可在 JOYPOLIS 內玩到。

有世嘉的地方就有超音鼠。攝影：林卓恆

JOYPOLIS 也經已十分國際化，大部份遊戲的指示都有英文甚至（簡體）中文說明，就算不諳日文也能享受到大部份設施（當然一些劇情為主的設施可能就較難玩了）。還有一個很貼心的地方是每個設施都會列出大約的輪候時間，而入場者更可以利用電子地圖在手機即時確認每個設施的估計輪候時間，再以之安排自己的行程。

會場內有QE Code，一掃即可打開互動地圖

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而除了大型機動設施之外，JOYPOLIS 內當然也有齊夾公仔機、貼紙相、氣墊球等一般遊戲場必備的機台，另外也有一些較為「靜態」的互動體驗如占卜、尋寶、怪談等等，就算對機動設施無太大興趣也不會沒東西玩。

館內也有食物出售，設有小食吧、可麗餅和海景 Cafe；很抵讚是裡面的食物和汽水機價錢公道，和一般市面上價錢相約，不像一些遊樂或展覽設施裡面的汽水機以市價數倍出售劏客，記者甚感欣慰。

汽水機的飲品只售百多日圓，實在太有良心...攝影：林卓恆

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三大必玩設施：

音擊過山車



設有節拍遊戲玩法的室內過山車，雖然速度不比戶外過山車，但在密閉的室內環境下高速移動也是特別刺激。實際上也可以不用理會音擊的部份，當成單純的室內過山車玩。

變形金剛 聯合行動特別篇



坐進球形駕駛倉、模擬控制變形金剛進行射擊遊戲。雖然因為已是相對較舊的機型，屏幕解像度稍低可能一些人玩起來會有暈的感覺；但是能 360 旋轉的 VR 體驗仍然十分罕見，不要錯過，這部也是 JOYPOLIS 的人氣設施之一，想玩最好一早就去排隊

攝影：林卓恆

攝影：林卓恆

LASER SHOOTING 一閃 -ISSEN-



今年 8 月 10 日最新開放的設施，並非電子遊戲而是玩家自己落場的體驗玩法。原理類似差不多 30 年前的「鐳射特攻隊」（Laser Challenge），玩家要穿上附有感應器的背心，以鐳射槍攻擊關卡中敵人；而自己身上感應器被敵人打中時就會扣血，HP 扣完就 Game Over。

攝影：林卓恆

這個遊戲還有完整的故事背景及劇情設定，全程會有員工帶領玩家進行遊戲，實際如何就留給大家到時自行體驗。

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東京JOYPOLIS 門票相關

只需要直接前往 JOYPOLIS 在現場購票即可，位於東京都港區台場1丁目6番1號 DECKS Tokyo Beach 3F～5F，百合海鷗號台場海濱公園站徒步 2 分鐘或臨海線東京電訊站步行約 5 分鐘即達。另外 Klook 亦有預售 JOYPOLIS 門票，不想到時排隊買飛的話可考慮先行購票。

門票有單純的入場券及 Day Pass，前者在入場後需要每個設施付費（800~1000 日圓不等），而後者則可以任玩場內大部份設施及機動遊戲（當然像貼紙相這些要另外入錢的就不包了）。售價方面前 1300 日圓，後者 5500 日圓，換言之如果計劃會玩到最少 3 個機動設施的話，Day Pass 就會比較抵。另外是不論購入哪種門票，在當日均無可以無限次進出場館，玩到一半出去食個飯再回去繼續玩也沒問題。

Fast pass



記者在星期日進場，每個設施平均都要排 1 個小時左右；作為旅客最好就是盡量安排在平日的時間去就會比較少人，又或者考慮購買 Fast Pass。Fast Pass 需經指定網站購買，會場內有 QR Code 讓入場者掃，但記者自己沒有買到；如果困難的話可以去