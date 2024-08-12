《DRAGON BALL PROJECT: Multi》公測　龍珠角色化身成4v4對抗戰

萬代 Bandai Namco Entertainment 正式發表以《七龍珠 Dragon Ball》為主題的 MOBA 多人線上戰鬥競技場遊戲《DRAGON BALL PROJECT : Multi》，並釋出最新的遊戲預告片以及公測時間。



《DRAGON BALL PROJECT : Multi》遊戲資訊搶先看（youtube@bandainamcoentertainment）

《DRAGON BALL PROJECT : Multi》（youtube@bandainamcoentertainment）

七龍珠全新 MOBA 手遊《DRAGON BALL PROJECT : Multi》遊戲資訊搶先看！

《DRAGON BALL PROJECT : Multi》遊戲形式為 4v4 團體對抗戰（youtube@bandainamcoentertainment）

此款《DRAGON BALL PROJECT : Multi》遊戲形式為 4v4 團體對抗戰，玩家將可操縱各種《七龍珠》人氣角色，而這些角色分成 3 種職位，分別是專門進攻的「Damage」、守護己方的護盾「Tank」、能提供支援與妨礙敵方的「Technical」，隨著回合的進行，角色能力也會持續增長，另外玩家也可以依照自己的喜好，客製角色的造型及動畫。

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據官方情報顯示，《DRAGON BALL PROJECT : Multi》預計將在 8 月 20 日至 9 月 3 日展開公開測試，地區包括日本、台灣、韓國、美國、加拿大、法國、英國、德國，測試平台則為 App Store / Google Play / Steam，有興趣的讀者不妨多加留意。

《DRAGON BALL PROJECT: Multi》會在8月公測（x）

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