《拉比哩比白金版》（Rabi-Ribi Platinum Edition）開箱｜2016年在 Steam 即獲得大量玩家好評的《Rabi-Ribi 拉比哩比》，時隔數年即將推出結合所有 DLC 的白金版本，讓玩家一次性擁有最豐富完整的冒險體驗！描述一隻普通兔子意外變成兔女郎的奇幻故事，不僅融合了多樣化的遊戲玩法，更透過精美的視聽設計和絢麗的場景，營造出十分迷人的冒險世界。究竟白金版本將帶來什麼新奇與驚喜，記者立刻開箱及介紹這款精心打造的 2D 遊戲!



揭開神祕兔女郎的冒險之旅

在《拉比哩比》的故事中，主角艾莉娜原本只是一隻平凡無奇的兔子，卻在某天醒來後發現自己神奇地變成了一名可愛的兔女郎。面對陌生的環境和身體，艾莉娜開始了尋找回家的漫長旅程。在偶然相遇的小妖精莉波的協助下，她踏上了探索未知世界的冒險之旅。

玩家在遊戲中將操控艾莉娜橫跨九大區域的廣大地圖，在非線性的關卡中自由探索，尋找各類道具和技能提升自身實力。在生存過重重彈幕攻擊的同時，也要不斷解開谎團，最終找到回歸本來生活的線索。非常有《惡魔城》的動作玩法的遊戲，平台跳躍、橫向捲軸、動作射擊的 2D 探險遊戲，感受全新的挑戰與快感。

加料十足內容不馬虎

除了精彩的主線劇情之外，本次《拉比哩比》白金版更集結了自推出以來的所有 DLC 內容，讓玩家一次擁有最完整的體驗。首先是厚達 100 頁以上的「Digital Artbook」，讓玩家一探遊戲的精美設計和幕後製作點滴。此外，還有與茜茜莉一同探險的「Cicini's Halloween!」、在遊戲中收集更多彩蛋的「Is the order a DLC?」，以及全新的「CocoaMode」戰鬥模式，為遊戲增添更多新鮮的玩法。

另外值得一提的是「Orchestra Music Mode & Skin」，這款模式可讓玩家在遊戲中聆聽全新的管弦樂原聲帶，並獲得專屬皮膚，為遊戲增添視聽雙重享受。此外，《Tevi x Rabi-Ribi Collab Costume Skin》還提供了超萌的夢幻連動造型，讓你的兔女郎角色更添個人特色。

今代《拉比哩比》白金版堪稱是玩家"入坑"這款遊戲的最佳選擇，一次擁有最完整豐富的遊戲體驗。無論你是新手還是老玩家，都將在這款迷人的冒險遊戲中找到屬於自己的魅力所在。

實體版內容驚喜滿滿

除了精彩紛呈的下載版內容外，《拉比哩比》白金版的實體限定版同樣令人期待。首批玩家可獲得「PIKO 槌子金屬徽章」作為特典，在現實生活中也能擁有這款遊戲的獨特紀念品。另外，白金版還包含了「遊戲原聲帶 USB 卡」、「精美插畫布海報」以及「限定夢幻交通卡貼」等系列實體內容，讓玩家感受《拉比哩比》的魅力。

Switch《拉比哩比Rabi-Ribi》白金版開箱