《暗喻幻想ReFantazio》評測＋上手攻略｜ALTUS以《女神異聞錄》的風格創作全新的JRPG《暗喻幻想ReFantazio》，發覺遊戲無論由故事、畫面、系統都有非常獨特的風格，絕對是近年JRPG的代表作，今次先為大家大家作簡單評價，以及簡易上手攻略。



探索迷宮的時光旅程

當國王選舉在即，主角一行人展開匯集國民信任的半年長旅程。在有限的時間內，自由探索王都古蘭・特拉多及城鎮馬爾提拉，與各種人物建立羈絆，並在戰鬥中覺醒力量「原型」，完成成為國王的壯大目標。

《暗喻幻想ReFantazio》簡易上手攻略

在這款 RPG 遊戲中，時間的概念扮演著相當重要的角色。整個遊戲的進度以月份和天數為單位，玩家需要提前了解時間流逝的概念，以避免錯過許多探索內容。每一天會分為「白天」和「夜晚」，玩家只能在「白天」進入迷宮，而「夜晚」則可以自由行動。透過仔細觀察對話選項中的時間圖示，玩家可以掌握各項行動所需的時間，並作好相應的準備。

《暗喻幻想ReFantazio》簡易上手攻略

此外，天氣系統也會影響遊戲體驗。不同的天氣會導致BUFF或DEBUFF，玩家需要適時調整行動計劃，才能確保順利探索各個迷宮。

戰鬥系統 - 結合即時與回合的刺激體驗

《ReFantazio》的戰鬥系統融合了即時戰鬥和回合制兩種元素。在回合制戰鬥中，玩家可以選擇「用武器追擊」、「防禦」、「使用技能」、「使用合題」和「使用道具」等五種操作。透過弱點攻擊(WEAK)和物理暴擊(CRITICAL)，玩家可以增加行動次數，發揮更強大的戰力。當玩家等級高於敵人時，遊戲會提供即時戰鬥模式，讓玩家避免重複進入回合制，提高遊戲節奏。玩家可以觀察敵人的顏色標誌，根據自身實力決定是否直接攻擊、先行昏迷敵人，還是選擇繞道而行。

《暗喻幻想ReFantazio》簡易上手攻略

遊戲共有五個難度選擇，由簡單到困難依次為:「專注故事」、「簡單」、「正常」、「困難」和「King of King」。玩家可以隨時在遊戲設定中切換難度，根據自身實力和喜好選擇合適的體驗。建議新手先從「簡單」難度開始，熟悉遊戲機制，之後再逐步提高難度，迎接更大的挑戰。

在探索過程中，玩家務必注意任務的時間限制，以免錯過重要的劇情和獎勵。同時要仔細觀察地圖上的標誌，了解各地區的特色和重要資源。另外，善用順風耳商人提供的線索和幫助，對於新手來說是非常寶貴的資源。

《暗喻幻想ReFantazio》簡易上手攻略

前期角色培養建議

另外，大家在分配屬性點時，主角可以側重於魔法攻擊，其他角色則可以側重於物理攻擊。提升速度和耐力也是不錯的選擇，可以提高閃避和抗擊能力。此外，要注意培養王者資質，它不僅會影響支線任務的接取，也能解鎖更多遊戲功能。通過地圖標誌、與支持者對話以及完成賞金任務等方式，逐步提升各項王者資質。

《暗喻幻想ReFantazio》簡易上手攻略

在經驗和金錢的獲取方面，玩家可以暫時將遊戲難度設置為「BEGINER」，提升1.5倍的獲取效率。同時，玩家可以在雨天積極售賣道具，因為惡劣天氣會帶來更高的出售價格。此外，擊敗低等級敵人也是不錯的賺錢方法，可以獲得大量MAG和可變賣道具。透過這些方式，玩家可以快速積累所需的資源，為後期的冒險做好準備。