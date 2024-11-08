《GTA6》會因特朗普當選延期推出？官方信心十足回應：秋季發布
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
11月6日是美國的總統大選，最終共和黨代表唐納德·特朗普（唐納·川普，Donald Trump）擊敗民主黨代表賀錦麗（Kamala Harris）。而這時也有玩家挖出 Rockstar Games 副總裁 Dan Houser 所說過的話，他曾在受訪時表示過不會在特朗普執政期間推出《GTA6》。
不過這番話是他在 2018 年時所說，且 Dan 也早已不是 R 星員工，基本上玩家們可以將其視為一個單純的梗就好，不用太較真。
這次絕不延遲推出！
而早前，R 星母公司 Take-Two Interactive 也在互動會議上鄭重表示《GTA6》目前依舊規劃會在「2025 年秋季」正式發布，公司內部對此也是信心十足的。
+8
此外，他們也曝光，在本月底終於登陸 PC 的《碧血狂殺》取得了巨大的成功。而雖說因為《GTA6》即將發行，導致《GTA5》的銷量下滑，但截至目前為止還是賣出了 2.05 億套，僅上一季就售出超過 500 萬份。
＊整個《俠盜獵車手》系列已售出超過 4.35 億份、《碧血狂殺》賣破 9,200 萬份、《碧血狂殺2》則是逼近 7,000 萬份。
目前 Take-Two Interactive 未來的規劃是，製作更多旗下受歡迎系列的續作。《俠盜獵車手 VI》（GTA6）定於 2025 年秋季發布，並強烈表明不會延遲。
《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》重磅來襲 真島吾朗首次擔綱主角
+14
拆解史上最貴遊戲機PS5 Pro GPU性能飆升 記憶體增至18GB有驚喜《黑神話：悟空》PS5實體版即將登場賣這個價錢 Xbox版也要來了任天堂Alarmo鬧鐘 35種音效+5遊戲主題 自動感知防賴床功能吸引Switch 2消息泄露 第10代Pokemon開發中 還有這款多人對戰遊戲任天堂為何不學PS、Xbox做成就系統？前員工歸納4原因：作風不符《七龍珠 電光炸裂！ZERO》悟空有18種型態 全可用角色數字驚人
延伸閱讀：
《霍格華茲的傳承》熱銷 3 千萬套！續作將與新版《哈利波特》影集互相關聯！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】