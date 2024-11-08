《GTA6》會因特朗普當選延期推出？官方信心十足回應：秋季發布

11月6日是美國的總統大選，最終共和黨代表唐納德·特朗普（唐納·川普，Donald Trump）擊敗民主黨代表賀錦麗（Kamala Harris）。而這時也有玩家挖出 Rockstar Games 副總裁 Dan Houser 所說過的話，他曾在受訪時表示過不會在特朗普執政期間推出《GTA6》。



不過這番話是他在 2018 年時所說，且 Dan 也早已不是 R 星員工，基本上玩家們可以將其視為一個單純的梗就好，不用太較真。

《GTA6》這次絕不延遲推出！（X）

這次絕不延遲推出！

而早前，R 星母公司 Take-Two Interactive 也在互動會議上鄭重表示《GTA6》目前依舊規劃會在「2025 年秋季」正式發布，公司內部對此也是信心十足的。

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此外，他們也曝光，在本月底終於登陸 PC 的《碧血狂殺》取得了巨大的成功。而雖說因為《GTA6》即將發行，導致《GTA5》的銷量下滑，但截至目前為止還是賣出了 2.05 億套，僅上一季就售出超過 500 萬份。

＊整個《俠盜獵車手》系列已售出超過 4.35 億份、《碧血狂殺》賣破 9,200 萬份、《碧血狂殺2》則是逼近 7,000 萬份。



目前 Take-Two Interactive 未來的規劃是，製作更多旗下受歡迎系列的續作。《俠盜獵車手 VI》（GTA6）定於 2025 年秋季發布，並強烈表明不會延遲。

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