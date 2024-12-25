2024熱門手遊與線上遊戲排行榜　《原神》霸主地位被這新秀威脅？

據遊戲市場調查公司Newzoo分析，2024年手遊和PC遊戲全球合計營收預估超過1300億美元！哪些作品能在這個蓬勃發展的市場搶佔一席之地呢？



競爭激烈的電玩市場，各家遊戲大廠持續推出新作抓住玩家目光，提到2024年話題電玩，無疑是今年8月正式發行的單機動作遊戲《黑神話：悟空》，這款耗時7年開發的3A大作，推出後轟動全球搶走許多遊戲風采。

不過蓬勃發展的電玩界，今年仍有多款作品深獲玩家青睞，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「熱門手遊」和「線上遊戲」兩個網路口碑排行榜，榜單中所屬遊戲2024年聲量指數，找出網路討論度最高前10名！

十年經典vs.竄紅大作 熱門手遊TOP 10新舊共融

今年入榜10款手遊，包括2013年推出的《神魔之塔》，走過11個年頭，官方除了努力經營社群也在玩法上力求變化，定期與知名動漫作品聯名，5月更和另一款10年經典手遊《貓咪大戰爭》夢幻聯動，都成為這款轉珠遊戲討論度依舊熱烈的原因。隨著手機效能提升，愈來愈多精緻風遊戲都能在掌中自在暢玩，2020年推出後就佔據霸主地位的《原神》，今年將面臨哪些遊戲強勢挑戰呢？

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熱門手遊No.8 《戀與深空》

《戀與深空》（facebook）

發行年份：2024年

平台：手機



由製作女性向遊戲聞名的中國公司疊紙遊戲研發，《戀與深空》延續前作《戀與製作人》世界觀，是一款融合戀愛模擬與科幻冒險元素的3D沉浸戀愛互動手遊。遊戲時間設定在發生裂空災變之後的2034年，玩家扮演的女主角擁有超能力「Evol」，需要以此和4位帥氣但性格迥異的男主角，一起擔任「深空獵人」，使用「Evol」對抗神秘「深空」隧道中出現的異能怪物「流浪體」。

《戀與深空》今年1月正式上線後，客製化捏臉系統讓玩家自由打造喜歡的樣貌，龐大有趣世界觀、完整劇情設定與精彩戰鬥任務，都為遊戲體驗大大加分，不少人沉浸在與初始3位俊俏男角沈星回、黎深和祁煜產生「共鳴」的戀愛中，成功讓這款遊戲紅出中國。全年最高峰出現在7月6日2.0版本「交錯視界」上線前，當天官方粉專播出前導介紹節目，吸引無數玩家觀看互動，累計4,545筆，這次大改版加入第4位男主秦徹，擔任反派的他製造不同火花，持續推動遊戲討論熱度。

熱門手遊No.7 《崩壞：星穹鐵道》

崩壞：星穹鐵道（facebook）

發行年份：2023年

平台：手機、個人電腦



中國遊戲大廠米哈遊2023年4月26日正式上架《崩壞系列》第4部作品《崩壞：星穹鐵道》，這款融合銀河冒險元素的回合制角色扮演遊戲，玩家需要依據不同角色技能屬性與敵人弱點，組建4人小隊完成多場戰鬥。延續前作《崩壞3rd》許多角色設定與「崩壞現象」世界觀，本作探索領域從地球擴大成整個宇宙，玩家將扮演開拓者乘坐「星穹列車」穿梭星際，探索不同星球文明與環境，解決星核這個神秘力量造成的星球危機，全新冒險故事讓新舊玩家都能產生共鳴。

使用手機和個人電腦遊玩《崩壞：星穹鐵道》時，玩家可以感受米哈遊維持一貫高水準美術風格，用心打造出精緻的星球場景和角色樣貌，開拓者將在充滿科幻元素與奇幻氛圍的場景中進行戰鬥，欣賞流暢動畫帶來的視覺震撼。本作2024年單日最高聲量6,273筆落在一週年當天，官方為感謝眾多台灣玩家一年來的陪伴，首度與悠遊卡公司聯名推出「崩壞：星穹鐵道一週年」主題悠遊卡，「限時不限量」預購讓開拓者們拍手叫好，衝出一波高峰。

熱門手遊No.6 《絕區零》

絕區零（facebook）

發行年份：2024年

平台：手機、個人電腦



今年7月4日在全球正式上架的《絕區零》，是中國遊戲廠商米哈遊歷經2年時間研發測試，推出的全新都市幻想ARPG（動作角色扮演遊戲），故事設定在經過「空洞」災難摧毀，唯一倖存的都市「新艾利都」，在這座現代文明最後餘存的城市中，玩家要扮演「繩匠」與形形色色、風格各異的「代理人」一起探索空洞、對抗敵人、完成委託，進一步揭開新艾利都背後的秘密。

《絕區零》融入Roguelike元素，玩家將進入隨機生成的空洞戰鬥，思索如何運用有限資源，以及面對分階段提升難度的關卡，讓每一次遊玩都有新鮮感和挑戰性，遊戲捨棄角色永久死亡與回合制設定，取而代之的是即時動作戰鬥和豐富劇情互動，期盼提升整體耐玩性。《絕區零》在7月21日到27日上架第三週達到21,298筆聲量的單週最高峰，之後卻討論度卻雪崩下滑，不少玩家體驗後，認為作品很多地方並未到位，對於變得無聊陸續發聲，「看你喜不喜歡走格子」、「走格子真的難玩，已刪」、「走格子解謎或活動都還行，但委託和主線放一堆很煩」。

熱門手遊No.2 《Garena 傳說對決》

Garena 傳說對決（facebook）

發行年份：2016年

平台：手機



「用電腦打LOL、用手機玩傳說」已經是台灣許多熱愛MOBA（多人在線戰術競技）遊戲刺激對戰過程玩家的共同經歷，《Garena 傳說對決》這款由中國公司騰訊與新加坡商Garena共組團隊研發的MOBA手遊，2016年10月上市至今走過8個年頭，《傳說對決》將電腦版《英雄聯盟》兩隊5打5攻堡獲勝的經典模式遊戲時長，從一場30到40分鐘縮短至15分鐘左右，維持畫面品質的同時簡化操作方式，快節奏遊玩更符合手機用戶，成為手遊經典不敗款。

《傳說對決》除星級排位賽還設置多種不同玩法，定期推出不同技能英雄角色，至今已累計超過120位供玩家使用，讓用戶久玩不膩，遊戲實況主可以拍片教學，都讓這款遊戲網路討論聲量維持不墜。《傳說對決》角色造型、服裝、聲音與知名動漫、人氣網紅聯名合作，也是遊戲持續引發話題的原因之一。今年10月18日遊戲滿8年之際，官方粉專推出與死忠玩家互動的回憶殺貼文，同時宣布8週年活動將與話題動漫《咒術迴戰》聯名，遊戲角色改造成該部動漫主角，也會換上主題穿搭，跨界合作引爆6,524筆聲量，成為今年最高峰。

熱門手遊No.1 《原神》

原神（facebook）

發行年份：2020年

平台：手機、個人電腦



2020年9月28日上架各大平台之後，《原神》這款開放世界動作角色扮演遊戲（Open-world Action RPG）很快風靡全球，第1年就為公司賺進20億美元（約新台幣650億元），4年來成為米哈遊最大「金雞母」。玩家在遊戲裡扮演「旅行者」，自在探索廣闊的幻想世界「提瓦特大陸」，整趟旅程將邂逅性格各異、能力獨特的同伴，豐富故事內容搭配高規格打造的優質場景，還能切換不同角色和另外3名好友一起結伴冒險，多樣玩法加上不斷開放新地圖，都讓遊戲討論度居高不下。

《原神》打造的提瓦特大陸共有7個國度，每次大型改版都會開放新的國度讓玩家展開新的旅程，官方在4週年前夕的8月28日上架5.0版本，開放第6個「龍的國度」納塔讓「旅行者」探索。面對競爭對手《鳴潮》強勢來襲，這次改動是《原神》2024年最大幅度更新，8月16日研發團隊照慣例推出「前瞻直播」介紹改版亮點，這集內容受到全球玩家矚目，台灣論壇PTT跟播討論文被推爆累積近1,500則留言，當日聲量7,083筆成為遊戲今年最高峰，隨著倒數第2個國度出現，遊戲主線任務即將結束，《原神》未來將如何延續討論度，成為各界關注焦點。

線上遊戲TOP 10橫跨多平台 高自由度經典款人氣不墜

隨著智慧型手機效能持續提升，眾家遊戲開發商製作遊戲時，為提高玩家黏著度，已將研發目標轉往跨平台發展，讓玩家使用同個帳號能在不同平台暢玩，進入2024年榜單前10名的線上遊戲，7款都有這個特色。《Minecraft》和《Roblox》兩款推出超過10年以上，能讓多位玩家同時連線，在虛擬世界發揮無窮創造力的高自由度遊戲，也在2017年推出帳號可在手機和個人電腦互通的版本，讓其至今網路討論度仍維持不墜。

線上遊戲No.9 《幻獸帕魯》

Pocketpair（youtube）

發行年份：2024年

平台：個人電腦



今年1月19日於遊戲平台Steam上架的《幻獸帕魯》，打造獨特幻獸系統，玩家可以帶著自己的「帕魯」在充滿魔法與奇幻生物的世界四處探險，支援最多32名玩家在同個私人伺服器遊玩，多人一起探索未知領域、組隊交流打怪，讓這款擁有超高自由度的開放世界動作冒險生存遊戲，很快吸引全球玩家目光，創下5天內賣出800萬套的驚人紀錄。伴隨熱銷而來卻是這款遊戲設定疑似抄襲《寶可夢》，還被指出美術元素與多款熱門遊戲十分相似，造成遊戲上架不久掀起一波熱議。

疑似被抄襲的日本任天堂與《寶可夢》公司，9月19日正式對《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair提起專利侵權訴訟，消息在台灣網路論壇掀起一波討論，「養肥了再告才有錢拿」、「看來被抓到什麼把柄了」、「該來的還是來了」，當日聲量暴增至5,970筆成為今年最高峰。11月8日Pocket Pair主動公布被告內容，與遊戲玩法涉嫌抄襲任天堂3項專利有關，司法程序仍在進行中，若開發團隊不幸敗訴，《幻獸帕魯》將下架停止營運。

線上遊戲No.8 《特戰英豪》

VALORANT（facebook）

發行年份：2020年

平台：個人電腦



結合FPS（第一人稱射擊遊戲）魅力與MOBA元素，《特戰英豪》是美國遊戲公司Riot Games繼《英雄聯盟》之後，又一款席捲全球電玩市場的線上遊戲大作。玩家可從20多位擁有不同技能的特務中，每次挑選1位參與戰鬥，5人共組一隊將分別擔任攻擊方與防守方，只要在回合制地圖對戰中完成任務目標或成功殲滅敵方全隊就可獲勝，遊戲注重公平性和策略性，讓其耐玩度大大提升。

Riot Games為《特戰英豪》打造完善電競體系，固定舉辦國際大賽與地區聯賽，提供高額獎金與龐大觀眾基數，讓許多職業玩家和戰隊投身其中，成功維持遊戲熱度，今年9月15日，《特戰英豪》傳奇明星選手「TenZ」宣布退役，震撼消息衝高遊戲聲量達到2,004筆，成為今年度最高點。《特戰英豪》推出至今4年，早已宣布要製作手遊版消息，終於在9月傳出進入測試階段，這項新進度引發台灣玩家關注，也帶來不少討論聲量。

線上遊戲No.5 《英雄聯盟》

英雄聯盟（facebook）

發行年份：2009年

平台：個人電腦



2009年上架的《英雄聯盟》（League of Legends）是Riot Games代表作，這款MOBA遊戲風靡歐美世界近2年，2011年開設台灣伺服器一樣掀起全台打LOL熱潮。官方用心構築「符文大地」世界觀，陸續推出超過160位英雄角色供玩家使用，每位英雄擁有豐富故事背景，提高遊玩帶入感，衍伸出的動漫作品更成為全球流行文化一部分，遊戲經典地圖「召喚峽谷」中，玩家5對5交戰互攻對方主堡的過程觀賞性極高，讓官方推動電競比賽有效推廣遊戲。

2011年官方開始舉辦英雄聯盟世界大賽，「台北暗殺星」電競隊代表台灣參加隔年第2屆賽事，最終勇奪全球冠軍，是我國在這款線上遊戲取得的最高成就。世界大賽舉辦多年培養不少電競明星，實力頂尖的韓國選手「Faker」李相赫甚至紅出圈外，成為全球電競文化代表人物，今年11月2日世界大賽決賽，他率領T1戰隊逆轉擊敗對手，勇奪個人生涯第5冠，寫下全球近700萬人同時收看比賽直播的世界新紀錄，台灣眾多粉絲同樣關注他的戰況，讓遊戲聲量3日衝至2,996筆，成為今年最高點。

線上遊戲No.4 《勝利女神：妮姬》

勝利女神：妮姬（facebook）

發行年份：2022年

平台：手機、個人電腦



以高品質二次元遊戲設計與精緻美術風格聞名的韓國遊戲公司SHIFT UP，2022年11月推出結合角色養成的跨平台美少女射擊遊戲《勝利女神：妮姬》，本作採用背身射擊與掩體機制，玩家可以單手操作手機，控制由5位人形戰鬥角色組成的「妮姬」小隊，與專門獵殺人類的不知名生物萊徹進行大戰，以求奪回人類在地面的生活空間，簡易上手的「一指操作」玩法搭配刻畫細膩的多位「妮姬」角色，還能透過協同作戰多人組隊一同打魔王，讓遊戲很快打入男性玩家市場，成為全球暢銷大作。

公司創辦人韓國知名遊戲插畫家金亨泰親自參與《勝利女神：妮姬》美術設計，讓本作每一隻妮姬都擁有魅力十足的造型外貌，三大主角尼恩、阿妮斯和拉毗更擁有超高人氣，官方進一步將其衍伸出主題漫畫、實體周邊商品，連帶拉抬遊戲在動漫圈的討論熱度，今年4月21日到27日與10月27日到11月2日，分別是作品的1.5週年與2週年慶，日本在這段期間推出的直播歡慶節目，同樣在台灣論壇引起高度關注，兩個區間各有9,725筆與10,700筆聲量，可見其跨國影響力。

線上遊戲No.2 《鳴潮》

鳴潮（facebook）

發行年份：2024年

平台：手機、個人電腦



《原神》稱霸遊戲市場一片天之後，今年終於遭遇可以與其抗衡的強勁對手，中國遊戲公司庫洛遊戲打造末世題材開放世界ARPG《鳴潮》，故事設定在經歷災變「退潮」後的世界，玩家扮演從漫長歲月沉睡後甦醒的「漂泊者」，要與剩餘人類共同對抗末日怪物「殘象」。本作探索世界方式除了傳統攀爬、滑翔、採集方式，還新增獨特「跑牆」元素，名叫「聲骸吸收」的「殘象技能」則是抓寵玩法，能讓玩家擁有不同能力，不過這款全新冒險遊戲，開發過程被不少遊戲愛好者質疑，許多內容參考《原神》設計有抄襲疑慮。

在玩家引頸期盼之下，《鳴潮》今年5月23日正式上線，當天聲量快速累積衝高到6,369筆，成為年度單日最高峰，流暢戰鬥操作讓玩家擁有更舒適的遊戲體驗，開發商更加重視個人電腦玩家，讓不少人選擇放下手機改用更大的螢幕探索這片廣闊世界。許多玩家努力將角色拚到22級，都是為了解鎖多人遊戲模式，才能與好友共組3人共鳴者小隊，一起打怪挖寶感受結伴同行的樂趣。《鳴潮》上市半年經過幾次升級改版，讓玩家有感使其陸續收穫好評，是否進入「原末鳴初」時代，持續成為遊戲圈討論不斷的話題。

分析說明



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】