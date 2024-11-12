《死亡擱淺導演剪輯版》突襲Xbox平台　5週年慶還有限時半價優惠

小島工作室與遊戲發行商 505 Games 宣佈，由傳奇遊戲製作人小島秀夫帶來顛覆傳統遊戲體驗的《死亡擱淺導演剪輯版》，在這五週年的喜慶日子下，登陸 Xbox Series X|S 及 Windows PC，可見小島工作室致力將屢獲殊榮的《死亡擱淺》與更多平台和玩家連結。此外，現在購買《死亡擱淺導演剪輯版》即可享受限時半價優惠。



《死亡擱淺導演剪輯版》突發登陸 XBOX！

《死亡擱淺導演剪輯版》（505 Games）

小島秀夫表示：

我很高興終於把《死亡擱淺導演剪輯版》帶給 Xbox 玩家。我要感謝所有與我們保持連繫以及耐心等待的 Xbox 版本的社群粉絲。小島工作室（《死亡擱淺》團隊）將繼續連接世界各地越來越多的玩家，敬請期待。

傳奇遊戲製作人小島秀夫帶來開創性體驗，《死亡擱淺導演剪輯版》超強星級陣容，包括由諾曼·瑞杜斯（Norman Reedus）飾演男主角山姆·布橋斯（Sam Bridges）、麥斯·米克森（Mads Mikkelsen）、蕾雅·瑟杜（Léa Seydoux）、瑪格麗特·庫利（Margaret Qualley）和琳賽·華格納（Lindsay Wagner）等眾星雲集。

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《死亡擱淺導演剪輯版》讓玩家在災難性的「死亡擱淺」事件後重新連結分崩離析的社會。這打開了生者與死者之間的大門，導致由來世的生物在被荒涼社會破壞的墮落世界中漫遊。玩家將成為山姆·布橋斯，手中握著人類未來的殘骸，開始執行一項使命，透過連結被摧毀的美國的最後倖存者，為人類帶來希望。

《死亡擱淺導演剪輯版》新增「廢墟工廠」的位置，這是一個充滿危險的險惡地底，此外，山姆現在擁有大量新的送貨輔助，例如貨物發射機和進化版穩定器。

近戰格鬥已通過增強的動作（例如落腳踢）得到加強，而新的邁射槍則以電力制止敵人。 現在也可以在新的靶場位置，找到完美的武器裝載，同時車輛可以在新的賽道中進行競速小遊戲。 主角山姆·布橋斯甚至可以騎著夥伴機器人更輕鬆地穿越荒地。

於Xbox Series X|S 或 Microsoft Store 上購買《死亡擱淺導演剪輯版》，可享限時半價優惠（xbox）

現在於 Xbox Series X|S 或 Microsoft Store 上購買《死亡擱淺導演剪輯版》即可享受限時半價優惠。

《死亡擱淺導演剪輯版》Xbox 商店頁面：https://www.xbox.com/games/store/death-stranding-directors-cut/9nqgn8tgnt8p



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