劍星×NieR:Automata聯動更新　2B戰衣時裝配件外還更新攝影模式

劍星在最新的11月20日的更新中，與尼爾（NieR:Automata）進行了聯動。除了推出了尼爾主角2B等服飾外，還新增了四套戰衣、配件以及照相模式、多語言口型支持等功能。



照相模式可以讓玩家記錄下遊戲中的美好瞬間，同時提供了豐富的濾鏡選項和角色新面貌展示。此外，還為伊芙增加了「無馬尾辮」的外觀選擇，並且加入了唱片機選擇特定歌曲的功能。

《劍星Stellar Blade》（Shift Up ）

這次更新還將對法語、西班牙語、意大利語、德語、葡萄牙語和拉丁美洲西班牙語進行口型同步支持，讓玩家能夠更加真實地體驗對話過程。

劍星×尼爾：自動人形聯動，令人很期待

+ 23

同時，在更新中也推出了更多定製化選項和功能，以滿足不同玩家的需求。

總結來說，劍星此次的更新將帶給玩家全新的內容和玩法，同時也豐富了遊戲中的角色形象和視覺效果。

延伸閱讀：任天堂為何不學PS、Xbox做成就系統？前員工歸納4原因：作風不符（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】