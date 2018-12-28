任天堂Switch遊戲新春大平賣！孖車、FIFA19、ARMS七折優惠

遊戲動漫
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Nintendo Switch為了迎接2019年來臨，將會在1月1日至1月14日舉行新春折扣活動。任天堂揀選了10隻Switch大熱遊戲，並提供折扣優惠，最高達7折。當中的遊戲大部分是任天堂自家作品，但每隻都是Switch的出色遊戲。馬上看看，那10隻精彩遊戲將以優惠折扣出售。（需在日本 eshop 購買遊戲）

1﹑瑪利歐賽車8 豪華版

在NDS玩到Switch的《瑪利歐賽車8 豪華版》，玩法已經不用介紹，遊戲雖然是2017的作品，但仍是《孖車》遊戲的最新作。緊重要的是《孖車》是多人遊戲的表表者，一直放在Switch內絕對有用武之地。聖誕雖過去，但襯折扣買回來，等農曆新年和親朋好友遊玩也不錯。

瑪利歐賽車8 豪華版（7折，原：6458yen，現：4520yen）

2﹑《Mario Tennis Aces》

雖然是網球遊戲，但始終是打瑪利歐的旗號，玩法當然與普通網球遊戲不同。使用不同的任天堂角色，揮動手上的球拍，打出超人系的網出。不論是線上對戰，還是單機4人玩樂，也能感受到《Mario Tennis Aces》的剌激感。

《Mario Tennis Aces》（8折，原：6458 yen，現：5166 yen）

3﹑FIFA 19

「年費」遊戲《FIFA》第二年在Switch上推出，雖然在PS4﹑Xbox One等是同一隻遊戲，但Switch上主打的卻是離線的生涯模式。如果你喜歡玩單機足球經營，那Switch版的《FIFA 19》是必不可少的。就算現在入手，到《FIFA 20》推出仍有約9個月時間，未入手的值得考慮。

《FIFA 19》（7折，原：6264 yen，現：4384 yen）

4﹑《前進！奇諾比奧隊長》

3D立方體為基礎的關卡，玩家可以任意旋轉角度，奇諾比奧需要利用機關上下移動，同時間留意來自四方八面的襲擊，最後到達終點索取星星。總共有70多個關卡，攬括海陸空、沙灘、城堡、花園、鬼屋、滑梯、火車、彈珠機等。除了單人模式，遊戲更備有雙人協力模式，其中一號玩家控制皮諾比奧的動作，另一個玩家負責卡通機關和擊退攻擊，非常講求默契。

《前進！奇諾比奧隊長》（8折，原：4298 yen，現：3438 yen）

5﹑ARMS

特殊的格鬥遊戲，以彈簧手為核心的攻擊手段，每個角色的打點﹑速度﹑攻擊方法和威力也有所不同。多變而有硬直的攻擊及跳躍/衝刺，令兩名玩家更加專注於「捕捉對方空隙」、「先讀」預測對手移動位置，同時亦引伸出強烈的心理戰。這也是對戰遊戲中最為令人著迷的地方。

《ARMS》（7折，原：6458 yen，現：4520 yen）

6﹑《Puyo Puyo Tetris S》

《Puyo Puyo》和《俄羅斯方塊》的遊戲系統融合而成，最大支援4人同時對戰。玩家可以在遊戲內的「全世界益智聯盟」中，和全球的玩家進行對戰。《俄羅斯方塊》和《Puyo Puyo》的粉絲，真的不能錯過這隻結合而成的遊戲。

《Puyo Puyo Tetris S》（7折，原：5389 yen，現：3772 yen）

7﹑《大金剛 ：熱帶急凍》

由Wii U移植到Switch的遊戲，承襲系列一貫的橫向卷軸動作玩法，玩家可以操控Donkey Kong﹑Diddy Kong﹑Dixie Kong﹑Cranky Kong  和 Funky Kong 遊玩。如玩喜歡玩傳統橫向卷軸的 Mario Bros 的玩家，這隻《大金剛 ：熱帶急凍》應該也適合你。

《大金剛 ：熱帶急凍》（7折，原：6458 yen，現：4520 yen）

8﹑《瑪利歐+瘋狂兔子 王國之戰》

瑪利歐遊戲中，少數策略戰棋類的遊戲，玩法有點似《Xcom》。不過，配上瑪利歐角色，以及瘋狂兔子的惡搞cosplay，光看畫面已經充滿玩味。玩家可以為瑪利歐和瘋狂兔子安裝不同的武器﹑升級角色技能，是一隻要不斷思考的回合制遊戲。

《瑪利歐+瘋狂兔子 王國之戰》（7折，原：6458 yen，現：4520 yen）

9﹑Snipperclips

Switch上一直非常出色的小品遊戲，玩家可以自己操作兩個角色，或兩人一起遊玩。兩個角色間，可以互相剪裁，玩家要發揮想像力和創意，把雙方的外型改變，互相合作解決每個關卡的迷題。

《Snipperclips》（7折，原：3000 yen，現：2100 yen）

10﹑《卡拉ok JOYSOUND for Nintendo Switch》

讓玩家利用Switch享受到唱卡拉ok的樂趣，遊戲軟件雖是免費下載，不過需要使用不同時間的票券開通遊戲。因此，今次的優惠折扣也將放在時間票券上。本地玩家要留意的是，收錄在內的歌曲大部分是日文歌，想在這個軟件上唱陳奕迅就沒有了，所以要考慮自己的需要才決定入手與否。

《卡拉ok JOYSOUND for Nintendo Switch》（3時間券：200 yen﹑24時間券：300 yen﹑30日券：1000 yen﹑90日券：2000 yen）

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