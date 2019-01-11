The Division 2 全境封鎖2 唔上Steam 轉登陸Epic Games Store？

【The Division 2 / 全境封鎖2 PC】一直以來講電子版PC遊戲我們都會先想到Steam，就連Ubisoft等大廠一直以來都有和Steam合作推出PC版；不過由2019年起這個模式也許會開始轉變，事關Ubisoft今年的重量級大作《The Division 2》全境封鎖2將不會登陸Steam，改為於Epic Store上架。

據Epic Games的官方公告，《The Division 2》全境封鎖2將於Epic Games store上架，並由即日起接受預訂。公告中亦提及Ubisoft和Epic在今年會有更多合作，將有更多Ubisoft遊戲登陸Epic Store。

其實《The Division 2》全境封鎖2本來預定是於Steam推出，而遊戲Steam版商店頁面現已刪除（打開原商店網址會自動轉跳至Steam首頁）。有關Steam版之後的安排Ubisoft暫時未有正式公告，只是以電郵告知外國遊戲媒體Polygon《The Division 2》全境封鎖2將不會在Steam上架。

Google頁庫存檔還找得到The Divison 2曾經的Steam商店頁面，現在已經連不上了。

可能因為《Fortnite》爆紅使得Epic Games水漲船高，在推動自家平台Epic Games Store上不遺餘力，開放以來就已經免費派了不少遊戲，包括知名獨立遊戲《What Remains of Edith Finch》艾迪芬奇的記憶等等。另一方面，Epic Games Store的上架條款亦遠比Steam吸引：遊戲營收的88%歸開發者所有，平台抽成只佔12%；相比起Steam的抽成達30%優厚得多。

雖然Steam早前己公布當商品營收超過一定額度後會增加開發者分成，但不單條件苛刻（營收至少超過一千萬美金），而且即使分成提升後仍然和Epic Games Store的88%相比仍然有相當距離。面對Epic Games最近這一輪強烈攻勢，那邊廂Steam自身卻因為《Artifact》、《CS Go》等問題受到不少評擊，且看Steam接下來要如何面對這新對手的挑戰了。

《The Division 2》全境封鎖2將於2019年3月15日推出，平台為PS4、Xbox One及PC，而PC版除了Epic Store外亦會於Ubisoft自家的遊戲平台UBISOFT Store上架。

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